Projekty úřadů práce nabízejí získání praxe. Podporuje je Evropská unie

Více než deset projektů pomáhá stovkám mladých lidí. Projekty jsou dotovány ze sociálního fondu Evropské unie.

"Určité projekty se soustřeďují výhradně na absolventy, jiné mohou zahrnovat i jiné cílové skupiny, například matky na mateřské dovolené nebo lidi s nedokončeným vzděláním," říká Adéla Tomíčková z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí, podle níž nejde o celonárodní projekt, ale o akce jednotlivých úřadů práce.

"Doporučila bych to i ostatním úřadům práce, náš projekt je úspěšný. Celkem se ho zúčastnilo 130 mladých lidí, jak středoškoláků, tak vysokoškoláků, přičemž většina z nich získala praxi a našla uplatnění," říká Žaneta Závodová z pardubického úřadu práce.

Tamější program se nazývá První pracovní zkušenosti pro absolventy a vyšel na dvacet milionů korun. Díky nim nejprve prošli všichni účastníci poradenským a motivačním školením, jak se správně ucházet o zaměstnání. "Poté šli účastníci k zaměstnavatelům na praxi, někde na šest měsíců, jinde na devět. Vybrali jsme několik firem v regionu, které dostaly za absolventy finanční příspěvek," vysvětluje Žaneta Závodová, podle níž projekt poběží do dubna 2011.

Mají středoškoláci více možností?

Někteří účastníci už projekt ukončili. "Jsem nadšená, protože jsem díky tomu našla práci. Nezaměstnaná jsem byla od června 2009 do ledna letošního roku, kdy jsem vstoupila do programu. Tehdy už jsem byla opravdu nešťastná,“ vypráví Štěpánka Bokserová, pětadvacetiletá vysokoškolačka z Přelouče, která vystudovala management cestovního ruchu.

"Vůbec není pravda, že to mají vysokoškoláci na trhu práce lepší. Řekla bych, že více míst bylo pro středoškoláky. Díky tomuto projektu jsem šla na praxi do firmy Amipa zabývající se knižní distribucí a po skončení jsem dostala nabídku pokračovat dál už na hlavní úvazek. Zabývám se publikacemi o cestování, jsem tedy ve svém oboru," říká Štěpánka, kterou o projektu informoval pardubický úřad práce.

I další projekty jsou podobné. Nejprve účastníci projdou školením nebo rekvalifikací či vzdělávacími kurzy a pak pokračují v získávání praxe u zaměstnavatelů. Někde se zkušenosti získávají prací ve státní správě, jinde v soukromých podnicích.

Proč podobné projekty nemají všechny úřady práce?

Projekty úřadů se zaměřují buď na nezaměstnané absolventy, nebo na uchazeče o zaměstnání starší padesáti let. Někde je ještě možné se do projektu zapojit, někde je už obsazeno. Další projekty mohou úřady práce předkládat na ministerstvo do konce roku 2011. Pokud máte zájem o účast na takovém projektu, sledujte nástěnky úřadu práce ve vašem bydlišti.