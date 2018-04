Programátoři jsou v Německu vítáni

* Pan Klika si musí vyřídit povolení k zaměstnání, které vystaví místní německý úřad práce. Bez toho nemůže v Německu legálně pracovat. Jako programátor má šanci na lepší přístup na německý trh práce přes německý program Green Card zaměřený na přilákání IT expertů.



* Kdyby chtěl pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná, pak pro něj neplatí přechodné období. Přístup pana Kliky k poskytování programátorských služeb v Německu se v zásadě řídí stejnými pravidly, jaká platí pro německé občany.



* Protože je zaměstnán u německé firmy, bude panu Klikovi vydán Evropský průkaz zdravotního pojištění německou nemocenskou pokladnou. Zdravotní a sociální pojištění včetně daní z příjmů mu sráží zaměstnavatel.



* Kdyby se rozhodl pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná, je i v tomto případě pan Klika německým pojištěncem, musí se však ohledně platby zdravotního a sociálního pojištění s německou nemocenskou pokladnou spojit sám.



* Pokud si paní Kliková nenajde práci podobně jako její manžel, bude muset počkat 18 měsíců po příjezdu na to, než jí vznikne právo na volný přístup na německý trh práce.



* Rodičovský příspěvek bude paní Klikové vyplácen i do Německa. Pokud je podle českého zákona o státní sociální podpoře považována za nezaopatřeného rodinného příslušníka, stává se zároveň s manželem a dětmi německým pojištěncem. V Česku již nadále pojištěni nebudou. Pokud bydlí jako rodina v Německu, budou mít při cestách do Česka nárok pouze na lékařsky nezbytnou zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění.