Feťáky nebereme! Učí se, aby tohle už neslýchali

Mária byla s dalšími více než čtyřiceti lidmi vybrána do projektu občanského sdružení Sananim, které se snaží lidi ohrožené závislostmi naučit pracovním návykům tak, aby se mohli uplatnit na trhu práce. "A aby už neslýchávali věty typu: Feťáky nebereme," říká Gabriela Fritschová ze Sananimu. Připomíná, že zhruba polovina z nich prošla půlroční stáží na pozici servírka či barman, někteří další se věnovali práci v kuchyni, jiní úklidovým činnostem a pár se jich uplatnilo i v keramické dílně.

"Vybraní lidé, pokud dokončí půlroční úvazek, od nás dostanou zápočtový list. Navíc mají někteří v ruce referenční dopis, že prošli rekvalifikačními kurzy Kuchař, číšník a Práce na počítači. Protože je chceme připravit na realitu, rozhodně je nešetříme. Dělají vše naplno a bez úlev, aby si zvykli a obstáli v konkurenci," říká Gabriela Fritschová. Pokud má někdo z nich nějaký problém, obrátí se na jednoho z koordinátorů, kteří jim se vším pomáhají. Jsou k dispozici 24 hodin denně.

Práci potřebuje, chce být s malým synem

Mária za pár týdnů končí a bude si hledat práci. Trochu se bojí, situace na pracovním trhu teď rozhodně není ideální. Nezaměstnanost je vysoká a boj o dobré místo náročný. "Ale naději určitě mám. Projekt už dokončilo několik lidí, kteří práci našli v pohodě a jsou spokojení. Tak doufám, že se mi to také podaří," věří třicetiletá žena.

Je v Sananimu v kontaktu s oddělením, které klientům pomáhá najít zaměstnání. "Radí mi také, jak se na pohovor připravit. Hledám i sama v inzerátech v novinách a na internetu," říká Mária.

Práci potřebuje nutně, nejenom kvůli výdělku, ale také jako potvrzení pro soud, že se zapojila do běžného života a že si zaslouží dostat zpátky do péče svého ani ne dvouletého syna. "Zatím se o něj stará můj bratr, je jeho pěstounem. To je dobré, alespoň ho často vídám. Ale chtěla bych s ním být už pořád," posteskne si Mária a smutně dodává: "Soudkyně mi ale řekla, že musím vydržet ještě dva roky, abych ji přesvědčila."

Zůstat čistý je dřina

Heroin si píchala osm let, prý kvůli příteli, který byl také drogově závislý. A šlo to s ní od desíti k pěti. Když už jim došly všechny peníze, pustili se s partou do krádeží - vybírali auta po Praze. A jednou večer je chytli. Mária se ocitla ve vazbě a zůstala tam půl roku. O téhle své zkušenosti vůbec nechce mluvit, řekne jen: "Bylo to strašné, ráda bych na to co nejrychleji zapomněla."

Zlom přišel ve chvíli, kdy zjistila, že je těhotná. Našla v sobě sílu, opustila přítele a koupila si na černém trhu prášky, které jí v prvních dnech abstinence pomohly. Pak se přihlásila do denního stacionáře, který pořádal právě Sananim. Navštěvovala ho tři měsíce, každý všední den od 8 do 16 hodin.

O projektu Název: Chráněné a podporované zaměstnávání, rekvalifikace pro zefektivnění následné péče osob ohrožených závislostmi

Chráněné a podporované zaměstnávání, rekvalifikace pro zefektivnění následné péče osob ohrožených závislostmi Kdo ho nabízí: občanské sdružení Sananim

občanské sdružení Sananim Na co je zaměřen: zaměstnávání a získání pracovních dovedností, zajištění praxe pro lidi ohrožené závislostí na návykových látkách.

zaměstnávání a získání pracovních dovedností, zajištění praxe pro lidi ohrožené závislostí na návykových látkách. Cílová skupina: lidé abstinující od návykových látek, většina z nich je po skončené rezidenční léčbě a je v doléčovacím programu.

lidé abstinující od návykových látek, většina z nich je po skončené rezidenční léčbě a je v doléčovacím programu. Kde pracují: chráněné zaměstnávání v keramické dílně Sananim, úklidové práce, práce pomocného personálu v kuchyni, servírka, číšník.

chráněné zaměstnávání v keramické dílně Sananim, úklidové práce, práce pomocného personálu v kuchyni, servírka, číšník. Co se naučí: osvojí si pracovní návyky, získají vzdělání a rekvalifikaci, naučí se, jak hospodařit s financemi, jsou vedeni ke splácení dluhů z minulosti a připravují se na volný trh práce. Více na www.sananim.cz

Podle Gábiny Fritschové je právě denní stacionář pro lidi hodně náročný, protože večer doma je může droga znovu zlákat. Jejich vůle "zůstat čistý" musí být silná. Ne každý to zvládne, Mária stacionářem prošla bez problémů a teď ještě dochází na konzultace do doléčovacího centra. "Ze závislosti se lze dostat, jen člověk musí hodně chtít. Ty první týdny jsou samozřejmě velmi těžké, ale dá se to vydržet," říká Mária.

Svým přístupem k léčbě z drogové závislosti přesvědčila lidi ze Sananimu, že ona je ta pravá pro projekt podporovaného zaměstnávání. Měla navíc velké štěstí, že ji při léčbě podržela rodina. "To většina lidí nemá. V době, kdy berou drogy, je příbuzní i přátelé opustí a pak už jim nevěří. O to je jejich návrat do života komplikovanější, protože není nikdo, kdo by je v těžkých chvílích držel za ruku nebo jim pomohl, nabídl bezpečné zázemí," říká Gabriela Fritschová.

Za peníze z Evropské unie

Projekt chráněného zaměstnávání trvá dva roky a peníze na něj sdružení získalo z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu. Celkem čtyři a půl milionu korun. Teď v květnu ho opustí poslední klienti. Zda se v něm bude pokračovat, záleží na penězích. Drogově závislých je v současnosti v České republice podle statistik zhruba 40 tisíc, a to většinou v produktivním věku. "Samozřejmě zase požádáme o dotaci, vypisujeme různě zaměřené projekty, ale jejich úspěšnost se předem nedá nikdy odhadnout," dodává Fritschová.

Projekt předčasně opustilo 30 procent lidí. Někteří nevydrželi tlak společnosti a jejich požadavků a vrátili se ke své minulosti, ale někteří byli schopni si najít běžnou práci na otevřeném trhu práce. "S některými jsme ve spojení, jiní odejdou a už o nich nic nevíme. Záleží jen na nich, jak to zvládnou," dodává Gabriela Fritschová.

Mária se za barem slušně otáčí, je vidět, že ji práce baví. "Jsem ráda ve společnosti lidí, těší mě je obsluhovat, tahle práce mi vyloženě sedí," usmívá se mladá žena. Snad už se k drogám nevrátí, byla by to škoda...