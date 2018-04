Proti ulhaným hypermarketům se můžete bránit

, aktualizováno

V současné době probíhají velké výprodeje a slevy. S nimi zesiluje prodejní tlak na zákazníky, který má často charakter nekalé obchodní praktiky. Jak odlišit to, co si k vám může obchodník dovolit od toho, co je v jednoznačném rozporu se zákonem?