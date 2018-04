Propad příjmu ohrožuje kvůli malým úsporám přes milion rodin

Co odhalil průzkum Podle celkových finančních znalostí lze Čechy rozdělit do pěti skupin:

• Finanční batolata (8 procent populace): Po ztrátě pravidelného příjmu by třetina z nich nedokázala pokrýt své životní výdaje ani měsíc. Kdyby se dostali do finanční tísně, nevěděli by, co mají dělat. Neodkládají si část svých příjmů stranou.

• Finanční školáci (31 procent populace): Neodkládají část pravidelného příjmu a ve finanční tísni by byli bezradní. Dvě pětiny z nich by při ztrátě příjmu nedokázaly pokrýt své výdaje ani měsíc. Nevedou si přehled příjmů a výdajů, nesestavují rodinný rozpočet.

• Finanční gymnazisté (39 procent populace): Čtyři pětiny z nich by bez hlavního příjmu vydržely alespoň dva měsíce. Častěji si sestavují pravidelný rodinný rozpočet.

• Finanční bakaláři (14 procent populace): Po ztrátě pravidelného příjmu by více než polovina vydržela pokrýt své životní náklady déle než tři měsíce. Pravidelně odkládají část příjmu stranou. Mají představu, co by dělali, kdyby ztratili příjem.

• Finanční profesoři (8 procent populace): Odkládají si část peněz z pravidelného příjmu a věděli by, co dělat ve finanční tísni. Rodinný rozpočet sestavují pouze tehdy, když plánují větší výdaje. Zdroj: Výzkum finanční gramotnosti Čechů 2010, ČSOB, STEM/MARK