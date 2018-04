Protiprávní čerpání státní podpory na hypoteční úvěr přijde hodně draho (2.část)

U rekonstrukcí nemovitostí a provádění nástaveb je třeba si uvědomit, že státní příspěvek lze čerpat pouze v případě, že vznikne nová bytová jednotka. Jestliže kontrola zjistí, že nástavba tuto podmínku nesplňuje dojde opět k neoprávněnému čerpání státního příspěvku. V případě výstavby rodinných domů, kde by měly být kromě bytové jednotky také prostory určené k podnikání, musí být dodržena podmínka vyplývající ze stavebního zákona, že více než polovina podlahové plochy místností a prostorů je určena k bydlení. Předcházející část komentáře najdete zde

Pozor by si měli také dát ti, kteří kupují na hypotéku nový byt v obytném domě s více byty. Někdy se totiž stává, že si lidé vezmou hypotéku na byt, jenž nesplňuje základní podmínku státního příspěvku, kterou je vznik nové bytové jednotky. Stavební firma kupříkladu provede rozsáhlou rekonstrukci velmi zchátralého činžovního domu a prodá je novým majitelům. Ti v takovém případě nemají nárok na státní příspěvek, neboť zmiňovaná podmínka nebyla splněna a argument, že šlo o velmi zchátralý objekt jednoduše neobstojí. Může se stát, že stavební firma o tom klienta neinformovala nebo klient tuto podmínku jednoduše neznal. Ať tak či onak na státní příspěvek v takovém případě nedosáhne a hypotéka ho vyjde podstatně dráž.

Příjemce hypotéky by si měl dát také pozor na zcela zbytečné chyby v dokumentaci. Velmi často stane, že se klient nastěhuje do nové nemovitosti a neoznámí změnu trvalého bydliště hypoteční bance. Podle smlouvy o poskytování podpory uzavřené s hypoteční bankou by přitom tak měl učinit do pěti pracovních dnů.

Kdo kontroluje řádné použití státního příspěvku na hypotéky

Kontroly řádného použití státního příspěvku provádí finanční úřady. Zatímco převod státních příspěvků hypotečním bankám zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj, tak vlastní kontrola je výhradně v kompetenci finančních úřadů. Ty sice nekontrolují příjemce hypoték se státní podporou s železnou pravidelností, avšak jejich návštěva v případě úvěru s víceletou dobou splatnosti je téměř jistá.

Jaké jsou sankce za protizákonné čerpání státní podpory

Od 1.1.2001 platí nový zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který vesměs zpřísňuje sankce pro neoprávněné příjemce státní podpory. Zatímco dříve mohl FÚ provést kontrolu pouze tři roky dozadu, tak novela zákona umožňuje jít nazpět až o deset let. Kromě toho byla sjednocena sankční sazba pro všechny neoprávněné příjemce státní podpory. Dřívější právní úprava totiž zvýhodňovala ty příjemce, kteří svůj prohřešek oznámili a nečekali na kontrolu ze strany FÚ. Nyní již toto zvýhodnění neplatí a sazba penále je stanovena pro všechny na 1 promile denně.

V případě neoprávněného čerpání státního příspěvku je tedy příjemce povinen vrátit finančnímu úřadu sumu všech neoprávněně přijatých státních příspěvků a navíc zaplatit penále. Sankční sazba penále je stanovena na jedno promile denně a začíná se počítat od okamžiku, kdy příjemce obdržel státní příspěvek. Maximálně však penále může dosáhnout hodnoty všech neoprávněně přijatých státních příspěvků, což v případě protiprávního pobírání státního příspěvku může nastat.

Zmiňovaný nový zákon č.218/2000 Sb. Již nezná možnost snížení sazby penále na polovinu v případě, že příjemce podpory sám oznámí finančnímu úřadu porušení podmínek. Přesto lze jednoznačně doporučit klientům, kteří vědí, že podporu čerpali neoprávněně, aby tuto skutečnost ihned oznámili na místně příslušný finanční úřad. Správce dotace mu následně sdělí účet, na který se neoprávněně zadržená podpora odvede. K této iniciativě klienta lze následně přihlédnout v případě, že příjemce podpory požádá o prominutí penále. V této souvislosti je třeba upozornit, že od 1.1. 2001 se penále, které nepřesáhne 3 000 Kč, neukládá.

Myslíte si, že státní podpora hypotečních úvěrů je smysluplná? Nezdá se Vám zvláštní, že stát nepostihuje ty, kteří si na hypotéku se státní podporou koupí nový byt, okamžitě ho pronajmou a splácejí hypotéku z příjmů z pronájmu. Považujete sankční penále za adekvátní povaze prohřešku nebo je příliš vysoké. Těšíme se na vaše názory.