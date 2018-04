Průvodce formuláři pro přehled příjmů a výdajů. Musíte je odevzdat do konce dubna

Se zdravotním pojištěním to není jednoduché. Přehled musejí podat podnikatelé i zaměstnanci, kteří si přivydělávají, do 30. dubna. Ti, kdo nepodávají daňové přiznání (třeba proto, že měli nízké příjmy), to musí stihnout do 8. dubna. Ale platit musí všichni do osmi dnů od chvíle, kdy doopravdy podali daňové přiznání. Takže dost zmatek.

Dá se sice čekat, že pojišťovny se u platby spokojí s termínem 8. dubna, ale nelze se na to spolehnout. Oficiálně žádná z oslovených zdravotních pojišťoven nepotvrdila, že by byla k termínu benevolentní. Naučíme vás, jak formulář vyplnit.

První strana formuláře

Kdo si vyzvedl formulář u své pojišťovny, má už hlavičku předtištěnou, ostatní vyplní kód pojišťovny podle průkazky pojištěnce.

Model Jana Malá je zaměstnaná, její mzda je 15 tisíc korun hrubého měsíčně (180 tisíc za rok), k tomu si přivydělává jako živnostnice. Za loňský rok byly její příjmy z podnikání 144 tisíc korun. Uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 procent.

Typ přehledu: Opravný se podává v případě, že jste dodatečně zjistili, že máte v přehledu chybu.

Osobní údaje: Napište i e-mail a telefon, usnadníte tak úředníkům komunikaci, bude-li třeba něco doplnit. Dále označte křížkem políčko, zda jste podávali daňové přiznání sami, či s poradcem a jestli jste ho vůbec museli podávat. V polovině první strany je pak kolonka, do které uvedete datum, kdy jste podali daňové přiznání.

Přeplatek a zálohy: Křížkem do příslušného políčka určíte, co má pojišťovna udělat s případným přeplatkem. Kdo platí zálohy, vyplní, jakým způsobem peníze posílá. Když z účtu, pak je třeba uvést jeho číslo.

Model: Jana vyplňuje řádný přehled, daňové přiznání podala sama dnes. Jako zaměstnaná neplatila žádné zálohy, bude jen doplácet.

Prohlášení: Část důležitá zejména pro ty, kdo nemají podnikání jako hlavní zdroj příjmů, nebo byli dlouhodobě nemocní.

Oddíl A: když jste byli v některých měsících zaměstnáni a současně jste i podnikali, vepište do příslušných měsíců písmeno "a". Zaměstnání jako hlavní zdroj příjmů můžete uvést, když za vás v práci odvedli pojistné a vy jste pobírali alespoň minimální mzdu.

Když jste byli jako OSVČ celý kalendářní měsíc v pracovní neschopnosti (pozor, nemoc od 5. ledna do 27. února není "celý kalendářní měsíc"), nebylo potřeba za tento měsíc platit zálohy. Do kolonek vepíšete pod příslušné měsíce písmeno "b".

Model: Jana byla celý rok zaměstnaná a nebyla nemocná, vyplní v oddíle A písmenka "a".

Oddíl B: označíte, když jste nemuseli platit minimální zálohy, ale pojistné vypočítáváte jen z toho, co jste si skutečně vydělali. Do kolonek zapíšete písmeno:

a) když za vás platí pojistné stát (nezaopatřené děti, důchodci, kteří dostávají penzi z důchodového pojištění ČR, ženy na mateřské, na rodičovské, uchazeči o zaměstnání;

b) jste současně zaměstnaní;

c) měli jste celý měsíc nárok na nemocenskou;

d) jste zdravotně postižení;

e) máte důchodový věk, ale nemáte nárok na penzi;

f) řádně a celodenně pečujete o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let. Zapište rodná čísla dětí.

Model: Jana byla celý rok zaměstnaná, vyplní písmeno "b". V dolní části formuláře napište datum a podepište se.

