Pronajmutí bytu zatíženého hypotékou vám na splátky vydělat nemusí

Nemovitost si na hypotéku k 30. červnu opatřilo zhruba 400 tisíc lidí. Jsou mezi nimi též ti (banky odhadují, že jich je kolem 10 procent), kteří pořizovanou nemovitost neužívají k vlastnímu bydlení, ale za účelem investice.



Speciální hypoteční produkty na investice

Pro tento účel některé banky nabízejí speciální hypoteční produkty, tzv. hypotéky na investice, jejichž prostřednictvím si klienti nemovitost nepořizují k vlastnímu bydlení, ale jako investici k dalšímu pronájmu, případně jako prostory k podnikání.



Příjmy, které z pronájmu plynou, lze využít k prokázaní bonity, navyšují se jimi celkové příjmy klienta, který o hypotéku žádá. Nevýhodou jsou však u některých bank vyšší úrokové sazby, než je tomu u standardních hypoték.



Speciální hypotéky na investice se na první pohled neliší od standardních hypoték na bydlení. Jejich čerpání i splácení se řídí shodnými pravidly jako u ostatních účelových hypoték. Stejné to je i se zajištěním hypotečního úvěru. Do zástavy klient poskytne pořizovanou nemovitost, případně jinou nemovitost nacházející se na území České republiky.



Hypotéky na investice poskytují čtyři banky

V České republice více než desítka bank má ve své nabídce různé typy hypotečních úvěrů. Speciální produkty pro financování nemovitosti určené k investici však poskytují jen čtyři z nich.



Česká spořitelna a její Hypotéka na investice

Hypotéka na investice je klientům poskytována v případě, že chtějí financovat nemovitost, která není nebo je jen částečně určena k bydlení. V praxi se může jednat o nemovitost, která bude sloužit k pronájmu, dále o nemovitost s prostory k podnikání či například o ubytovací a stravovací zařízení.



K prokázání bonity může klient použít i příjmy z budoucího pronájmu.



Klient má možnost hypotéku čerpat až do výše 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti, přičemž minimální podíl vlastních prostředků klienta musí být ve výši 15 procent celkových nákladů.



Hypotéku je nutno splatit do 20 let.



LBBW Bank nabízí IQ Hypotéku Pronájem

Tento hypoteční produkt je určen na pořízení nemovitosti za účelem dalšího pronájmu nebo k rekreaci.



Výše hypotéky může být až do 90 procent zástavní hodnoty a na její splacení má klient až 30 let.



Hypotéka Profit od Raiffeisenbank

Jedná se o specializovanou hypotéku na komerční nemovitosti určené k dalšímu pronájmu.



Na splácení hypotéky může klient navíc použít i příjmy z nájemného, které teprve vzniknou. Tyto budoucí příjmy se ke klientovým běžným příjmům přičítají již v okamžiku, kdy o hypotéku žádá. Zvyšují tedy jeho bonitu a šance na získání hypotéky.



Hypotékou Profit lze financovat až do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti. Až 20 procent z výše úvěru může klient použít na cokoli, nemusí bance prokazovat účelové vynaložení poskytnutých finančních prostředků.



Splatnost hypotéky je maximálně 20 let.



Hypoteční úvěr účelový nerezidenční od UniCredit Bank

Poslední hypotékou na investice je produkt od UniCredit Bank, který je určen na jiný účel než na bydlení, například na pronájem.



Banka jej poskytuje až do výše 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti se splatností maximálně 30 let.





Banka Česká spořitelna LBBW Bank Raiffeisenbank UniCredit Bank Produkt Hypotéka na investice IQ Hypotéka Pronájem Hypotéka Profit HÚ účelový nerezidenční Úroková sazba - fixace 1 rok 5,29 % od 4,83 % 7,24 % 5,18 % Úroková sazba - fixace 3 roky 5,19 % od 4,37 % 7,24 % 5,17 % Úroková sazba - fixace 5 let 5,19 % od 4,39 % 7,24 % 5,20 % Úroková sazba - fixace 10 let 5,19 % od 4,46 % 7,44 % 5,51 % Maximální výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti 90 % 90 % 70 % 80 % Maximální splatnost 20 let 30 let 20 let 30 let Zdroj: webové stránky bank

Dobře zvažte využití hypotéky na investice

Názory na to, zda se vyplatí hypotékou financovat nemovitost na investici, jsou různé. Odborníci se však shodují na tom, že klient by si měl dobře rozmyslet, jaké svým způsobem podstupuje riziko.



Je třeba podrobně zmapovat výši nájmů v lokalitě, kde si nemovitost pořizujete, abyste se nedostali do situace, kdy výše hypoteční splátky bude výrazně vyšší než konečné reálné výnosy z pronájmu.



Následující příklad ukazuje, že ne vždy se vyplatí komerční využití hypotečních úvěrů.

Zvolili jsme standardní 68 m2 velký byt v Praze, Pardubicích a Děčíně. Údaje za tržní cenu bytů a tržní nájemné jsme čerpali zde.