Prohlášení valné hromady APPI

Účelem založení a cílem činnosti sdružení je společně prosazovat platné nároky klientů společnosti Private Investors, tzn. domoci se úplného navrácení finančních prostředků svěřených společnosti PI do správy, a/nebo cenných papírů, které klienti PI nakoupili prostřednictvím internetové aplikace Online Investor.

Valná hromada APPI se usnesla na následujícím hodnocení situace vzniklé po oznámení o ukončení činnosti společností Private Investors, a.s., a Online Investor, a.s., dne 21. května 2001:

1. Klienti, kteří uzavřeli se společností PI smlouvu o správě portfolia, touto smlouvou pověřili PI ke správě svého majetku, tzn. k nákupu, prodeji a správě cenných papírů či finanční hotovosti. Součástí smlouvy nebylo vyslovení souhlasu s tím, že by prostředky klientů mohly být dány společností PI do zástavy.

2. Klienti obchodující prostřednictvím internetové aplikace Online Investor uzavřeli se společností PI komisionářskou smlouvu o obstarání obchodů s cennými papíry na tuzemských a zahraničních trzích, realizovaných výhradně na základě závazných pokynů klientů. Součástí smlouvy nebylo vyslovení souhlasu s tím, že by společnost PI mohla s protředky klientů jakkoli disponovat, natož že by prostředky klientů mohly být dány společností PI do zástavy.

3. V případech popsaných v bodech 1 a 2 společnost PI svévolně a v rozporu s platnou smlouvou nakládala s cennými papíry klientů tak, že je bez vědomí jejich majitelů poskytovala třetímu subjektu do zástavy za půjčky jiných klientů, což při sestupném trendu na amerických akciových trzích vedlo k insolventnosti společnosti a ke ztrátě neoprávněně zastaveného majetku klientů.

4. Oficiální vysvětlení společnosti PI, podle něhož byl důvodem k ukončení její činnosti negativní vývoj na americkém akciovém trhu, je s ohledem na výše uvedené zcela matoucí a nepravdivé: Pravým důvodem krachu společnosti PI byla skutečnost, že její pracovníci bez smluvního podkladu realizovali pro určité klienty obchody na tzv. margin, za něž se však zaručili i cennými papíry klientů tímto způsobem neobchodujících. Pokles amerického akciového trhu by sám o sobě insolvenci řádného obchodníka s cennými papíry nezpůsobil, protože jeho činnost má být hrazena z poplatků za realizované obchody a/nebo za správu portfolia.

Valná hromada APPI na základě výše uvedených skutečností vyzývá:

a) všechny fyzické nebo právnické osoby, jejichž saldo pohledávek a závazků k Private Investors, a.s., bylo ke dni 18. května 2001 záporné, aby všechny svoje závazky neprodleně uhradily v plné výši k rukám správkyně konkursní podstaty PI

b) věcně příslušné orgány, tzn. Komisi pro cenné papíry, Garanční fond obchodníků s cennými papíry a správkyni konkurzní podstaty společnosti PI, aby v souladu se svým zákonným posláním činily bezodkladně veškerá opatření nezbytná ke zjištění a uspokojení oprávněných nároků poškozených klientů PI

c) orgány činné v trestním řízení, aby důkladně prošetřily možnou trestněprávní odpovědnost osob, které se dopustily neoprávněného nakládání s prostředky klientů PI a způsobily jejich ztrátu

d) statutární zástupce společností Private Investors, a.s., a Online Investor, a.s., aby dostály svým prohlášením následujícím po vyhlášení úpadku společnosti PI s dopady na společnost OI, a poskytly jak oprávněným orgánům, tak asociaci veškeré informace a podklady nezbytné k úplnému navrácení finančních prostředků klientů

e) poškozené věřitele PI ke vstupu do Asociace za účelem spolupráce a koordinace činnosti

Asociace bude podle usnesení valné hromady především:

a) zprostředkovávat výměnu informací mezi poškozenými klienty PI

b) provádět publikační činnost o záležitostech souvisejících s úpadkem PI & OI

c) pořádat diskusní setkání, poskytovat konzultace

d) připravovat právní a ekonomické analýzy, doporučené postupy a vzorové dokumenty

e) poskytovat potřebnou součinnost správkyni konkurzní podstaty, Komisi pro cenné papíry, Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, příp. orgánům činným v trestním řízení a spolupracovat s dalšími subjekty za účelem usnadnění a urychlení uspokojení poškozených klientů

f) provádět další činnosti směřující k brzkému a spravedlivému vyřešení situace.

Tento text byl schválen valnou hromadou APPI v Praze dne 28.6.2001.

za správnost:

Martin Petrášek, člen výboru APPI a tiskový mluvčí

Občanské sdružení

Asociace poškozených Private Investors & Online Investor

Opletalova 55, 111 84 Praha 1