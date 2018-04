Proti krizi se můžete pojistit investicí do drahých kovů

Zatímco se ještě v polovině roku 2007 cena zlata pohybovala kolem 670 dolarů za unci, v březnu roku 2008 jeho cena poprvé v historii překonala hranici tisíce dolarů a naprostou většinu svých zisků si dokázala udržet až do současnosti.

Momentálně se zlato prodává za 940 USD/unce. Cena zlata se tak díky krizi během této doby zvýšila o 40 %. Jen za poslední čtyři roky se pak dokonce zdvojnásobila. Ještě před několika lety byla investice do zlata podceňována, ale po dlouhé stagnaci zlato opět ukázalo svou sílu a dokázalo, že by mělo neodmyslitelně dotvářet portfolio snad každého investora.

Důvody k takto strmému růstu ceny zlata jsou přitom poměrně prosté. Zlato je odedávna synonymem pro bezpečí a uchování hodnoty. I když jsou doby, kdy sloužilo jako hlavní platidlo, dávno minulostí a ztráta jeho monetární hodnoty růst jeho ceny v minulých desetiletích výrazně zpomalila, i nadále platí, že v dobách nejistoty je to právě zlato, jehož cena dramaticky narůstá. Zlato tak proto může fungovat jako výborná investice k omezení kolísání hodnoty našeho majetku, ať už je krize jakákoli. Pro majitele tohoto kovu totiž platí, že čím větší krizí si ekonomika prochází, tím více na ní dokážou zbohatnout.

trojská unce Zlato je váženo na trojské unce, kdy jedna trojská unce představuje 31,1034807 gramů. Název unce "trojská" je odvozeno od francouzského městečka Troyes, které bylo ve středověku významným centrem obchodu se vzácnými kovy. Pokud se mluví o zlatě v souvislosti s tím, kolik jej bylo vytěženo, popřípadě kolik zlata drží ve svých rezervách centrální banky, jedná se o metrické tuny. Jedna metrická tuna se rovná 32 150 trojským uncí. Při koupi šperků se setkáváme s měřítkem karát. Karáty měří ryzost zlata a nejryzejší je 24-karátové zlato a má vždy žlutou barvu. Zlato s nižším počtem karátů znamená, že jsou do něj přimíchány jiné kovy jako nikl či palladium pro dosažení bíle barvy nebo měď pro dosažení červené barvy.

Jak investovat do zlata

Investovat do zlata přitom není složité a dá se začít i s poměrně malými částkami. Asi nejjednodušší způsob jak vydělat na vývoji ceny zlata, je pomocí investičního certifikátu. Ten sice investorovi neumožní zlato fyzicky vlastnit, jeho výhodou je však vysoká likvidita a možnost téměř okamžitě nakoupit a prodat. Vydavateli těchto certifikátů, jejichž cena se odvíjí od ceny zlata na trhu, jsou zpravidla velké banky, které zajišťují, aby příslušná nabídka i poptávka byla vždy dostatečná.

I pro ty, kteří chtějí zlato opravdu vlastnit, však cesta k němu není příliš složitá. Spíše než zlatnictví je ale třeba navštívit specializovanou firmu, která se obchodováním se zlatem zabývá. Nákup zlatých šperků by mohla výrazně prodražit DPH, která se ale na investiční zlato nevztahuje. Navíc bychom museli výrobci i prodejci šperku platit za jejich přidanou hodnotu. Ta může cenu zlata zvýšit častokrát i o desítky procent.

Jistotou tak zůstávají zlaté cihly, které lze kupovat již například od hmotnosti jednoho gramu. U takto malých slitků, se však cena za jeden gram častokrát pohybuje podstatně výše, než v případě nákupu slitku o větší hmotnosti a proto je vždy lepší nakupovat jednorázově za větší částku.

Stříbro, platina a diamanty

Investice do stříbra a platiny má jiný charakter, než v případě investice do zlata. Vedle uměleckého využití, totiž nachází tyto dva kovy poměrně výrazné využití v průmyslu. Právě průmyslová poptávka může být jejich největším kamenem úrazu, což nakonec potvrdila i současná krize.

Zatímco si zlato, jakožto tradiční bezpečný přístav, svou cenu udržet dokázalo, cena stříbra a platiny se po strmém růstu ze začátku minulého roku v druhé polovině roku 2008 dramaticky propadla poté, co se hlavní světové ekonomiky dostaly do hluboké recese. Platina tak ze svého maxima 2 250 USD/unce klesla v loňském prosinci až na 820 USD/unce, cena stříbra se pak z 20,7 USD/unce propadla krátce až pod hranici devíti dolarů. Ačkoliv je tak například platina kov ještě daleko vzácnější než zlato, pro investora, který se chce chránit před dopady krize na jeho portfolio, kvalit zlata zdaleka nedosahuje.

Posledním a zcela jedinečným investičním nástrojem pro ty investory, kteří vyhledávají bezpečí, jsou drahé kameny. Těm vévodí jejich tradiční symbol diamant. Investice do diamantů však není pro každého a k tomu, aby skutečně přinesla výraznější zhodnocení, je třeba sáhnout hlouběji do peněženky (tj. mít vyčleněno alespoň 500 00 korun a výše). Každý diamant je totiž originál, a tak zatímco cena některých může růst o desítky procent, cena jiných může naopak stagnovat či dokonce klesat.

Nákup těchto drahých kamenů je navíc sám o sobě docela finančně náročný a jen poradenské služby a marže obchodníka mohou spolknout nemalý finanční obnos. V případě investice do diamantů je proto vždy třeba uvažovat v horizontu několika let. Nezbytně nutné je nakupovat vždy pouze od renomovaných a certifikovaných prodejců, které můžeme najít například v belgických Antverpách či v Londýně.

Ze všech drahých kovů a kamenů je to tak především zlato, které může jeho majiteli zajistit skutečně klidný spánek. Přestože se v minulosti mohlo zdát, že tento kov ustupuje do ústraní a stává se spíše staromódní investicí, poslední dva roky znovu ukázaly, jak cennou složkou portfolia tento žlutý kov může být. Ani do budoucna přitom růst jeho ceny nelze vyloučit. Poté jak se rozhodly finanční krizi řešit centrální banky a vlády na celém světě, je tento scénář dokonce i poměrně pravděpodobný.