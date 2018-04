Protiprávní čerpání státní podpory na hypoteční úvěr přijde hodně draho (1.část)

Státní podpora hypoték hraje při financování bydlení velmi významnou roli a není pochyb o tom, že zpřístupnila hypoteční úvěr mnoha domácnostem. V současné době je sice situace kolem státní podpory hypoték poměrně nepřehledná, avšak v dubnu by mělo s největší pravděpodobností dojít k opětovnému zvýšení státního příspěvku ze dvou na čtyři procenta. Více informací o současné, velmi turbulentní situaci v této oblasti najdete zde

V tomto komentáři se však nechceme věnovat číslům potvrzujícím štědrou ruku státu v oblasti financování bydlení, nýbrž objasnit některé běžnému občanu někdy ne zcela jasné oblasti nařízení vlády o státní podpoře hypoték. V praxi se totiž občas stává, že klient si pořídí nemovitost a nepožádá o státní podporu, i když by na ni měl dle nařízení vlády 244/1995 Sb. nárok. To je jedna strana mince, kdy se klient svojí nevědomostí připraví o státní podporu. Na druhé straně existuje mnohem větší počet případů klientů, kteří státní podporu na hypoteční úvěr čerpají, avšak zmiňované nařízení vlády poruší. V případě, že to finanční úřad zjistí, pak je čeká velmi nemilý sled událostí, neboť musí státní podporu vrátit a ještě zaplatit tučné penále. Právě těmto případům se chceme detailněji věnovat a předejít velkým finančním újmám příjemců státní podpory na hypotéky.

Podmínky poskytnutí příspěvku fyzickým osobám

Příspěvek se poskytuje od počátku splácení hypotečního úvěru za podmínky, že jej fyzická osoba použije:



na výstavbu bytového domu, rodinného domu, bytu nebo na změnu stavby, kterou vznikne nový byt z prostor nezpůsobilých k bydlení, pokud tyto prostory nikdy bytem nebyly, nebo z prostor sloužících k jiným účelům než k bydlení, včetně nástavby, půdní vestavby nebo přístavby, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do čtyř let ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nebo na dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, jejichž výstavba byla zahájena před 26. říjnem 1995, pokud kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do konce roku 2000

na koupi bytového domu, rodinného domu nebo bytu, které byly nově postaveny, dojde-li k uzavření kupní smlouvy nejpozději do dvou let od právní moci kolaudačního rozhodnutí, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení

na koupi a dostavbu rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, pokud se výstavba provádí na území České republiky a kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejdéle do dvou let od uzavření kupní smlouvy mezi stavebníkem a kupujícím, za předpokladu, že na jejich výstavbu nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení

ke splacení úvěru sjednaného po 1. lednu 1995 k účelům stanoveným pod písmenem a) na financování počátečního období stavby za podmínky, že na něj nebyl již poskytnut příspěvek nebo dotace podle tohoto nařízení

u fyzických osob, které neprovádějí bytovou výstavbu v rámci své podnikatelské činnosti platí podle novelizovaného nařízení vlády, že musí být občan ČR.

Jaké jsou nejčastější chyby či sporné body, které mohou vést k nedovolenému čerpání státní podpory?

Základním principem státní podpory hypoték je využití nemovitosti k bytovým účelům. Nařízení vlády nijak neukládá příjemci hypotéky povinnost, že nemovitost pořízenou na hypotéku se státní podporou musí obývat on sám. Je tedy kupříkladu možné nabídnout nový byt pořízený na hypotéku k pronájmu třetí osobě, aniž by došlo k porušení nařízení. Stejně tak je teoreticky možné nechat byt či nemovitost prázdnou. Základní podmínka spočívající ve vzniku nové bytové jednotky je totiž v takových případech zachována. Více informací o pořízení nového bytu na hypotéku se státním příspěvkem a jeho následného pronájmu najdete zde.

Zhruba čtvrtinu případů, kdy dojde k nepovolenému čerpání státního příspěvku, má na svědomí používání nemovitosti k podnikatelským účelům. To samozřejmě nařízení vlády nepovoluje a ze strany klienta se vždy jedná o porušení podmínek.

Ti, kteří čerpají hypotéku se státním příspěvkem na výstavbu nemovitosti, si musí dát důkladný pozor na dodržení lhůty mezi získáním stavebního povolení a kolaudací dané nemovitosti. Z vládního nařízení vyplývá, že tento časový úsek nesmí překročit čtyři roky. V případě, že se tak stane, je čerpání státního příspěvku v rozporu s nařízením a jeho příjemce se nevyhne sankcím. Argumentem pro zachování státní podpory v tomto případě není ani povolení prodloužení termínu výstavby vydané stavebním úřadem. Lhůta čtyř let mezi získáním stavebního povolení a kolaudací musí být dodržena i v tomto případě.

Pokračování komentáře, ve kterém najdete další problémové případy a především výši penále v případě protiprávního čerpání státního příspěvku najdete zde.

Myslíte si, že státní podpora hypotečních úvěrů je smysluplná? Nezdá se Vám zvláštní, že stát nepostihuje ty, kteří si na hypotéku se státní podporou koupí nový byt, okamžitě ho pronajmou a splácejí hypotéku z příjmů z pronájmu. Těšíme se na vaše názory.