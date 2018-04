Pád sazeb se zatím nezastavil, hypotéky stále zlevňují

Podle Fincentrum Hypoindexu bylo v červnu 2014 uzavřeno o 800 hypoték víc než v květnu. Celkem banky kvůli sjednání hypotečního úvěru navštívilo 8 938 klientů, aby uzavřeli hypotéky v celkovém objemu za 15,205 miliardy korun. Oproti květnu sice došlo k navýšení objemů, ale ve srovnání s červnem 2013 šlo o pokles o dvě miliardy korun.

"Sjednaný objem přes 15 miliard korun je sice letošní rekord, zdaleka však nedosahuje objemu loňského rekordního června," uvádí Josef Rajdl, vedoucí analytik společnosti Fincentrum.

„Hodnoceno v delším horizontu jsou nyní podmínky pro financování vlastního bydlení, absolutně bezkonkurenční. Uváděné indexy navíc vyjadřují průměrnou nabízenou úrokovou sazbu. Ve skutečnosti vhodnou volbou banky a s trochou vyjednávání či pomocí hypotečního makléře mohou klienti s větším podílem vlastních zdrojů a nadprůměrnou bonitou dosáhnout na úrokovou sazbu pod 2,5 procenta,“ říká ředitel společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Refinancování hypotéky - kdy, když ne teď? Sjednání nové nebo refinancování staré hypotéky je nyní velmi výhodné.

V červenci a v srpnu většinou bývá na trhu hypoték relativní klid a banky sbírají síly na podzimní hypoteční kampaně. V letošním roce je však celá řada věcí jinak, banky nepolevily ani o prázdninách. Proto se dá očekávat, že by příznivé sazby mohly vydržet do konce léta.

S tím souhlasí i Jan Kruntorád, ředitel společnosti Gepard Finance. „Zvláště menší banky se mohou pokusit využít zdánlivého klidu zbraní a ukousnout si větší podíl na hypotečním koláči. Člověk, který potřebuje hypotéku během dalšího půl roku až roku řešit, proto nemá důvod vyčkávat v naději, že sazby ještě poklesnou, a měl by využít letních akcí bank,“ dodává Jan Kruntorád.

Banky si v létě dovolenou nevzaly

Equa bank prodlužuje zvýhodněnou nabídku, každý, kdo bude mít do 1. září podepsanou žádost o hypotéku a do 15. září podepsanou smlouvu, získá 0,2procentní slevu z úrokové sazby. Do stejného data banka také prodlužuje akci Vracíme poplatky.

Sberbank CZ opět snižuje sazby u hypotečních úvěrů. Novou hypotéku stejně jako refinancování již existujícího úvěru lze tak nyní získat za 2,36 procenta. Sazbu banka garantuje pro úvěry s pětiletou fixací, do 70 procent hodnoty nemovitosti při sjednání aktivního FÉR konta a pojištění schopnosti splácet.

UniCredit Bank nabízí hypotéky s pětiletou fixací za 2,2 procenta, hypotéku na tři roky s úrokovou sazbou 2,1 procenta. U dvouleté hypotéky srazili sazbu až na 1,99 procenta, což je aktuálně nejvýhodnější fixní hypoteční úvěr na českém trhu.

Ušetřit můžete i u mBank. mHypotéka Light nabízí kromě garantované atraktivní úrokové sazby, která aktuálně začíná na 2,09 %, nulové poplatky za vedení úvěrového i běžného účtu a nulové poplatky za mimořádné splátky až do výše 20 procent zůstatku jistiny každý rok.

Dostupnost bydlení už nemusí být lepší

Další zlevnění hypoték v kombinaci s výraznou redukcí poplatků souvisejících s vyřízením a správou hypotečního úvěru znamená, že podmínky financování jsou v tuto chvíli nejvýhodnější v dosavadní historii. „Nicméně z pohledu dostupnosti bydlení hraje nejdůležitější roli cena pořizované nemovitosti. A podle statistik realitního portálu Reality Čechy vzrostla průměrná cena bytů v červnu o 14 tisíc na 1,77 milionu korun,“ uvádí Libor Ostatek.

Co se týče regionální míry dostupnosti bydlení, tak nejlepší dostupnost bytů je podle údajů společnosti Golem Finance dlouhodobě v Ústeckém kraji, Moravskoslezském a na Vysočině, kde se míra zatížení domácností hypoteční splátkou dlouhodobě pohybuje pod 20 procenty. V Praze je naopak pořízení vlastního bydlení z pohledu cen nemovitostí a nákladů na financování nejnáročnější, za bydlení tu lidé vydají 64 procent příjmů.