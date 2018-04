Průběh vyřizování hypotečního úvěru

Uvažujete o tom, že byste potřebovali zlepšit svoje bydlení? Nebo se již rozhodujete pro konkrétní způsob, jak své sny zaplatit? Pak bude jistě jednou z možností, kterou budete zvažovat, také hypoteční úvěr. Jeho vyřízení byste ovšem neměli nechat na poslední chvíli. Jedná se totiž o proces vcelku komplikovaný a to, že banky slibují vyřízení úvěru například za pět dnů, neznamená, že ode dneška za pět dnů můžete bydlet v novém bytě či domě.

Celý proces spojený s čerpáním hypotečního úvěru lze rozdělit do několika etap, z nichž každá obsahuje velké množství dalších úkolů a povinností, které musí zájemce o úvěr učinit. Tyto etapy přitom nemusí být u každého z nás stejné, ale obecně (a za předpokladu bezproblémového průběhu) se můžeme spokojit s následujícím rozvržením:

promýšlení a plánování záměru, výběr hypoteční banky;

1. návštěva banky – konzultace s hypotečním bankéřem a modelování vlastního úvěru;

2. návštěva banky – předložení žádosti o hypoteční úvěr;

zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr bankou;

podpis smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru;

čerpání hypotečního úvěru;

splácení hypotečního úvěru.

Pokud za sebou již budete mít první etapu promýšlení a plánování a vyberete si pro vás tu nejvhodnější hypoteční banku, můžete se vypravit na první kontakt s hypotečním bankéřem. V tuto chvíli byste již měli znát základní principy hypoték a mít základní představu o svém investičním záměru.

Na první schůzce s hypotečním bankéřem jde především o to, abyste seznámili banku se svými požadavky a vyřešili případné nedostatky či nereálné představy. Hypotečního bankéře bude zajímat především to, kolik si hodláte půjčit a na co hodláte úvěr použít, čím budete ručit, jaká je vaše finanční situace, kdo jsou případní spolužadatelé nebo ručitelé apod. Již v této fázi můžete zjistit, že poskytnutí požadované výše úvěru je vzhledem k vašim finančním možnostem a představám o průběhu splácení nereálné a budete muset změnit své plány tak, aby byla pravděpodobnost kladného vyřízení žádosti vyšší. Z první schůzky si kromě spousty nových vědomostí odnesete také formulář žádosti o hypoteční úvěr a seznam příloh a dokumentů, které bude banka při předložení vyplněné žádosti požadovat.

V příštích dnech či týdnech budete zaměstnáni sháněním potřebných dokladů a dokumentů, které musíte v hypoteční bance předložit spolu se žádostí o úvěr. Poté budete moci navštívit banku podruhé a odevzdat vyplněnou žádost o úvěr i s požadovanými přílohami. Ty budou poté hlavním podkladem, na jehož základě se banka rozhodne o přidělení či nepřidělení hypotečního úvěru. V tuto chvíli si můžete oddechnout: to nejhorší je za vámi.

Zpracování a vyhodnocení žádosti o hypoteční úvěr trvá v průměru pět až deset pracovních dnů. Po této době vás banka kontaktuje a sdělí své stanovisko.

V případě kladného vyřízení žádosti budete bankou vyzváni k tomu, abyste se dostavili na pobočku a podepsali s pracovníky banky příslušnou smluvní dokumentaci. Ta zahrnuje kromě samotné Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru také smlouvu o zřízení příslušných účtů pro čerpání a splácení úvěru, Zástavní smlouvu, Návrh na vklad zástavní smlouvy do katastru nemovitostí a případné dokumenty týkající se dodatečného zajištění úvěru (ručitelská prohlášení, směnečné prohlášení atp.).

Rovněž samotné čerpání poskytnutého úvěru se řídí přesnými pravidly, která jsou stanovena ve smlouvě o hypotečním úvěru. Například u výstavby nové nemovitosti se tak jedná o předložení dokladů, které prokazují provedení prací stanovených v projektové dokumentaci a ty následně hypoteční banka proplácí. Po dobu čerpání platíte bance většinou pouze úroky ze skutečně čerpané částky a jistinu začnete splácet až v době, kdy je úvěr zcela vyčerpán.

Po ukončení čerpání začnete splácet standardní částku v termínech, na kterých se s bankou dohodnete. Důležité je zajištění pravidelného přísunu dostatečné částky na účet u hypoteční banky tak, aby v případě opomenutí či zpoždění platby nedošlo k neuhrazení splátky. Ideálním prostředkem je zde trvalý příkaz z běžného účtu. Po zaplacení poslední splátky informuje banka vás i katastrální úřad o zániku pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Rovněž si můžete vyžádat obdobné potvrzení pro pojišťovnu, která na jeho základě zruší vinkulaci pojistné částky z pojistné smlouvy, která sloužila jako dodatečný zajišťovací instrument.