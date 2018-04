Průvodce daněmi při příjmech z ciziny

Do podání daňového přiznání zbývají poslední dny a ke konci března hrozí fronty před podatelnou. "I letos budou v posledním březnovém týdnu na všech finančních úřadech otevřeny podatelny každý den do 18 hodin, ale že to bude bez front, zaručit nemůžu," upozorňuje mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Proč raději dřív

Nenecháte-li vyplňování na poslední chvíli, budete mít ještě šanci se zeptat na to, kterou kolonku vyplnit, a navíc i čas na vyřízení různých potvrzení, která je nutné k přiznání přiložit. Například doklad o studiu dětí či potvrzení z transfuzní stanice, že jste darovali krev.

Když odevzdáte přiznání už teď a ještě třeba do konce března přijdete na nějakou chybu sami, stačí pak vyplnit opravné přiznání a úřad vás nebude nijak penalizovat.

Objevili jste doklad k daním? Pospíchejte za účetní

Pokud jste doma našli potvrzení, že jste darovali peníze na charitu, nebo třeba zastrčený dopis z penzijního fondu či z banky, že jste platili úroky z hypotéky, zajděte s prosíkem za svou mzdovou účetní a zkuste se domluvit. Lhůtu, do které jste měli vše předat, jste sice o měsíc prošvihli, ale nezoufejte. Řešení existuje. Buď vám doklad o snížení daní ještě přijmou a zaúčtují v práci, nebo vám účetní vydá potvrzení a vy si vyplníte daňový formulář sami. Byla by přece škoda připravit se o peníze, půlhodina strávená nad tiskopisem za to rozhodně stojí.

Stejně tak podání daňového přiznání čeká na toho, kdo si na poslední chvíli vzpomněl na nějaký další příjem, který musí zdanit. Požádejte ve mzdové účtárně o potvrzení a pusťte se do vyplňování růžového formuláře.

Kdo pracoval na dohodu

Mnoho nejasností s tím, zda a jak danit, mívají ti, kteří pracovali na dohodu o provedení práce či pracovní činnosti. Tak si přivydělávají nejčastěji studenti a penzisté. "Rozdíly mezi těmito dohodami jsou jen v pojištění, daně se k tomu staví stejně," vysvětluje daňová poradkyně Ivana Pilařová. Povinně si přiznání musí podat ti, kteří měli více takových dohod nebo jen jednu, ale podepsali u zaměstnavatele Prohlášení k dani, čili se zavázali, že si daně vypořádají sami. Kdo nepodepsal, o daně se starat nemusí, vše za něj vyřídí zaměstnavatel.

Co dělat, když si netroufáte na daně sami

Pokud vám dělá počítání problémy, vyzkoušejte interaktivní daňový formulář na internetu. Najdete ho na stránkách www.idnes.cz/dane. Vyplníte jen potřebná data a program všechna čísla přenese do příslušných řádků a také vypočítá daň. Vy pak jen formulář vytisknete, podepíšete a pošlete na finanční úřad.

Když vám ani tato metoda nepomůže, nebo se s internetem moc "nekamarádíte", obraťte se raději na odborníka. Počítejte však s tím, že vás pro nával práce už nemusí přijmout. Seznam daňových poradců najdete na internetových stránkách komory: www.kdpcr.cz

S vyplněním daňového přiznání vám může pomoci i šikovný účetní. Jestli nemáte nějakého známého ve svém okolí, můžete je hledat na www.komora-ucetnich.cz.

Pokud vás odborník přijme, buďte připraveni, že za jeho pomoc budete muset také zaplatit. Počítejte minimálně s tisícovkou, a to v momentě, že nebudete nijak složitý případ. Máte-li ke zdanění příjmů víc, cena vzroste, klidně i na šest tisíc korun. Proto se nejprve ptejte u známých, případně obvolejte víc odborníků, abyste si mohli vybrat.

O radu se můžete také obrátit přímo na váš finanční úřad. K telefonu chtějte svého správce daně, úředníci vás mají rozdělené podle příjmení. Který to je, se dozvíte na informacích.