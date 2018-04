Pronájem: Víte, který je pro vás ten pravý?

Leasing se do češtiny překládá jako pronájem. Finanční leasing je takový, který se nabízí ve většině případů, a to soukromým osobám i podnikatelům. Klient uzavře smlouvu, zaplatí předem takzvanou akontaci neboli první splátku a pak pravidelně splácí až do konce dohodnutého termínu. Teprve když uhradí poslední splátku, respektive zaplatí takzvanou zůstatkovou nebo odkupní cenu, stává se automobil jeho majetkem. Do té doby ho vlastní leasingová společnost.

Operativní leasing je rovněž pronájem, ale zatímco u finančního se po skončení smlouvy auto stává majetkem zákazníka, v případě operativního je i po skončení leasingu ve vlastnictví společnosti, tedy pronajímatele. Pokud se ve smlouvě nedohodnou obě strany jinak, což je také možné.

Operativní může být pohodlnější...

Zdá se vám finanční leasing jednoznačně výhodnější? A naopak operativní vám připadá jako „vyhazování“ peněz z okna, když po mnoha měsících zůstanou klientovi jen zážitky z používání auta, nikoli vůz? Možná nevíte, že k operativnímu leasingu se vážou ve srovnání s finančním mnohem širší služby. Kromě povinného a havarijního pojištění, které se sjednává i u finančního leasingu, se pronajímatel – leasingová společnost – stará mimo jiné o placení silniční daně, o asistenční servis i údržbu a opravy.

Zajistí třeba i výměnu pneumatik (platí ji však pronajimatel) nebo likvidaci pojistných událostí. Tuto službu si proto sjednávají především podnikatelé, kteří chtějí mít „klid“ a zároveň potřebují často obměňovat vozový park, ať už proto, že rychle vozy opotřebují, nebo je využívají i k reprezentaci.

... a daňově výhodnější

Operativní leasing má také některé daňové výhody. V případě, že je automobil používán výhradně pro podnikání, pak nájemné je u operativního leasingu daňově uznatelným nákladem a daň z přidané hodnoty obsažená v nájemném snižuje v plné míře celkovou daňovou povinnost poplatníka k této dani. Navíc se u operativního leasingu neplatí první navýšená splátka (na rozdíl od finančního leasingu).

U finančního leasingu je situace složitější: V první řadě neplatí, že veškeré úhrady nájemného jsou automaticky daňově uznatelným nákladem. Aby bylo možné nájemné zahrnout do nákladů, musí firma splnit tři podmínky, které se týkají doby leasingu (alespoň 36 měsíců), kupní ceny (do 1,5 milionu) a auto musí být zařazeno do obchodního majetku.

Pokud by podnikatel podmínky nedodržel, musel by podat dodatečné daňové přiznání a doplatit daň, leasingové splátky by totiž nebyly uznány jako náklad, který lze odečíst z daňového základu. Operativní leasing je výhodnější, i co se týče daně z přidané hodnoty.

Ať je auto moje

Přes uvedené výhody operativního leasingu volí většina lidí, zejména nepodnikatelů, leasing finanční. Leasing chápou jako určitou formu úvěru. Poté, co vše splatí, auto bude jejich. Za určitých okolností může být operativní leasing výhodný i pro soukromé osoby. A to v případě, když ho lze po určité době převést na finanční. Například v rámci akce si zákazník sjedná operativní leasing automobilu za 380 tisíc korun a rok bude platit měsíčně 5000 korun. Po roce se může rozhodnout, zda leasing prodlouží, nebo ho odkoupí s výraznou slevou – zaplatí za něj necelých 270 tisíc korun.

Splatíte, prodáte

Leasingové společnosti znají ještě další termín – leasing zpětný. Jak se vysvětluje na internetových stránkách leasingové společnosti Bohemia, zpětný leasing zachovává všechna pravidla finančního leasingu. Auto pak leasingová společnost zpětně vykoupí od nájemce (toho, kdo si auto pronajal a platil leasingové splátky), který tím získá volné finanční prostředky například pro své podnikatelské aktivity.

Který leasing je podle vás nejvýhodnější? Využili jste některý z uvedených typů a pokud ano, proč? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.