Proti rakovině prsu se lze pojistit na 200 tisíc. Podobně proti infarktu a dalším

Rakovinou v Česku onemocní každoročně 72 tisíc lidí, což je o 12 tisíc případů více než před deseti lety. Přibývají i počty dalších závažných chorob a množí se případy, kdy onemocní lidé kolem třicítky či čtyřicítky. Tisíce lidí tak pociťují při dlouhodobé léčbě propad svých příjmů i zvýšené výdaje na nutnou léčbu.

Pojišťovny proto rozšiřují pojistné možnosti pro případ závažných chorob a začínají si těmito pojistkami i více konkurovat.

Některé vážné nemoci lze pojistit již i samostatně

Generali pojišťovna přichází nyní jako první se samostatnou pojistkou pro ženy od 18 do 59 let, které mají obavu z rakoviny prsu. Pojistné je odstupňováno podle věku v rozpětí 600 až 1 200 korun a pojistná částka je pevně stanovená na 200 tisíc korun. Třeba třicetiletou ženu přijde pojistka Femina ročně na 600 korun, padesátnice zaplatí dvojnásobek. V případě, že se rakovina prsu potvrdí, dostane žena sto tisíc korun a jestliže je nutné ňadro operativně odstranit, vyplatí pojišťovna dalších sto tisíc.

Samostatně pojišťuje závažné nemoci i pojišťovna Slavia. Ta letos vylepšila pojistku Silver a zdvojnásobila pojistné plnění u transplantace životně důležitých orgánů, infarktu, při onemocnění Alzheimerovou chorobou, rakovinou, mozkovou mrtvicí a při nutné výměně kyčelního kloubu.

Pojistka stojí 580 korun měsíčně a cena je stejná pro muže i ženy bez ohledu na věk. Dá se sjednat od 18 do 55 let a prodlužovat do 65 let. U diagnózy rakoviny pojišťovna vyplácí 100 tisíc, u infarktu 120 tisíc a při transplantaci orgánů nebo Alzheimerově chorobě dostane pojištěný například 800 tisíc korun.

Přilepšení za hospitalizaci s infarktem až dvojnásobné

Pojišťovna VZP společně s Českou podnikatelskou pojišťovnou zase inovovaly pojistku Garance plus pro denní odškodnění, pokud je pojištěný hospitalizovaný kvůli infarktu, rakovině i několika dalším vážným chorobám. Odškodnění za pobyt v nemocnici je v takovém případě dvojnásobné než při hospitalizaci z jiných příčin, a pohybuje se v rozpětí od 120 do 1 000 korun za den.

Cena pojistky se odvíjí od volby denního odškodného a v závislosti na věku klienta. U mladších ročníků je pojistka levnější, s přibývajícím se věkem se pojistné zdražuje. Při výplatě 600 korun za den strávený v nemocnici by například čtyřicetiletého muže stála tato pojistka ročně 896 korun a za dva týdny hospitalizace s rakovinou by mu pojišťovna vyplatila 8 400 korun.

Riziko vážné nemoci ochrání hlavně životní pojistka



Ostatní pojišťovny se nyní snaží rozšiřovat i počty hrozících závažných diagnóz, které se sjednávají jedině s životní pojistkou. Česká pojišťovna přišla v březnu například s novou životní pojistkou Diamant, u které lze připojistit až 33 závažných chorob. Jako jediná pojišťuje i tři kritická onemocnění: rakovinu v pozdním stadiu, třetí či další infarkt a selhání srdeční komory kvůli zvýšenému tlaku v plicích. Pojistit se přitom můžete až do 71 let a pojistka končí dovršením 74 let, což je zhruba o deset let déle než v jiných pojišťovnách.

Možnosti ochránit se pro případ závažných onemocnění rozšiřují u životních pojistek i další tuzemské pojišťovny. Generali má nyní v nabídce 26 diagnóz, v ČSOB Pojišťovně 25 chorob a u ostatních pojišťoven si můžete pojistit 12 až 17 závažných chorob. Přesné seznamy pojistitelných onemocnění se dají zjistit na internetových stránkách pojišťoven. Pojišťovny přitom hlásí, že nejčastěji vyplácí klientům peníze pro infarkt, náhlou mozkovou mrtvici a rakovinu, které tvoří zhruba polovinu všech pojistných plnění.

Při velkém riziku je dobré životní pojistku aktualizovat



Pokud jste uzavřeli životní pojistku již v minulých letech a máte obavu, že u vás může propuknout závažná nemoc, je dobré se u pojišťovny poptat na nové možnosti a životní pojistku případně aktualizovat. Řada pojišťoven je vstřícná a změny provede bez potíží.

U některých životních pojistek je aktualizace zpoplatněná, kupříkladu Kooperativa si u Investičního životního pojištění Perspektiva účtuje částku sto korun. Staré pojistky Dynamik u České pojišťovny již aktualizovat nejde, pojišťovna ale umožňuje starou smlouvu ukončit a sjednat novou. Úleva na dani z příjmu přitom zůstane zachována.

O zdravotním stavu se nevyplácí pojišťovnám lhát



U pojištění závažných chorob, které sjednáváte k životním pojistkám, si vždy volíte výši pojistného, kterou si můžete dovolit platit. Od této volby se pak odvíjí pojistná částka, kterou pojišťovna vyplatí při diagnóze choroby. Například žena, která si u pojišťovny UNIQA platila pro případ rakoviny měsíčně 300 korun, dostala při ochoření vyplaceno zhruba dva miliony korun.

Při sjednání pojistky závažných chorob musíte vždy vyplnit a podepsat dotazník o zdravotním stavu. V dotazníku se ale nevyplácí lhát. Pojišťovny si umějí ohlídat, zda klient trpěl závažnou chorobu nebo měl jiné zdravotní problémy již v době, kdy pojistku uzavíral. V takovém případě pojišťovny od smlouvy odstoupí a nevyplatí ani korunu.

Pokud již máte některé vážné zdravotní problémy, je dobré vědět, že pojišťovna může určitou chorobu odmítnout pojistit. U vysokých pojistných částek přesahujících jeden či dva miliony je zpravidla vždy nutná i lékařská prohlídka.

Počítejte i s tím, že pojištěná nemoc nesmí propuknou dříve, než je stanoveno ve smlouvě. Tato čekací doba je u pojišťoven tři nebo šest měsíců. Jestliže po uplynutí čekací doby k pojistné události skutečně dojde, je třeba to pojišťovně písemně oznámit a přiložit lékařskou dokumentaci. Tu vyhodnotí odborní lékaři pojišťovny a pokud nezjistí nesrovnalosti, peníze pojišťovna vyplatí zpravidla do 15 dnů.