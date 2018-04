Provize pro realitku může být až dva miliony

„Strávím v kanceláři hodně času. Musím vytvořit příjemnou atmosféru nejen klientům, ale i sobě,“ reaguje realitní makléřka Šárka Holmanová.

Nejvíce času stráví telefonováním

Každý makléř hodně telefonuje a většinou času je v terénu. Ani čas věnovaný internetu není ztracený. U počítače stráví 20 až 30 procent své pracovní doby. „U nás máme vyškolené makléře, kteří vyhledávají nabídky podle zadání klienta,“ popisuje Holmanová. Když přijde zákazník s požadavkem na hnědý dům s věžičkou, hledají, dokud takový nenajdou.

Prohlídky nemovitostí tvoří základ práce

A je jedno, zda jde o konkrétní dům, byt, pozemky nebo třeba o zámek. Právě ty posledně jmenované Holmanová doporučuje svým stálým klientům jako investici. Délka prohlídky může trvat patnáct minut, ale klidně i dvě hodiny. Záleží to na typu nemovitosti i kupce samého.

Nemovitosti před prodejem si Šárka Holmanová připravuje sama: „Když jsem například prodávala stylový vesnický dům, rozpekla jsem v peci hotový koláč, který provoněl celý dům. Klient byl velmi mile překvapen - a obchod se zdařil.“

Ve firmě se Holmanové osvědčil tento postup: během týdne makléř dělá prohlídky nemovitostí a vkládá informace na webové stránky, o víkendu pak v týmech vyjíždějí vyhledávat zajímavé pozemky a lokality.

Z webových stránek se dá hodně vyčíst i o firmě

Systém, který používají realitní kanceláře v Česku, je podle Holmanové dost podobný. Především inzerují v tištěných médiích a na webových stránkách, například na www. realcity.cz nebo www.reality.cz. Nejjasněji se proto realitní kancelář odliší od ostatních profilem svých webových stránek, kde se firma může představit ve svém duchu bez omezení. O kvalitě kanceláře podle jejích slov svědčí, když člověk na jejich webu najde kromě kontaktů a katalogu nabízených nemovitostí také seznam realizovaných projektů nebo reference zákazníků.

Obchodních loupeží se neúčastní, nevyplatí se to

Co se týče poměrně běžné praxe přetahování klientů, má makléřka jasný názor: „Obchodních loupeží nemovitostí se neúčastníme. Solidní, podle mých zkušeností spíše ty menší realitní kanceláře to nedělají.“ Stavějí na tom, že dlouhodobější úspěch se dá budovat pouze na vzájemné důvěře a kvalitním servisu.

Co je na práci realitního makléře nejzábavnější?

„Podílíte se na vytváření nového životního prostoru, a to je trochu i mystická činnost,“ vypráví Šárka Holmanová. Za dobrý obchod považuje ten, kdy jsou všichni spokojeni.

Důkazem je, že ji takoví klienti i za několik let doporučí někomu jinému. Za nejdůležitější naopak nepovažuje zakázku za nejvyšší provizi - mimochodem ta nejvyšší, jakou obdržela, byla 2,2 milionu korun. „Pro mě je každý obchod důležitý,“ uzavírá realitní makléřka Šárka Holmanová.

Jak pracuje realitní makléřka