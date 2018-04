Property Lawyer (Realitní právník)

U takového člověka se očekávají bohaté právní zkušenosti, umění vyjednávat, zkušenosti s jednáním a uzavíráním různých významných majetkových transakcí. Mezi jeho povinnosti se řadí poradenství jak místním firmám, tak mezinárod- ní klientele, a to v oblasti rozvoje investic uvnitř sektoru nemovitého majetku. Předpokládá se tedy, že se bude velmi detailně orientovat v českém a mezinárodním právu v oblasti nemovitého majetku a všech transakcí s tímto spojených. Očekává se, že takový člověk je ze své podstaty velmi činorodý, práce přesčas je pro něho samozřejmostí.

Realitní právník musí být samozřejmě také komunikativní a velmi přizpůsobivý. To znamená, že mu nevadí například často cestovat po republice i v zahraničí, dovede se vyrovnat se stresovou situací a umí jednat pod tlakem. Předpokládá se samozřejmě právnické vysokoškolské vzdělání a znalost alespoň jednoho cizího jazyka.



