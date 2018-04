Pronájem a prodej: i příležitostný zisk se daní

44. Jeden pokoj v mém bytě jsem pronajal studentce. Za rok 2006 jsem vybral na nájemném dohromady 30 000 korun. Doklady o příjmu nemám, pouze výpis z účtu. Musím tento příjem zdanit?

Příjem jste povinen zdanit daní z příjmů. Budete-li uplatňovat výdaje procentem z příjmů, jste povinen vést záznamy o příjmech, které doložíte výpisy z bankovního účtu, a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s pronájmem – do které budete pro každou platbu nájemného podle smlouvy zapisovat: datum, kdy má být nájemné uhrazeno a jeho sjednanou výši; při úhradě nájemného pak datum a částku, kterou nájemce skutečně uhradil.

45. Jsem vlastníkem nájemního domu. Pronajímám tři byty a nebytové prostory v přízemí domu. Část domu obývám s rodinou. Za rok 2006 jsem získal dohromady 350 000 korun. Jsem zaměstnán a daňové přiznání mi podává zaměstnavatel. Je povinností zaměstnavatele vyplnit po předložení všech potřebných dokladů i údaje o mém pronájmu?

Zaměstnavatel nepodává nikdy za svého zaměstnance daňové přiznání. Může mu pouze na jeho žádost – za splnění řady podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů – provést roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti (ze mzdy). Ve vašem případě musíte požádat svého zaměstnavatele o vystavení potvrzení o vašich zdanitelných příjmech ze zaměstnání a zahrnout je do daňového přiznání, v němž dále uvedete a zdaníte i příjmy z pronájmu.

46. Pronajímám několik nemovitostí. U nových, které nevyžadují velké opravy, je výhodnější využít paušální výdaje 30 %. U starších nemovitostí bych uvítal skutečné výdaje. Mohu u některých nemovitostí uplatnit paušál a u jiných skutečné výdaje?

Nemůžete zároveň uplatnit výdaje procentem z jedné části příjmů z pronájmu a výdaje prokazatelně vynaložené na druhou část

příjmů z pronájmu. Musíte tedy použít pouze jeden ze způsobů uplatnění výdajů k příjmům z pronájmu všech nemovitostí.

47. V restituci jsem získal nebytové prostory, které pronajímám. V roce 2006 jsem dostal zaplaceno celkem 500 000 korun. Za opravy a údržbu pronajímaných prostor jsem zaplatil 300 000 korun. Mohu uplatnit skutečné náklady, i když nejsem podnikatelem (nemám živnostenský list)?

Pokud nebytové prostory pouze pronajímáte a neposkytujete nájemci další zvláštní služby (například úklid pronajímaných prostor), není tato činnost podnikáním. Své příjmy z pronájmu a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení uvedete v doložené výši v první části přílohy č. 2 k daňovému přiznání.

48. Začátkem minulého roku jsem si ze zahraničí dovezl osobní automobil za 140 000 korun. Za tři měsíce jsem tento automobil z rodinných důvodů prodal za 170 000 korun. Musím ze zisku odvést daň z příjmů?

Tento příjem jste povinen zdanit – jde o ostatní příjmy, jimž je určena druhá část přílohy č. 2 k daňovému přiznání.

49. Vlastním ovocný sad. V minulém roce jsem prodal část úrody, kterou jsem nebyl schopen sám zpracovat, do velkoskladu. Celkem jsem získal 50 000 korun. Jsem zaměstnancem a nejsem podnikatelem. Musím tento příjem zdanit?

Příjem v této výši jste povinen zdanit. Vzhledem k tomu, že se zřejmě jde o příležitostnou činnost, uvedete tento příjem v druhé část přílohy č. 2 k daňovému přiznání. Výdaje můžete uplatnit ve výši 80 procent z příjmů, jste však povinen vést záznamy o příjmech a uchovávat je pro případnou daňovou kontrolu.

50. Před pěti lety jsem koupil byt do osobního vlastnictví za 350 tisíc korun. V minulém roce jsem tento byt prodal za jeden milion korun. Musím zdanit rozdíl mezi kupní a prodejní cenou? Jedná se v tomto případě o zdanitelný příjem?

Pokud jste v bytě nejméně po dobu dvou let bezprostředně před jeho prodejem bydlel, je prodej bytu osvobozen od daně z příjmů. Pokud jste v bytě nebydlel, ale mezi zápisem vašich vlastnických práv k bytu a zápisem vlastnických práv nového nabyvatele (kupujícího) bytu do katastru nemovitostí uplynulo více než pět let, je prodej bytu rovněž osvobozen od daně z příjmů. Při nedodržení uvedených časových lhůt jste povinen zdanit rozdíl mezi prodejní a kupní cenou (650 tisíc Kč) v druhé

části přílohy č. 2 k daňovému přiznání.