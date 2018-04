Propouštějte s rozmyslem

Vyžadujte vše písemně

Výpověď musí být podána pouze písemně. Důvody k výpovědi či okamžitému zrušení pracovního poměru musí být dány a zaměstnavatel by je měl ve výpovědi pojmenovat. Jejich existenci musí být schopen v případném soudním řízení prokázat. Důvody k výpovědi nemůže firma dodatečně měnit, doplňovat apod. Pokud zaměstnanec nesouhlasí s důvody výpovědi zaměstnavatele nebo s důvody, pro které s ním zaměstnavatel okamžitě zrušil pracovní poměr, může se bránit právní cestou. Jestliže tak zaměstnanec neučiní, považuje se skončení pracovního poměru vždy za platné.

Intrikám se neubráníte

Jestliže některého ze zaměstnanců již vedení nechce, dokáže mu natolik znepříjemnit život různými triky, pomluvami, chytáním za slovíčko, že zaměstnanec raději odejde sám.

Firmy jsou si vědomy toho, že zákoník práce stojí hlavně na straně zaměstnanců, proto bývají na odchod zaměstnanců připraveni například tak, že jim nabízí nejen odstupné, ve výši několikaměsíčních platů, ale také čtyřměsíční výpovědní lhůtu.

Přestože v letošním roce je propuštění zaměstnanců výraznější, profesionální manažer by měl být připraven na to, že součástí jeho práce jsou i tyto nepříjemné povinnosti. I nepříjemné věci lze podat slušnou formou. V každém případě by měla být dodržena určitá firemní kultura, jak jednat a rozejít se se zaměstnancem. Také by mělo být přihlédnuto k tomu, jak dlouho ve firmě pracoval, jak kvalitní pracovník to byl a jestli ztráta zaměstnání pro něj nebude velkým problémem, který se odrazí na jeho nejbližších, kteří mohou být na něm finančně závislí.

Pečlivě vybírejte, koho propustíte

Nejprve je potřeba, aby šéf uvedl jasné důvody, proč ho firma propustí. V zásadě jsou dva typy důvodů, proč propouštím své zaměstnance. Jeden z nich je osobní, který je dán většinou nedostatečným pracovním výkonem. Dalším je důvod firemní, a to reorganizace společnosti, snížení poptávky na trhu po nabízených produktech či službách, nedostatečné prodeje, tlak na marže či provozní náklady.

Vždy je lepší pro obě strany, když se pohovor odehraje v přátelské atmosféře, bez zbytečných emocí a vzájemných výčitek. Nejen z důvodu fluktuace zaměstnanců, ale také různých životních cest se může později stát, že sám manažer bude žádat o práci právě u člověka, kterého sám kdysi propustil.