FAKTA o Zdravotním pojištění Kdo musí řešit: podnikatelé, příjemci honorářů, zaměstnanci, kteří si přivydělávají podnikáním

Kdo nemusí řešit: ti, kdo mají přivýdělky z pronájmu nebo tzv. ostatní příjmy (v daň. přiznání §10)

Kde získat formulář:

* na pobočce zdravotní pojišťovny

* z webových stránek pojišťovny

* použít interaktivní formuláře například na www.idnes.cz/dane

Kdy a kam odevzdat:

* o 30 dnů od termínu pro podání daňového přiznání (do 30. dubna)

* komu zpracovává daňové přiznání poradce, musí to oznámit své zdravotní pojišťovně do 30. dubna a doložit kopii plné moci

* kdo nemá povinnost podávat daňové přiznání, musí předložit přehled do 8. dubna 2010

* odnést na pobočku

* poslat poštou

* e-podání (elektronický podpis)

* přes datovou schránku

* kdo změnil pojišťovnu během roku 2009, musí odevzdat přehledy dva, každé pojišťovně za příslušný počet měsíců

Dokdy uhradit nedoplatek:

* do osmi kalendářních dnů od podání daňového přiznání

Druhá strana formuláře

Řádek 1: Sečtěte příjmy, které máte z podnikání (z přílohy 1 daňového přiznání). Pozor, zdravotní pojišťovně máte přiznat i ty příjmy, ze kterých jste sami neplatili daň, třeba autorské honoráře, které jste už dostali zdaněné srážkovou daní).

Model: Jana uvede 144 tisíc korun.

Řádek 2: Zapište výdaje, které souvisejí s výše uvedenými příjmy.

Model: Jana uvádí 86 400 korun, tedy 60 procent příjmů.

Řádek 3: Vyplňují jen ti, kteří měli v roce 2009 příjmy z podnikání a ze zaměstnání a součet obou vyměřovacích základů byl vyšší než 1 130 640 korun.

Řádek 4 a 5: Zapište, kolik měsíců v roce 2009 jste podnikali, a uveďte, kolik měsíců z toho jste byli pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejíž formulář vyplňujete. Pokud jste v roce 2009 změnili zdravotní pojišťovnu, budete podávat přehledy dva, každé pojišťovně za tu část roku, kdy jste byli jejím klientem.

1 601 korun Tolik je minimální měsíční záloha zdravotního pojištění v roce 2010.

Model: Jana vypisuje do obou okének číslo 12. Podnikala celý rok a zdravotní pojišťovnu neměnila.

Řádek 6: Pište měsíce, po které byla samostatná činnost vaším hlavním zdrojem příjmů. Ti, kdo jsou současně zaměstnáni, píší nulu.

Řádky 9 až 16: Postupujte podle návodu, formulář obsahuje přímo vzorce, výsledky zapište do kolonek.

Řádek 14b: Z vyměřovacího základu nad 1 130 640 korun se už zdravotní pojištění neplatí. Sčítají se přitom příjmy zaměstnanecké i podnikatelské. Jestli se vás to týká, zjistíte na tomto řádku.

Model: Jana podniká vedle svého zaměstnání, proto se jí netýká minimální vyměřovací základ, do řádku 9 píše 0 a v řádku 12 vypočítá příjmy minus výdaje, zapíše 57 600. Vyměřovací základ jí vychází 28 800 korun, pojistné za rok 2009, které bude muset zaplatit, na 3 888 korun.

Řádek 41: Uvádíte zálohy, které jste v roce 2009 pojišťovně poslali.

Řádek 43: Odečtěte od řádku 41 řádek 16. Když vyjde kladná hodnota, máte přeplatek. Znaménko minus značí, že budete doplácet.

Model: Jana zálohy neplatila, proto jí vyšel nedoplatek v plné výši vypočítaného pojistného 3 888 korun. Ty musí do osmi dnů zaplatit.

Řádek 51: Dle vzorce vypočítáte zálohu na rok 2010. Když pro vás platí minimální vyměřovací základ, musíte vepsat nejméně 1 601 korun. Nejvyšší záloha je 19 205 korun, víc nikdo neplatí. Kdo zálohy nemá, zapíše 0.

Model: Jana je i nadále zaměstnaná, živnost bude její vedlejší činností, proto zaškrtne políčko b) (neplatí zálohy). Do kolonky zapíše nulu a do závorky částku vypočítanou podle vzorce (324).

Řádky 52 až 54: Vyplňují ti, kterým vyšel součet řádků 3 a 14a vyšší než 1 707 048, tedy překročili maximální vyměřovací základ.

Model: Jany se tato část netýká, nic nevyplňuje.