Sazby hypoték ignorují názory odborníků a nepřestávají klesat

Přestože jsou sazby stále nižší, v červenci se podle Fincentrum Hypoindexu zájem o hypotéky snížil. Do bank si pro novou smlouvu přišlo 8 352 klientů, kteří si sjednali hypotéky v celkovém objemu 14,12 miliardy korun, což je o miliardu korun méně než v červnu. Lidé si zase začali půjčovat nižší částky. Po měsíci znovu klesla průměrná výše úvěru z 1,7 milionu na 1,69 milionu korun.

„Ani v prázdninovém čase se nezastavil kolotoč nových akčních nabídek. Rychlost poklesu sazeb sice oproti jarním měsícům polevila, pevné dno se však stále zdá mimo dohled,“ uvádí vedoucí analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

„Červencový pokles nabídkových sazeb sice nebyl tak výrazný jako v předchozích měsících, ale na našem hodnocení se nic nemění. Fixní úrokové sazby hypoték dál klesají a pravděpodobně ještě o nějaké setiny procenta klesnou,“ předpovídá ředitel společnosti Golem Finance Libor Ostatek a dodává, že úvahy o možném nárůstu úrokových sazeb rozprášilo nedávné zasedání bankovní rady ČNB.

Po jejím skončení guvernér Miroslav Singer zveřejnil výhled ČNB, který počítá s udržením stávající cenové úrovně a možné navýšení předpokládá nejdříve v roce 2016. Do té doby ČNB a s ní i další ekonomičtí experti předpokládají stabilní vývoj úrokových sazeb, přičemž ani samotní bankéři nevylučují možný pokles úrokových sazeb hypoték.

ČNB začátkem srpna zveřejnila ještě jednu zajímavou zprávu ohledně hypoték. Podle jejích statistik míra refinancování dosahuje v letošním roce 21 procent a klienti, kteří se rozhodli refinancovat, v průměru získali sazbu o půl procenta nižší než klienti s novou hypotékou.

„Domnívám se, že aktuální nízké úrokové sazby vydrží do konce léta. Na podzim můžeme očekávat velmi mírný růst podobný tomu loňskému a začátkem roku se trend definitivně otočí,“ odhaduje vývoj sazeb předseda představenstva společnosti Gepard Finance Jan Kruntorád.

Sazba pod dvě procenta? Možná i realitou

Klienti UniCredit Bank mohou pomoci snížit úrokové sazby u nové hypotéky či refinancování až pod dvě procenta. Stačí navštívit internetové stránky Pod2 a sdílet odkaz, nebo banku začít sledovat na Facebooku či Twitteru. „Tato kampaň je jednou z ukázek toho, že banka může sociální sítě využívat nejenom jako komunikační kanál a nástroj pro zákaznickou péči, ale také k prodeji svých atraktivních produktů a služeb,“ uvádí Giovanni Guidi, ředitel retailového bankovnictví UniCredit Bank.

Wüstenrot nabízí do konce srpna Hypotéku na bydlení do 85 procent zástavní hodnoty nemovitosti s výhodným úrokem 2,14 procenta. Banka snížila úrokové sazby i u Hypotéky Refin, tu nabízí již od 2,04 procenta ročně, a Hypotéky bez příjmu určené pro klienty, kteří nemohou standardním způsobem doložit své příjmy.

Česká spořitelna přišla u hypoték s akční nabídkou. Klientům garantuje sazbu 2,29 procenta na pět let, a to až do 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti. Stačí hypotéku splácet z aktivního účtu u České spořitelny a sjednat k ní pojištění schopnosti splácet. Akce se vztahuje na všechny nové hypotéky České spořitelny s pětiletou fixací uzavřené do konce srpna 2014 a lidé ji mohou využít i pro refinancování hypoték z jiných bank.

Všichni, kteří si do konce srpna podají žádost o neúčelovou hypotéku, získají od Equa bank garantovaný roční úrok 3,99 procenta. Rekordně nízký úrok platí pro všechny neúčelové hypotéky, refinancování a hypotéky PRO, a to bez ohledu na výši úvěru nebo na délce splácení.

„Standardně se na trhu úroková sazba na neúčelové hypotéky pohybuje přes pět procent ročně. Neúčelovou hypotékou přitom můžete například financovat dovolenou nebo si vylepšit domácnost,“ dodává Ondřej Hák, ředitel oddělení úvěrových produktů Equa bank.