Nový projekt nabízí práci Čechům, kteří žijí v zahraničí

Nebo se vžijte do situace, že jste majitelem malé české firmy, která by ráda představila své výrobky na mezinárodním trhu. Ale nevíte, jak se za hranicemi prosadit a cizí jazyk neovládáte zas tak dobře. A najednou dostanete kontakt na krajana, který v té lokalitě žije a má čas vám s tím pomoci.

Přesně o tom je nový projekt Žijeme v zahraničí, který před pár týdny odstartoval a do něhož už se přihlásila řada zájemců. "Tato služba s jedinečnou sítí ekonomicky zajímavých kontaktů na krajany pomáhá tuzemským firmám bořit exportní bariéry. Snáze se vypořádají například s nedostatkem obchodních styků na lokální úrovni, s neznalostí místního jazyka v netradičních destinacích, nízkou informovaností o ekonomickém potenciálu dané země a podobně," říká ředitelka projektu Jana Bábíková.

Způsob, jak rozjet podnikání, nebo si přivydělat

Podniky, které mají o službu zájem, se mohou zaregistrovat na webu Žijeme v zahraničí.cz. Obratem dostanou možnost prezentovat sebe a své exportní produkty Čechům či lidem s českými kořeny v cizině. Za službu zaplatí ročně sedm tisíc korun bez DPH. Zatím se zapojily desítky firem, mezi nimi například výrobce rašelinových přípravků, kosmetických produktů, sportovních potřeb či potravinářských výrobků.

V zahraničí žije v současnosti dlouhodobě zhruba 200 tisíc Čechů, kterým projekt nabízí odrazový můstek k rozvoji podnikání nebo k přivýdělku. Ti se mohou registrovat zcela zdarma. Po vyplnění formulářů na webové stránce si následně podle jednotlivých kategorií vyberou služby, které by chtěli poskytovat. "Například servis v oblasti překladů, administrativy, pomoc při organizaci zahraničních veletrhů, zajišťování průzkumů trhu nebo spolupráci při zakládání obchodního zastoupení v cizině," doplňuje Jana Bábíková a dodává, že v tuto chvíli nabízí své služby přes tisíc Čechů ze 110 zemí světa.

Hledají průvodce i prodejce

Projekt, jemuž dalo požehnání také ministerstvo zahraničních věcí, oceňují první české podniky. Nadšená je z něj například ředitelka cestovní kanceláře Jedu.cz Lucie Červinková.

"Je to výborný nápad. Zaregistrovali jsme se na stránkách projektu před pár týdny a už máme několik stovek kontaktů na lidi opravdu z celého světa, kteří s námi chtějí spolupracovat. Ozvali se krajané i z dosti exotických států, a to se nám hodí, protože organizujeme cesty na míru. Hledáme průvodce nebo jen lidi znalé místních poměrů, kteří by našim klientům pomohli se po příjezdu do země zorientovat," říká Lucie Červinková, která si spolupracovníky vybere na základě zaslaných životopisů a motivačních dopisů. "Průvodcům v zahraničí, kteří se osvědčí, nabízíme proplacení všech výloh a na den honorář zhruba dva tisíce korun."

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit. Aktuální volné pracovní pozice na jobDNES.cz.

Projekt ocenil také Pavel Janeček, generální ředitel společnosti Karma Český Brod: "Velice se mi líbí, něco takového na trhu dosud chybělo. České instituce a úřady se sice snaží vstup a fungování tuzemských firem v zahraničí podporovat, ale často je to pomoc spíše symbolická. Byznys si všichni musíme udělat sami. A tento projekt nám může výrazně pomoci. Navíc je to jednoduché a přímé řešení."

Ze Sicílie pozitivně reaguje také Češka Michaela Hamanová, která nabízí své služby především v cestovním ruchu: "Již za velmi krátkou dobu mé registrace jsem navázala spolupráci se třemi firmami a věřím, že budou následovat další zajímavé nabídky. Projekt dokáže snadno kontaktovat poptávku s nabídkou."