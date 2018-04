Prověřte své znalosti v testu o penzijním připojištění

Rok 2008 pro většinu fondů nedopadl slavně. Výnosy byly proti minulým rokům mizivé. Pochopitelně něco se dá připsat krizi, ale něco možná ne. Klienti penzijních fondů jsou všímaví, a pokud budou mít pocit, že fond s jejich penězi nehospodaří dobře, rozhodnou se odejít.

Ještě nedávno to bylo možné. Zadarmo. Dnes sice taky, ale fond si naúčtuje "pokutu" za to, že ho opouštíte. Dnes již není možné měnit fond, kdy se vám zachce. Pokud u jednoho nevydržíte dostatečně dlouho, budete muset sáhnout do peněženky.

Další změna, která také platí od srpna letošního roku, se dotkla i příspěvku zaměstnavatelů. Ti totiž mnohdy podmiňovali svůj příspěvek zaměstnancům klientstvím u konkrétního fondu, který sami vybrali. To již nebude možné. Volba penzijního fondu závisí čistě na rozhodnutí zaměstnance.