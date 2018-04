Hypotéky v srpnu za 3,01 procenta, v bankách začínají podzimní slevy

Prázdniny si vybírali i klienti, podle Fincentrum Hypoindexu požádalo v srpnu o úvěr 7 661 klientů, což je o tisíc méně než v červenci. Klesly i objemy hypotečních úvěrů, a to zhruba o 1,5 miliardy na 12,424 miliardy korun.

Podle hlavního analytika společnosti Fincentrum Josefa Rajdla kopírovaly srpnové sazby červencovou hladinu díky obnovovaným a prodlužovaným akcím bank. "Nyní tyto akční nabídky postupně končí, což spolu se zářijovým zvýšením sazeb u některých bank zvedne podzimní průměrné úrokové sazby, dokud některá z bank nebude opět mít chuť rozhýbat trh," komentuje Rajdl.

Že by měly další měsíce sazby spíš růst si myslí i ředitel společnosti Golem Finance Libor Ostatek. "Úrokové sazby postupně klesaly od poloviny roku 2009, což je v historii našeho hypotečního financování nejdelší perioda poklesu úrokových sazeb. Marže bank se dostaly pod velký tlak a banky v současné době operují s historicky nejnižšími maržemi. Tento fakt se budou banky snažit zvrátit také proto, že letos většina bank zrušila poplatek za správu úvěru a přišla tak o nezanedbatelný zdroj výnosů," vysvětluje.

Je ale opravdu úrokové dno již za námi? Banky to ve svých zprávách nepotvrzují, spíš naopak jdou proti proudu. Bez ohledu na "index" své sazby dále snižují, případně alespoň odpouštějí poplatky.

Například Equa nabízí až do poloviny listopadu hypotéky bez poplatku za vyřízení a úrokové sazby se splatností na tři a pět let lze nyní získat již od 2,59 procenta ročně. Bez poplatku za správu úvěru a garantovanou sazbu 2,95 procenta na tři roky nabízí nyní LBBW Bank, akce trvá do konce listopadu. Máte-li polovinu peněz a sjednáte-li si k hypotéce životní pojištění, můžete u mBank dosáhnout na sazbu 2,49 procenta pro tříletou fixaci. Když do konce září podáte žádost o klasickou hypotéku u Komerční banky, získáte garantovanou sazbu 2,99 procenta pro 85 procent hodnoty zastavené nemovitosti na tři roky.