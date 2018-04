Průvodce investováním do technologických akcií (2.část). Gorily

Zatímco v první části jsme pojednali o základních principech investiční filosofie časopisu Red Herring, v následujících dílech se budeme soustředit na jednotlivé složky investorova portfolia. Dnes vám přinášíme, jak by měly být zastoupeny v portfoliu velké a stabilní společnosti v daném oboru.Ostatní části najdete zde ( 1.část 9.část ).

Gorily

Tento v současnosti dobře známý termín, popisující společnost s vedoucím a dále se zvyšujícím podílem na rychle rostoucím trhu, vznikl teprve před dvěma a půl roky. Podle autora myšlenky Geoffreyho Moorea spočívá cesta k ziskům skrz investici do velké, rychle rostoucí společnosti, která má na svém, a to důležitém trhu dominantní postavení. Každý její konkurent musí být už jen druhořadá společnost. V tom případě zapomeňte na P/E ukazatele!

Příklady zahrnují Cisco Systems, Intel a donedávna i Microsoft. (Více se dočtete v knize The Gorrila Game: An Investor’s Guide to Picking Winners in High Technology; autoři: Geoffrey Moore, Paul Johnson a Tom Kippola; vydalo nakladatelství HarperBusiness v r. 1998.)

Nejlepší pochopitelně je najít akcii ještě před tím, než se z ní stane gorila. O to byste se určitě měli pokusit. I když pravděpodobnost, že takovouto akcii najdete je nízká, potenciální zisky jsou obrovské a určitě vám vynahradí ztráty z jiných pokusů o nalezení budoucí gorily.

Je ale rozumné zařadit do svého portfolia i současnou gorilu. Pravděpodobně Vám za pár let nevynese zisk ve výši 1 000%, ale navzdory její vysoké ceně máte rozumnou šanci, že vám přinese solidní a stálý zisk s relativně nízkým rizikem.

V případě goril by cenové ohodnocení jejich akcií nemělo hrát hlavní roli při rozhodování, zda koupit či ne. Alberto Vilar, zakladatel a šéf společnosti Amerindo Investment Advisers, k tomu říká: „ Zaměřovat se pouze na poměrové ukazatele cena lomeno cokoli – zisky, tržby, počet shlédnutých stran – je neuvěřitelně hloupé. U goril se musíte zamyslet nad potenciální velikosti jejich trhů a jakou část z nich budou ovládat.“ Investor, který se zaměřoval pouze na cenu, by si nikdy nekoupil Microsoft nebo Cisco, protože byly vždy dražší než jejich konkurenti. Například akcie společnosti Cisco vzrostly o více než 200% od roku 1998, kdy již každý věděl, že Cisco je světově nejsilnější firmou vyrábějící zařízení na propojování sítí (networking equipment).

Red Herring vytipoval několik současných světových vůdců z různých oborů. Ani jedna z vytipovaných společností nepředstavuje žádný zapomenutý a tudíž výrazně podhodnocený klenot. Jinými slovy, vybrané společnosti jsou drahé, ale přesto by se jejich stále vysoké růstové perspektivy měly příznivě odrazit v dalším růstu cen jejich akcií.

Nortel Networks

Optika je v módě. Většina uznávaných venture kapitálových firem a technologických fondů investuje nemalé prostředky do akcií firem vyrábějících optická telekomunikační zařízení. Na rozdíl od klasických dot.com firem mají tyto společnosti zákazníky s hlubokými kapsami – telekomunikační společnosti. Optické kabely a ústředny umožňují rychlejší a efektivnější přenos dat, protože jednotlivé síťové komponenty používají světlo místo elektřiny. Analytici odhadují, že se v roce 2001 trh optických systémů zdvojnásobí z loňských 30 mld USD. Nortel Networks kontroluje 40% tohoto trhu a prodej optických zařízení generuje třetinu jeho celkových tržeb.

