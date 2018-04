Propad příjmů ohrožuje tisíce rodin. Ochrání finanční rezerva a pojištění

Přesná výše finanční rezervy, kterou by měla rodina mít pro případ vážných životních situací, je podle odborníků vždy závislá na konkrétní potřebě každé domácnosti. Obecně se doporučuje mít volně k dispozici částku, která odpovídá nejméně trojnásobku měsíčních příjmů rodiny nebo šestinásobku měsíčních výdajů.

Rezervu nemá zbytečně ukrajovat inflace



Volná hotovost by měla být kdykoliv po ruce, nikoliv však doma ve slamníku, ale lidé se podle toho nechovají. Aby z peněz zbytečně neukrajovala inflace, je lepší peníze uložit na bankovní spořicí účet, ze kterého lze hotovost kdykoliv vybrat. Úročení bankovních spořicích účtů se nyní pohybuje v rozpětí 2 až 2,5 procenta.

Vytvořená rezerva má rodině sloužit hlavně na překlenutí krátkodobých finančních potíží. Třeba při ztrátě místa, nebo k dorovnání propadu příjmů při dlouhodobé nemoci. Díky rezervě tak rodina nemusí rušit třeba stavební spoření, vklady na termínovaných účtech nebo rozprodávat svůj majetek.

Co odhalil průzkum • Zhruba 320 tisíc rodin z celkového počtu 3,2 milionů českých domácností nemá vůbec žádnou finanční rezervu.

• Polovina domácností přitom míní, že na horší časy je ideální mít hotovost ve výši jednoho až tří měsíčních platů.

Vyplývá to z nedávného průzkumu, který v Česku provedla Poštovní spořitelna. Ztráta práce, nemoc, úraz nebo úmrtí živitele rodiny přitom může razantně snížit životní úroveň, na jakou jste zvyklí.

Hrozící rizika lze ochránit volbou vhodné pojistky

Lidé, kteří živí rodinu nebo splácí úvěr či hypotéku, by měli ochránit sebe a své blízké pro případ nečekaného propadu příjmů rovněž volbou vhodného pojištění. Na trhu nyní existuje celá škála pojistných produktů. Při výběru je vždy potřeba uvážit míru hrozícího rizika, cenu pojistky a výši pojistné ochrany, která poslouží k pokrytí pravidelných výdajů a udržení životní úrovně rodiny.

Jedním z nejvhodnějších řešení, jak rodinu zabezpečit v případě nečekané tragédie, je životní pojištění. To má u nás podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven sjednáno již 51 procent populace. Měsíčně se pojistné u životní pojistky zpravidla pohybuje v rozpětí jeden tisíc až dva a půl tisíce korun.

"Zhruba 70 procent pojištěných však vnímá životní pojistku spíše jako spořicí nástroj a hrozící rizika nemají lidé dostatečně ochráněná. Pokud má například živitel rodiny s měsíčním příjmem 25 tisíc korun sjednáno, že v případě smrti dostanou pozůstalí vyplaceno 380 tisíc korun, je to příliš nízká částka. Rodina by měla být zajištěna alespoň ve výši trojnásobku ročního platu živitele, tedy v případě 25 tisícového příjmu pojistnou částkou 900 tisíc korun," radí Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Zapamatujte si • Finanční rezerva domácnosti má být ve výši alespoň trojnásobku příjmu rodiny nebo šestinásobku výdajů.

• Živitel rodiny má pro případ své smrti sjednat v životní pojistce výplatu částky ve výši trojnásobku svého ročního příjmu.

Ušlý příjem v nemoci dorovná pojistka denních dávek



Další možností, kterou si rodina může pojistit ušlý příjem, je pojistka pro případ dlouhodobé nemoci či úrazu. Jde například o soukromé pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti. Pojišťovny si dnes konkurují širokou škálou takových pojistek, které nejsou sice laciné, ale při dlouhodobé nemoci se mohou vyplatit. Jsou vhodné především pro lidi s vyššími příjmy.

Při sjednání soukromé pojistky je ovšem třeba dát pozor na to, od jakého dne pojišťovna dávku vyplatí. V tom se jednotlivé nabídky liší. Může jít o výplatu od prvního dne pracovní neschopnosti nebo třeba až od 29. dne, což se projeví v ceně pojistného. Cena závisí rovněž na tom, jak vysoké denní přilepšení budete požadovat a v jakém věku pojistku uzavřete. Při výplatě tří set korunového přilepšení od 29. dne pracovní neschopnosti se cena takové pojistky pohybuje v rozpětí od 5 do 7 tisíc korun. Náklady se tak mohou vrátit zhruba při dvouměsíční pracovní neschopnosti.

Dávka za den strávený v nemocnici levná hlavně u dětí



Se zavedením regulačních poplatků ve zdravotnictví lze uzavřít i soukromou zdravotní pojistku, která pokryje regulační poplatky za každý den strávený v nemocnici. Toto pojištění je vhodné pro lidi, kterým hrozí větší riziko hospitalizace.

Česká pojišťovna Zdraví má cenu této pojistky nastavenou kupříkladu podle věkových kategorií. Například při pojištění dítěte do 17 let stojí pojistka ročně 84 korun, žena ve věku 60 let zaplatí například 492 korun. Za každý den strávený v nemocnici pak pojištěný člověk dostane 60 korun. Za 20 korun měsíčně si lze pro dítě zajistit i sto korunovou dávku pro případ, že bude potřebovat pobyt v lázních, ozdravovně či v rehabilitačním ústavu.

Pojišťovna UNIQA má tuto pojistku nastavenou trochu jinak. Bez ohledu na věk se platí jednotné roční pojistné ve výši 500 korun. Při hospitalizaci pak pojišťovna vyplácí dětem do 17 let denní dávku 200 korun a dospělým podle pohlaví a věku částku od 60 do 160 korun.

Pojištění stálých plateb je drahé, vyplácí se kombinace



Existují rovněž pojistky odvracející hrozbu stát se neplatičem. Jde o pojištění plateb za účty na bydlení či splátky hypotéky a úvěru. Nejsou ale levné, například hypotéku mohou prodražit až o statisíce korun. Hrozí-li ale vysoké riziko, že ztratíte práci nebo onemocníte a nebudete schopní závazkům dostát, je dobré takovou pojistku zvážit.

Se zajímavým variabilním pojištěním plateb přišla v závěru loňského roku Česká pojišťovna Zdraví. Jde o pojistku stavebnicového typu určenou pro živitele rodiny a případně i dalšího člena, který na chod domácnosti přispívá. Ochrání pro případ ztráty místa, ukončení živnosti a při dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Volit lze, jak dlouho bude pojišťovna platit výdaje za nájem, účty za elektřinu, teplo, vodu či splácet hypotéku a volba nejrůznějších kombinací umožňuje pojistit se doslova na míru. Cena pojistky se pohybuje od stokoruny až do několika set korun. Výhodou navíc je, že se dá pojištění vcelku snadno vypovědět. V prvních dvou měsících je osmidenní výpovědní lhůta. Pak lze dát výpověď šest týdnů předem, což umožňuje mít pojistku jen po určitou dobu, kdy je míra rizika velmi vysoká. Lze tak zmírnit i stresovou zátěž, která může ohrožovat samotné zdraví.