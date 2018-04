Provize poradců, aneb kolik platí finanční instituce

Už mnoho debat se na tomto serveru zabývalo výší provizí, které z prodeje finančních produktů získávají finanční poradci. Zatímco jedna skupina diskutujících provize obhajovala a poukazovala na to, že např. v běžném životě jsou marže naprosto obvyklé (banky, prodej potravin, aut), druhá skupina takovéto odměňování agentů ostře napadala a zpochybňovala především nezávislost poradců a jejich schopnost doporučit klientovi optimální produkt.

V tomto komentáři bych se proto rád zaměřil na samotnou výši provizí u jednotlivých finančních produktů tak, aby si i nezaujatý čtenář mohl sám udělat obrázek o tom, zda je tato výše ospravedlnitelná či nikoliv.

Na úvod je třeba říci, že výše provizí u jednotlivých produktů závisí především na osobě samotného poradce či poradenské firmy. Jiné provize samozřejmě dostane poradce provozující svou činnost na vlastní pěst a jinou poradenská firma, která zprostředkovává distribuci finančního produktu ve velkém. Je vcelku pochopitelné, že vyšší objemy prodaných produktů přinášejí i vyšší provize, které se mohou až několikanásobně lišit od běžných provizí samostatných poradců.

Jak jsou tedy provize u jednotlivých produktů vysoké?

Stavební spoření

U stavebního spoření není asi žádným tajemstvím, že provize poradce je odvozena především ze zaplaceného poplatku za uzavření smlouvy, který převážně dosahuje 1% z cílové částky (CČ). Minimální provize se většinou pohybují kolem poloviny poplatku za uzavření smlouvy, není však výjimkou, že některé poradenské firmy mohou za sjednání smlouvy získat až třikrát tolik. V těchto případech jim stavební spořitelny přispívají na úkor svých zisků. Pokud si tedy sjednáte smlouvu s cílovou částkou 300 000 Kč, vězte, že odměna pro finanční poradce se bude pohybovat někde v rozmezí 1 500 – 4 500 Kč.

Penzijní připojištění

Penzijní fondy vyplácejí své agenty a zprostředkovatele poněkud jinak, když v tomto případě se vše odehrává kolem výše pravidelné měsíční úložky, ke které se klient penzijního fondu zaváže. Penzijní připojištění je specifický produkt v tom, že za jeho sjednání neplatíte ani fondu a ani jeho prodejci žádný poplatek. Fondy však své zprostředkovatele platí z výnosů ze svého hospodaření, a proto lze říci, že i klienti přispívají na agenty a poradce, byť nepřímo. O co více fond vyplácí svým zprostředkovatelům, o to menší jsou pak pochopitelně připisované výnosy.

Cílem penzijních fondů je pochopitelně udržet si své účastníky co možná nejdelší dobu. Vzhledem k tomu, že účastníci však mohou mezi fondy libovolně přecházet (s dvouměsíční výpovědní lhůtou) a také vzhledem tomu, že někteří z účastníků se díky daňovým výhodám penzijně připojišťují pouze na jeden rok a poté smlouvu vypovídají, přistupují penzijní fondy ke speciálním provizním podmínkám. U některých fondů si můžete vybrat výši provize, a podstoupit tak odpovídající rizika. Pokud si vyberete nižší provize, výhodou je pro vás to, že se nemusíte dále starat o klientovu přítomnost ve fondu. Pokud si vyberete provizi vyšší, počítejte s tím, že pokud klient nebude spořit v souladu se svou smlouvou, a nebo ji dokonce vypoví v nějakém dohledném období, získané provize fondu vrátíte zpět, a někdy i v plné výši.

Výše provize za zprostředkování penzijního připojištění se u jednotlivých fondů poněkud odlišuje, ale zhruba se pohybuje mezi 250-400% z pravidelného měsíčního příspěvku účastníka. Do hry vstupuje u jednotlivých fondů i faktor stáří účastníka, kde samozřejmě platí, že čím starší klient, tím je provize nižší, a v neposlední řadě i výše příspěvku účastníka s tím, že za vyšší příspěvky získáváte více procent. Poradenské firmy a větší zprostředkovatelé mohou počítat i s cca. 50 - 150 procentními body v odměnách navíc oproti jednotlivcům. V případě, že si tedy sjednáte penzijní připojištění a zavážete se do penzijního fondu přispívat 500 korunami, náleží vašemu zprostředkovateli provize ve výši cca. 1 200 - 2 000 Kč.

Podílové fondy

Situace u podílových fondů je velmi jednoduchá. Zprostředkovatelé jsou placeni ze vstupního poplatku (někdy i z výstupního). Ten se pohybuje obvykle v rozmezí 0 – 5% z hodnoty investice, čemuž odpovídá i výše provize (většinou činí celý vstupní poplatek). Provizi lze získat od investiční společnosti i v případě, že je vstupní poplatek 0%. Společnost ji pak vyplácí ze svého zisku. Obvykle musí ale podílník setrvat ve fondu po nějakou minimální dobu (např. půl roku).

Výše vstupního poplatku a tím pádem i provize závisí na typu fondu – nejvyšší je pro akciové fondy, nejnižší pro fondy peněžního trhu. Na rozdíl od ostatních produktů zde není příliš velká diference mezi provizemi poradenských sítí a jednotlivých zprostředkovatelů. Investujete-li tedy například 100 000 korun do podílových fondů, získává váš zprostředkovatel 1 000-5 000 korun a hodnota podílových listů, které si nakoupíte, dosahuje v té chvíli výše 95 000-99 000 korun (u fondů peněžního trhu většinou koupíte podílové listy za celou hodnotu investice).

Životní pojištění

Slogan „Obliba kapitálového životního pojištění (KŽP) vzrůstá“, je naprosto pravdivý. Bezesporu nejvíce je však KŽP oblíbeno finančními poradci. Je to jednoznačně produkt s nejzajímavější odměnou pro zprostředkovatele. Je to rovněž produkt s největšími rozdíly mezi vyplacenými provizemi, a to jak mezi jednotlivými pojišťovnami, tak i mezi jednotlivci a organizovanými poradenskými sítěmi. Výše provize se zde pohybuje v závislosti na věku klienta (čím je mladší, tím je provize vyšší), na výši měsíční úložky, popř. na výši pojistné částky. Jednotlivci získávají přibližně okolo 50% roční úložky, popř. cca. 2,5% z pojistné částky, zprostředkovatelské firmy si mohou přijít i na jeden a půl násobek roční částky. Uzavřete-li si tedy např. KŽP ve 30 letech s pojistnou částkou 1,5 milionu korun, a budete-li měsíčně ukládat 1 200 Kč, získává zprostředkovatel tohoto pojištění 7 000-23 000 korun. Není proto divu, že je v mnoha případech nabízen k tomuto pojištění mobilní telefon, popř. další výhody, které by měly klienty přilákat. Pokud byste si jako klient přál smlo