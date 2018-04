Úrokové sazby hypoték míří na jih, praví finanční hantýrka

Podle Fincentrum Hypoindexu si pro hypoteční úvěr přišlo v listopadu jen o 373 lidí méně než v říjnu. Celkem tak banky kvůli hypotéce navštívilo 7 351 klientů. Stejně tak objemy hypoték se nijak zvlášť nezměnily. V listopadu byly sjednány hypoteční úvěry za téměř 12,5 miliardy korun.

„Do listopadového snižování sazeb se zapojily prakticky všechny velké banky, což mělo za důsledek další pokles průměrných sazeb Fincentrum Hypoindexu. Pokles nejoblíbenějších fixací již došel tak daleko, že u některých bank není problém získat pětiletou fixaci za stejnou, nebo nižší cenu než pohyblivé sazby navázané na PRIBOR,“ uvádí vedoucí analytik společnosti Fincentrum Josef Rajdl.

Klienti, kterým končí pětiletá fixace, mohou nyní podle ředitele společnosti Golem Finance Libora Ostatka těžit z rekordního rozdílu úrokových sazeb. Průměrná sazba pětileté fixace u hypoték do 70 procent LTV byla totiž přesně před pěti lety 5,48 procenta, zatímco nyní je to 2,40 procenta. Rozdíl je tedy více než tři procentní body, jde o historicky největší hodnotu. Vezmeme-li případ dvoumilionové hypotéky na 20 let, spláceli jste před pěti lety 13 735 korun měsíčně, nyní je měsíční splátka jen 10 501 korun.

U stoprocentních hypoték je situace obdobná, pětileté fixace byly před pěti lety na hodnotě 6,37 procenta, zatímco nyní je to 3,50 procenta. V penězích je to u stejné hypotéky ušetřených 3 360 korun každý měsíc.

Pokles se pravděpodobně nezastaví

„Úrokové sazby budou podle našeho názoru v závěru roku klesat. Při této úvaze vycházíme z určité sezónnosti hypotečního trhu. Banky zpravidla na začátku roku vyčkávají, případně zkoušejí úrokové sazby navýšit. Nicméně proti hovoří fakt, že sazby na mezibankovním trhu nadále klesají a akce UniCredit Bank a Wüstenrot hypoteční banky naznačily, že prostor a ochota pro další pokles sazeb v oblasti hypoték existuje. Pro dosažení úrokového dna bude klíčovým faktorem, zda se k ostřelování marketingově zajímavé dvouprocentní hranice přidají i další banky a jestli cenové zatraktivnění přivede i nové klienty,“ říká Libor Ostatek.

Budou brzy obvyklé sazby začínající jedničkou? I když už se dnes hodně vyskytují, je třeba brát v úvahu, že takové sazby jsou vždy něčím podmíněny, a tím pádem pro mnohé klienty nedosažitelné.

Podle předsedy představenstva společnosti Gepard Finance Jana Kruntoráda by se sazby pod dvě procenta bez výrazně omezujících podmínek mohly objevit už brzy: „Vánoce jsou za dveřmi a zdá se, že hypotéky se s příchodem zimy v cestě na jih nezastaví. A protože ptáci létají na jih v hejnech, mohly by první bankovní vlaštovky se sazbami pod dvě procenta strhnout k cestě na úrokový jih i ostatní banky. Na opozdilce se nečeká. Kdo zůstane se sazbami moc vysoko na severu, mohl by brzy zmrznout. Vánoce na hypotečním trhu zřejmě tedy skutečně budou na blátě.“