Druhý největší konkurent problémy zmítaný Lucent Technologies ovládá pouze 20% trhu. Nortel také posiluje svou pozici na prudce rostoucím trhu zařízení pro mobilní komunikace, které přinášejí 20% tržeb. Nedávno Nortel porazil Motorolu v boji o kontrakt v hodnotě 2 mld USD pro dodání zařízení pro výstavbu mobilní sítě třetí generace pro společnost BT Cellnet. Představuje to také strategický průnik na veliký evropský trh. Nortel se dále může pochlubit velmi zdravými finančními výkazy.

Nokia

Nokia je vedoucí firmou s 30% podílem na dynamicky rostoucím trhu mobilních telefonů. Její tržní podíl se navíc stále zvyšuje. Na současné zpomalení růstu trhu s mobilními telefony může reagovat pružněji než její konkurenti díky svým nadprůměrně vysokým maržím. Nokia snížila ceny některých svých výrobků, což by mělo vést ke zvýšení prodejů a tím snad i kompenzaci nižších marží a dalšímu zvýšení tržního podílu. Hospodaření firmy se dále zlepší, vzrostou-li marže na původní úroveň, čemuž by mělo pomoci uvedení nových modelů na trh.

Broadcom

Skoro každá technologická společnost, od poskytovatelů obsahu po dodavatele infrastruktury, sází na široké pásmo – broadband. Broadcom má velmi dobrou pozici, aby z tohoto trendu profitoval. Kontroluje totiž 80% trhu s čipy pro DSL a kabelové modemy. Broadcomu je celkem lhostejno, kterou technologii bude širokopásmový přístup k Internetu využívat. Kontroluje také totiž část trhu s přenosem digitálního signálu pomocí satelitů a pozemních zařízení. Úměrně růstu zájmu o široké pásmo rostly i tržby Broadcomu.

Zatímco v roce 1997 to bylo 37 mil. USD, v roce 2000 by tržby měly překročit 1 mld USD. Pro příštích několik let předpovídají analytici 50% roční růst. Broadcom provedl také několik úspěšných akvizic, které mu zajistily přítomnost v dalších vysoce růstových oborech (sítě LAN a WAN nebo optické telekomunikační systémy) a přístup k vysoce kvalitním klientům jako jsou Cisco Systems nebo Lucent Technologies.

Applied Materials

Společnost Applied Materials je hlavní výrobce zařízení pro výrobce polovodičů a čipů. Její tržní podíl v tomto oboru dosahuje 31%, což je dvojnásobek nejbližšího konkurenta. Trh polovodičů je velmi cyklický a akcie Applied Materials vloni výrazně oslabily, což představuje dobrou nákupní příležitost. Produkce čipů roste obrovským tempem, což velmi prospívá společnosti Applied Materials. Její akcionáři mohou být velmi spokojeni i přes cykličnost tohoto odvětví. Protože je velmi těžké odhadnout fáze cyklu, investoři by měli aplikovat osvědčenou strategii koupit a držet.

Yahoo!

Pochopitelně jeden z největších internetových úspěchů vůbec. Velmi silná značka a více než 150 milionů uživatelů po celém světě. Ohledně budoucnosti Yahoo! však kolují pochybnosti. V souladu s třeskem v sektoru dot.com firem investiční banky předpokládají zpomalení růstu reklamního trhu, což je nepříjemné pro Yahoo!, protože většina jejích příjmů pochází právě z reklamy. Marže u Yahoo! již zřejmě dosáhly vrcholu, a proto růst zisků zajistí jen růst tržeb. Někteří vidí příležitost na trhu mobilních komunikací, kde ale panuje ostrá konkurence např. v podobě Infospace. Red Herring nevidí příliš prostoru pro růst akcií Yahoo!

Do které společnosti byste investovali vy? Jaký procentní podíl by měly podle vás mít v portfoliu gorily? Těšíme se na vaše názory?