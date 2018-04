Proplatila vám pojišťovna škodu? V některých případech neuniknete dani

Přestože existuje velmi široká škála pojištění, základní podstata pojištění zůstává v obecné rovině stejná - obava z nepříznivé nahodilé události, která může být pro jednotlivce likvidační. Právě pojištění umožňuje těm, které nějaká nepřízeň potká, získat plnění na kompenzaci újmy. Většina nedostane od pojišťovny nic a pouze platí pojistné. Jak se na příjemce pojistného plnění dívají daňové zákony? Kdy musí přemýšlet o zdaňování pojistného plnění?

Těžko dnes najdeme člověka, který by neměl sjednáno vůbec žádné dobrovolné pojištění. Nejčastěji si lidé pojišťují nejcennější majetkové věci – dům, byt, vybavení domácnosti, auto. Kromě majetkového pojištění si lidé mohou uzavřít například pojištění odpovědnosti za škodu. Poněkud stranou dnes nechme životní pojištění, kterému jsme se na tomto serveru věnovali v mnoha předchozích komentářích, například ZDE.

V obecné rovině je pojistné plnění z majetkového pojištění osvobozeno s výjimkou…

Úpravě příjmů, jako je pojistné plnění či náhrada škod, se věnuje paragraf 4, odst. 1, písmeno d Zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení jsou u fyzických osob od daně z příjmů osvobozeny:

Přijatá náhrada škody

Náhrada nemajetkové újmy

Plnění z pojištění majetku

Plnění z pojištění odpovědnosti za škodu

Výše uvedená osvobození nelze uplatnit v případě, že plnění má charakter náhrady za ztrátu příjmu anebo jde o plnění z pojištění majetku, který byl nebo je zahrnut pro výkon podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu .

Plnění ze škod na majetku – pozor na pronájmy a majetek v podnikání

Z majetkového pojištění si nejčastěji pojišťujeme nemovitosti, vybavení domácnosti anebo automobil. Nemovitosti se pojišťují proti živelním rizikům, vybavení domácnosti či auto lze pojistit i proti krádeži.

Naznačíme si plnění z pojištění majetku na jednoduchém příkladu:

Pan A vlastní dva byty – jeden pro vlastní bydlení a druhý pronajímá. Kromě toho má svoje vlastní auto (nezařazené do podnikání) a občas na základě účtování kilometrovného jej používá i pro podnikání. Navíc podniká jako živnostník a v podnikání má zařazenou dodávku, se kterou jezdí dva zaměstnanci. V první polovině roku 2007 mu zloději vykradli oba byty a zároveň na obou automobilech bylo vyplaceno plnění z havarijní pojistky. Jaké daňové povinnosti ho čekají?

1/ Pojistné plnění z majetkové škody bytu, ve kterém bydlí

Pojistné plnění z jeho vlastního bytu, který není používán k výdělečné činnosti bude osvobozeno a nikde v daňovém přiznání nebude pan A tento příjem uvádět.

2/ Pojistné plnění z majetkové škody bytu, který pronajímá

Z újmy na vybavení pronajímaného bytu vyplatila pojišťovna pojistné plnění. Tento byt je používán k výdělečné činnosti (i když není zahrnut přímo do obchodního majetku), neboť příjmy z pronájmu pan A zdaňuje v rámci dílčího základu daně (paragraf 9 – příjmy z podnikání). V tomto případě tedy pan A musí vyplacené pojistné zahrnout do příjmů v rámci svého daňového přiznání.

3/ Pojistné plnění z vlastního auta, které příležitostně využije k podnikání

Plnění z havarijní pojistky u auta nezařazeného do obchodního majetku je i v případě občasného použití k podnikání a účtování kilometrovného osvobozeno. Z toho plyne, že pojistné plnění nebude panem A nijak zatíženo daní z příjmů.

4/ Pojistné plnění z auta zařazeného v podnikání

V případě přijatého plnění pořízeného pod identifikačním číslem živnostníka pana A není o čem diskutovat a jeho hodnota bude zahrnuta do příjmů z podnikání.

Plnění z pojištění odpovědnosti za škody – nesmí být souvislost s podnikatelskou činností

Samotné pojištění odpovědnosti za škody je vnímáno ze strany občanů jako něco trochu zbytečného. Stále máme větší strach z újmy na majetku než z něčeho hypotetického, jako je způsobená škoda. Pojištění odpovědnosti dost často nabízejí pojišťovny spolu s pojištěním domácnosti, přičemž pojistné bývá mnohonásobně nižší než majetkové pojištění domácnosti. Záleží samozřejmě na každém, ale osobně považuji pojištění odpovědnosti za dobrou věc .

Má-li občan uzavřeno pojištění odpovědnosti a skutečně dojde ke škodě a následnému pojistnému plnění, tak musí zkoumat, zda pojistné plnění nějak nesouvisí s podnikatelskou činností. Pokud by tam byla souvislost, musel by být příjem zdaňován v rámci daňového přiznání. V opačném případě by pojistné plnění bylo osvobozeno.

Můžeme polemizovat o tom, zda má smysl se vůbec pojišťovat, anebo ne. Z pohledu statistiky pojištění zrovna moc racionální není, neboť pravděpodobnost výskytu újmy právě vám je relativně malá a pojistné je relativně vysoké. Na druhou stranu na tomto jednoduchém poměru je celý byznys pojištění založen a pojišťovny o tom vědí své. Pokud ale své riziko mírníte pojištěním, tak až na pár uvedených výjimek je pojistné plnění osvobozeno a můžete si ho strčit do kapsy, aniž byste z toho museli státu odvádět desátky.