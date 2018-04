Propuštění pro nedostatek práce

Jestliže nedošlo ke změně druhu pracovní činnosti ani místa výkonu práce v souvislosti s prodejem firmy jinému podnikateli, pak není důvod k přepracování pracovní smlouvy, protože veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy přecházejí na nového majitele.

Stačí tedy pouze dodatek, v němž bude uvedeno jméno nového zaměstnavatele. Když nemůžete v důsledku záplav pracovat, jde o prostoj ve smyslu § 129 zákoníku práce, který tvoří překážku v práci na straně zaměstnavatele, a ten vás může převést na jinou práci na dobu nezbytné potřeby. Nemá-li pro vás jinou vhodnou práci, pak máte nárok na náhradu mzdy nejméně ve výši 80 procent průměrného výdělku.

Kdyby chtěl zaměstnavatel ukončit se zaměstnanci pracovní poměr, musel by jim dát výpověď podle § 46 odst. l. písm. c/ pro nadbytečnost. Pokud by zaměstnanci nesouhlasili s dřívějším odchodem na základě dohody písemně uzavřené, pak by jim zaměstnavatel musel dát výpověď s tříměsíční výpovědní dobou a v době výpovědi by měli nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku a při skončení pracovního poměru by jim vznikl nárok na odstupné nejméně ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.