Nový rekord: Průměrná sazba hypoték spadla na pouhých 2,81 procenta

Zájem o hypotéky se znovu probouzí. Podle Fincentrum Hypoindexu si v květnu přišlo do bank sjednat hypoteční úvěr 8 103 klientů, o 910 lidí víc než minulý měsíc. O 1,5 miliardy korun vzrostly i objemy půjčených peněz.

"Díky hromadným akčním nabídkám získávají dříve prakticky nedosažitelné ‘sazby od‘ uvedené v úrokových lístcích nový význam. Zatímco v minulosti se jednalo o sazby téměř nedosažitelné, aktuálně je skoro nerozumné nepokusit se vyjednávat o sazbu ještě nižší. Klienti, kteří splácejí hypotéky za současné sazby a které navíc banky naučily, že si mohou říci o výraznou slevu, už nebudou ochotni přijmout pasivně jakoukoliv sazbu při budoucích vyšších úrovních," uvádí vedoucí analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

"Český trh je v oblasti hypotečních úvěrů skutečně vysoce konkurenční, klienti si zvykli srovnávat nabídky více bankovních domů, nebo volit jednodušší cestu pomoci odborného finančního poradce," doplňuje Filip Duchoň ze společnosti Fincentrum.

Banky se stále snaží: slevy, akce, bonusy...

"Banky chtějí ze stávající situace vytěžit maximum, hovoří o tom druhá vlna akčních nabídek velkých bank v krátké době po sobě. V nadcházejících měsících proto očekáváme, že vzájemné působení konkurenčních tlaků zatlačí index 70procentních hypoték (GOFI70) pod hranici 2,8 procenta a Hypoindex se této hranici výrazně přiblíží," komentuje situaci ředitel společnosti Golem Finance Libor Ostatek.

Česká spořitelna spustila na svém Facebooku akci: všem, kdo se zaregistrují přes speciální aplikaci, garantuje úrokovou sazbu 2,68 procenta. A pokud se během 14 dnů do akce zapojí více než 250 zájemců, sníží banka všem přihlášeným sazbu až na 2,38 procenta. Akce se vztahuje na nové hypotéky s pětiletou fixací uzavřené do 31. července 2014, nabídku lze využít i pro refinancování hypoték z jiných bank. Ti, kdo preferují osobní kontakt s poradcem, také nepřijdou zkrátka. Klienti mohou na pobočkách Spořitelny požádat o hypotéku s výhodnou sazbou od 2,69 procenta, při refinancování z jiné banky mají navíc odhad nemovitosti zdarma.

GE Money Bank nabízí slevu na úrokové sazbě půl procenta u hypotečních úvěrů s fixací na pět a 10 let. Klienti tak mohou získat na první rok sazbu od 2,29 procenta. Nabídka platí do konce srpna a mohou ji využít noví zájemci o hypotéku, i ti, kteří si přijdou do GE Money Bank refinancovat úvěr z jiné banky. "Chceme klientům usnadnit cestu k vlastnímu bydlení, a proto přicházíme s nabídkou roční půlprocentní slevy na úrokové sazbě. Během prvních 12 měsíců splácení mohou ušetřit například u dvoumilionového úvěru na 25 let až šest tisíc korun," říká Tomáš Kostrhoun, manažer hypotečních úvěrů GE Money Bank.

Snížení sazeb a další cenové benefity pro klienty avizovala také Sberbank, Oberbank, Komerční banka a Wüstenrot hypoteční banka.

Dostupnost bydlení se zhoršuje

Úroky sice stále klesají, ale zato rostou ceny bydlení. Průměrná cena bytů v Česku vzrostla meziměsíčně o 40 tisíc korun na 1,76 milionu korun, což znamená zhoršení míry dostupnosti bydlení.

"První signál o změně trendu vyslala přibližně před rokem Praha a od té doby zde průměrná cena vzrostla o půl milionu korun," uvádí Libor Ostatek a dodává, že v květnu sice v Praze průměrná cena klesla, ale celkem v osmi krajích ze 14 zaznamenali nárůst. A ten se samozřejmě projevil v regionálních statistikách dostupnosti bydlení. Největší meziměsíční nárůst zatížení měsíční splátkou zaznamenali v Královehradeckém, Moravskoslezském, Karlovarském a Plzeňském kraji.