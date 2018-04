Padl historický rekord, průměrná sazba hypotéky je 2,93 procenta

Podle Fincentrum Hypoindexu se hypoteční trh v březnu dostal až pod své dno. V červnu minulého roku byla průměrná úroková sazba 2,95 procenta, letos v březnu byla tato hranice pokořena a sazby jsou ještě o 0,02 procenta nižší.

Do bank přišlo pro novou smlouvu o 2 428 klientů více než v únoru, celkem to bylo 8 270 lidí. I objemy slaví malý rekord, protože jsou nejvyšší za posledního půl roku. Oproti únoru vzrostly o více než čtyři miliardy korun.

"Ke snížení sazeb vedl stejně jako loni jarní konkurenční boj. Došlo tak k prohloubení dosavadního dna Fincentrum Hypoindexu při rekordních březnových objemech. Banky pokračují v akcích i v dubnu, kdy nejsou nijak výjimečné nabídky pětiletých fixací pod 2,6 procenta bez jakéhokoliv dodatečného produktu. Březnové dno tak nemusí být pro letošní rok konečné," komentuje situaci vedoucí analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Podle ředitele společnosti Golem Finance Libora Ostatka nemá současná situace na trhu hypoték v dosavadní historii srovnání. Průměrná nabídková úroková sazba hypoték do 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) klesla během března ze tří na 2,93 procenta (na stejnou hodnotu jako průměrná sazba), čímž přepsala dosavadní rekord z května 2013. A výrazného zlevnění se dočkaly také hypotéky s vyšším LTV.

"Efekt rekordně nízkých sazeb nejlépe vynikne v korunovém vyjádření. V tuto chvíli vychází měsíční splátka dvoumilionové hypotéky s dvacetiletou splatností při sazbě 2,93 procent na 11 022 korun. Přitom před pěti lety, kdy se sazby pohybovaly téměř na dvojnásobku, by klient za stejnou hypotéku zaplatil 13 939 korun, tedy o 2 917 korun více. Průměrná sazba tehdy činila 5,66 procent," vysvětluje Libor Ostatek. Komu nyní končí pětiletá fixace, má důvod k radosti.

Hypoteční jaro začalo už v únoru

Úrokové indexy v jarních měsících zpravidla díky nejrůznějším marketingovým kampaním klesají, letošní rok je výjimečný. Nejen že "hypoteční jaro" začalo již v únoru, ale banky z valné části rezignovaly na časová omezení kampaní a úrokové sazby snižují plošně. A pokles sazeb by ještě neměl být u konce.

Od začátku se do konkurenčního soupeření zapojily také velké banky. Do 20. dubna nabízí Česká spořitelna garantovanou sazbu 2,55 procenta ročně. Pro získání této úrokové sazby je třeba splácet hypotéku z aktivního účtu u České spořitelny a k hypotéce si sjednat pojištění schopnosti splácet (bez pojištění banka garantuje sazbu 2,75 procenta).

Do konce dubna mohou klienti v Komerční bance získat Hypoteční úvěr Klasik s garantovanou úrokovou sazbou 2,79 procenta. Akční nabídka platí pro fixace tři až pět let a zájemci o hypotéku navíc neplatí poplatky za zpracování úvěru, ani za ocenění nemovitosti.

Raiffeisenbank zlevňuje hypotéky o 0,4 procentního bodu. "Zvýhodněnou sazbu klient získá, pokud si během Hypodnů na pobočce nechá připravit orientační propočet a následně uzavře hypoteční smlouvu do 15. června 2014," uvádí produktový manažer banky Jan Bureš. Hypodny banky trvají do 20. dubna. Za poskytnutí hypotéky klienti Raiffeisenbank neplatí žádný poplatek, další výhodou je možnost mimořádných splátek zdarma při využití takzvané Turbo sazby.

Šanci na levnější hypotéku máte také u menších ústavů. Například Equa bank prodlužuje akční slevu na hypotéky až do 12. května 2014. Každý, kdo do této doby podepíše u Equa bank žádost o hypotéku a do 26. května uzavře Smlouvu o hypotečním úvěru, získá slevu 0,2 procenta z úrokové sazby jakéhokoliv typu hypotečního úvěru. Zároveň každý, kdo do konce května refinancuje do Equa bank svoji stávající hypotéku, získá zpět peníze, které uhradil na poplatcích za vedení hypotečního úvěru své původní bance, tedy v průměru 5 400 korun.