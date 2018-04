Úroky hypoték stagnují, roste však zájem o úvěry a lidé si půjčují víc

Je znát, že když se úroky drží delší dobu nízko, roste i zájem o nové hypotéky. Po prázdninách přišlo do bank takřka o tisíc klientů víc, než tomu bylo v srpnu a klienti si také půjčují víc peněz. Podle Fincentrum Hypoindexu stouply v září objemy půjčených peněz skoro o dvě miliardy, celkem na 14,2 miliardy korun.

Průměrné sazby se drží už třetí měsíc na tříprocentní hranici a podle vedoucího analytika společnosti Fincentrum Josefa Rajdla vzhledem ke stabilní ceně zdrojů nemají důvod růst. "Ačkoliv ze zemí západní Evropy víme, že sazby by při této ceně zdrojů mohly být i o půl procentního bodu nižší, u nás by se asi další snížení nesetkalo s porozuměním u mateřských společností českých bank, pro které jsou zisky z Česka stále vítaným vylepšením vlastního kapitálu. Navíc by se tento krok asi nelíbil ani ČNB, která dostatečnou výši úrokových marží považuje za jednu ze známek stability sektoru," dodává Josef Rajdl.

V září snižovaly sazby spíše menší banky (mBank, LBBW Bank), v říjnu se připojila Fio banka a také UniCredit Bank a Komerční banka. Zbývající banky z velké trojky – Hypoteční banka a Česká spořitelna si zatím nechávají čas na odpověď.

"Podle našich zkušeností však takové kroky jen zřídkakdy zůstávají bez odezvy, a proto očekáváme, že i další banky budou upravovat ceny hypoték, a to především formou akčních nabídek, Takže se můžeme dočkat i zlevnění," předvídá ředitel společnosti Golem Finance Libor Ostatek. Hypoteční banka spustila od října podzimní kampaň s hypotékou na míru a v České spořitelně můžete ještě do 20. října využít speciální nabídku na refinancování, odhad zdarma a garantovanou sazbu pro nové úvěry.

Mírou návratnosti bydlení, respektive poměrem mezi průměrnou cenou nemovitosti a příjmu obyvatel, se v mezinárodním kontextu zabývala také studie poradenské společnosti Deloitte. Podle ní Češi aktuálně vynaloží na pořízení 70metrového bytu zhruba sedm ročních příjmů. O jednu příčku před námi jsou Rakušané (přibližně pět ročních příjmů), těsně za námi jsou Poláci a Maďaři (přes sedm ročních příjmů). Statisticky nejlépe jsou na tom podle studie Dánové a Němci, kterým na pořízení modelového bytu stačí o něco málo více, než dva roční příjmy.