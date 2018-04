Splátka hypotéky pod pět tisíc korun? Žádný problém

Počet sjednaných hypotečních úvěrů znovu stoupl, a to na 12 324. Do bank klienty lákají stále nižší úrokové sazby, ale i relativně příznivé, i když rostoucí, ceny nemovitostí.

Uděláme-li si cestu časem, zjistíme, že červen je rekordní každý rok. Minulý rok převzal pomyslnou medaili za rekord od června roku 2007. Letos ji zase musí předat dál. V roce 2007 byly sjednány hypotéky v objemu za 18,720 miliardy korun, v roce 2015 se vyšplhaly na 19,747 miliardy korun a letošní červen má na zlaté plaketě číslo 23,776 miliardy korun.

Jak rostla průměrná výše poskytnutých hypoték Měsíc Průměrná výše v Kč Měsíc Průměrná výše v Kč leden 2015 1 725 728 říjen 2015 1 866 517 únor 2015 1 731 248 listopad 2015 1 843 878 březen 2015 1 751 311 prosinec 2015 1 913 396 duben 2015 1 783 330 leden 2016 2 138 995 květen 2015 1 816 423 únor 2016 1 878 013 červen 2015 1 829 483 březen 2016 1 909 937 červenec 2015 1 832 976 duben 2016 1 886 765 srpen 2015 1 841 182 květen 2016 1 911 376 září 2015 1 852 485 červen 2016 1 929 207 Zdroj: Fincentrum Hypoindex

Úrokové sazby znovu klesly

Letos v červnu klesly průměrné úrokové sazby na 1,87 procenta. V důsledku nízkých úrokových sazeb klesá také průměrná splátka úvěru. Poprvé za celou historii Fincentrum Hypoindex se průměrná splátka úvěru ve výši jednoho milionu korun na 240 měsíců propadla na 4 999 korun měsíčně. Radost tedy mohou mít nejen zájemci o nové hypotéky, ale také ti, kteří letos svůj hypoteční úvěr refinancují.

„Před prázdninovými měsíci banky opět stihly sjednat rekordní objem nových úvěrů. Oproti květnu se však sazby hypotečních úvěrů výrazně neměnily, přičemž průměrné sazby prohloubily nové minimum v důsledku změny tržních podílů. Na poli akčních nabídek se žádný velký boj nekonal. Spíše než na nové sazby se pak akční nabídky zaměřovaly na ostatní související náklady, například prostřednictvím odhadů zdarma,“ říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum.

Zase rekordní rok?

Zdá se, že nebudeme přepisovat rekordy jen každý měsíc, ale i každý rok. Za letošních šest měsíců si přišlo do bank zařídit hypoteční úvěr 55 266 lidí v celkovém objemu za 106,705 miliardy korun. Loni za prvních šest měsíců byly o něco málo nižší objemy i počty. Letošní růst počtů i objemů byl o něco pozvolnější, než tomu bylo loni. V roce 2015 si tedy za prvních šest měsíců sjednali lidé 55 079 smluv v celkovém objemu za 90,685 miliardy korun. Uvidíme, jaká bude druhá polovina roku na hypotečním trhu a zda rekordní štafetu převezme hned rok 2016.

„Nízké úrokové sazby hrají do karet všem, kdo uvažují o koupi vlastní nemovitosti. Přesto pořízení hypotečního úvěru přináší jistá úskalí, která je třeba při tomto kroku brát v potaz,“ říká ekonomka Olga Šeflová z katedry financí a ekonomie Bankovního institutu vysoká škola (BIVŠ).

Dlouhodobá předpověď podle Šeflové nepředvídá výraznější růst současné velmi nízké úrovně úrokových sazeb. Přesto se dá v delším časovém horizontu předpokládat růst nákladů úvěrujících bank. „Možný vzestup ovšem nebude nikterak dramatický, odhad růstu ročních úrokových sazeb je 0,05 – 0,5 procenta. Výhodná tak může být fixace úrokové sazby na delší období - na 3, 5 i na 7 let. V případě, že si zvolíme fixaci, tak ať se děje na trhu cokoliv, banka nám úrokovou sazbu zvýšit nemůže,“ poznamenává Olga Šeflová.

Pokud zvažujete hypotéku, vyplatí se mít finanční rezervu. „Nejlepší bude žádat o úvěr pouze do výše 70 % hodnoty zastavované nemovitosti (tzv. LTV 70). Stoprocentní hypotéka se už prodraží, navíc budete bance muset prokázat, že máte velmi vysoké a stabilní příjmy,“ říká ekonomka. Stoprocentní hypotéky jsou podle odborníků v podstatě nebezpečné. Unáhlená investice do nemovitosti může člověka i jeho rodinu přivést do složité finanční situace. Proto od letošního října Česká národní banka doporučí bankám neposkytovat hypotéky na 100 procent hodnoty zajištěné nemovitosti, ale jen do výše 90 procent hodnoty zastavované nemovitosti.

Stejně tak je důležité zvážit nabídku bank na uzavření rizikového pojištění úvěru, respektive schopnosti úvěr splácet. Pojistné plnění bývá u tohoto typu pojištění úvěru omezeno řadou podmínek, a tak se nemusí sleva na úrokové sazbě úvěru, která je při jeho uzavření bankami nabízena, vždy vyplatit. Někdy je vhodnější vytvářet si vlastní rezervy, které by měly pokrýt minimálně 5, lépe 10 měsíčních splátek,“ radí Olga Šeflová.