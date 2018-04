Průvodce investováním do technologických akcií. (1.část) Investiční filosofie časopisu Red Herring

Dnešním dnem začínáme publikovat devítidílný seriál týkající se investování do technologického sektoru. Tento seriál jsme pro Vás připravili podle významného amerického technologického měsíčníku Red Herring. Ostatní části najdete zde ( 2.část 9.část ). Podle tohoto časopisu se nejlepší investiční příležitosti vždy nacházely v technologickém sektoru. Zvyšující se hodnoty P/E ukazatelů, které navíc kolísají více než dříve, ovšem způsobily, že investování do technologických akcií je riskantnější než dříve, a to dokonce i po loňském propadu cen. Diversifikace mezi různé technologické akcie je proto klíčová. Kombinací různých přístupů se Red Herring pokusil určit nejzajímavější odvětví v rámci technologického sektoru, z kterých pak vybral slibně se vyvíjející společnosti, které dohromady tvoří dobře diversifikované modelové portfolio technologických akcií.

V první části seriálu vám přinášíme investiční filosofii časopisu Red Herring. Poté pak postupně představíme vybraná zajímavá odvětví v rámci technologického sektoru a stručný přehled firem, o kterých si Red Herring myslí, že by měly tvořit kvalitní portfolio. Odvětví budou prezentována v následujícím pořadí:

Gorily – oprávněně drahé

– oprávněně drahé Hodnota – hodnotové investování možná vyšlo z módy, ale pořád se dá tímto investičním přístupem vydělat

– hodnotové investování možná vyšlo z módy, ale pořád se dá tímto investičním přístupem vydělat Malé firmy – hledání budoucích Goliášů

– hledání budoucích Goliášů Biotechnologie – cesta na trh je dlouhá. Dlouhá je ale i prosperita úspěšných firem.

– cesta na trh je dlouhá. Dlouhá je ale i prosperita úspěšných firem. Cihly a kliky – způsob použití technologií ovlivňuje ceny akcií i tradičních netechnologických firem

– způsob použití technologií ovlivňuje ceny akcií i tradičních netechnologických firem Evropa – sektor mobilních komunikací a internetové infrastruktury slibuje zajímavé investiční příležitosti

– sektor mobilních komunikací a internetové infrastruktury slibuje zajímavé investiční příležitosti Japonsko – málo vyvinutý internetový trh nabízí příležitosti ve vybraných sektorech

– málo vyvinutý internetový trh nabízí příležitosti ve vybraných sektorech Rozvíjející se trhy – investování pro nebojácné

Identifikování výnosné investiční příležitosti není vůbec jednoduché. Na rozdíl od minulosti připadá na sektory technologie a telekomunikací více než třetina celkové tržní kapitalizace amerického akciového trhu a možnosti výběru jsou veliké. Vaše úsilí se ale může velmi vyplatit. Dvanáct z dvaceti nejvíce rostoucích akcií za posledních pět let bylo z technologického sektoru. Budoucnost může být podobná, jelikož analytici a investoři předpokládají, že zisky technologických společností porostou ročně o 23% v následujících letech, což je o polovinu více než v případě jakéhokoli jiného sektoru.

Na druhou stranu ale jsou technologické akcie drahé a volatilní. Např. říjnový P/E ukazatel technologických společností odvozený od předpokládaných zisků v roce 2000 dosahoval výše 48, což bylo skoro dvojnásobek hodnoty 26 pro akcie obsažené v indexu S&P 500. I když P/E ukazatel technologických akcií výrazně klesl ze své jarní hodnoty ve výši 78, přesto jsou technologické akcie stále podstatně dražší než ostatní akcie. A to více než kdy jindy! V roce 1996 se P/E ukazatel technologických akcií pohyboval v rozmezí od 0,8 do 1,5 hodnoty P/E akcií obsažených v indexu S&P 500. Ani 50% prémie se nezdála být vysoká vzhledem k výjimečným růstovým příležitostem technologických akcií. V roce 2000 se ale rozmezí změnilo na 1,7 až 2,8, což na vrcholu již představuje celkem hodně. Vysoké prémie technologických akcií znamenají, že trh si je vědom vysokých růstových příležitostí, které tyto akcie skýtají. Dokonce i po razantní loňské korekci je 8 z 15 společností s největší tržní kapitalizací z technologického sektoru. Možnosti pro pozitivní překvapení v hospodaření společností jsou tudíž omezené a mnoho lidí se ptá, zda mohou technologické akcie ještě vůbec vzrůst. Red Herring se ovšem domnívá, že vybrané technologické akcie opět přinesou svým akcionářům zajímavé zisky. Investiční filosofie Red Herringu je založena na následujících sedmi přístupech: