Projev je součástí naší osobnosti

To, jak mluvíme, jak se prezentujeme prostřednictvím řeči, vyjadřuje naši osobnost snad ještě výrazněji, a dalo by se snad říci i pravdivěji, než to, jak se oblékáme. Svým oblečením zapůsobíme na první pohled, svou řečí na první poslech. Bohužel se často setkáváme s tím, že způsob verbálního projevu mluvčího vůbec nekoresponduje s tím, jak je onen člověk oblečen, jaké má auto, jakou má profesní pozici atd. Přitom je již dnes společensky žádoucí a je i v našem vlastním zájmu, aby vnější vzhled byl v harmonii s řečovým projevem i celkovým vystupováním člověka. Této části osobnosti se však v letech dávno minulých, ale i v letech nedávných nevěnovala dostatečná pozornost. Ani dnes však ještě situace není optimální.

V našem školství nebylo pro kultivování řeči (rétoriku) místo. Příčiny tohoto neutěšeného stavu jsou patrně tyto: verbální prezentace je dosud v české společnosti podceňována ve stylu: "Přece se nebudu učit mluvit. Co je na tom k učení?" V neposlední řadě hraje pravděpodobně roli i to, že výsledky práce v této oblasti nejsou vidět okamžitě a trénink požadovaných dovedností je náročný a dlouhodobý. Přesto však je v poslední době znát nárůst zájmu o oblast mluveného projevu: ředitelé a manažeři velkých prestižních firem si uvědomují, že oni i jejich zaměstnanci se na veřejnosti prezentují kromě příjemného zevnějšku také verbálním projevem. To se nezanedbatelnou měrou podílí na vytváření pověsti a důvěryhodnosti dané firmy. Kultivovaný mluvený projev se tak leckde stává jedním z kritérií přijímacích řízení na pozice, kde je náplní práce komunikace s veřejností, s klienty, se zákazníky. Škoda, že ve státních institucích, od těch nejvyšších po běžné regionální a místní úřady, se většinou k podobnému rozhodnutí dosud nedospělo. Má-li tedy dnes někdo skutečně zájem na sobě pracovat i v tomto směru, je třeba, aby si sám našel kvalitní kurz rétoriky (techniky či kultury řeči) vedený jazykově vzdělaným odborníkem (nejlépe fonetikem), který má nejen teoretické znalosti, ale také aktuální přehled o jazykových nárocích v jednotlivých oborech činnosti. Zde si lze osvojit základní dovednosti a pravidla.

Nicméně musíme si uvědomit, že žádný kurz tohoto typu z nás neudělá dobré řečníky pokud nepracujeme také sami a péči o kvalitu vlastní řeči se denně nevěnujeme. Dobře zvládat mluvený projev vyžaduje trpělivost a soustavný trénink, stejně jako dobře hrát na hudební nástroj či provozovat vrcholový sport.