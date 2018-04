Průvodce investováním do technologických akcií podle časopisu Red Herring(4.část). Malé firmy

Investováním do akcií malých firem dáváte najevo, že blue chipy (velké a nejlikvidnější firmy) vás již nudí. Ostatní části najdete zde ( 1.část 9.část ). Znamená to, že se vzdáváte zisků, které např. Cisco nebo Microsoft dlouho svým akcionářům přinášely.Musíte se připravit na intenzivní výzkum společností, o nichž jste možná nikdy před tím neslyšeli. Chce to také pevné nervy, protože akcie malých společností jsou rizikovější (více volatilní). Na druhou stranu ale zpravidla přinášejí vyšší zisky . Pokud přihlédnete k následujícím pravidlům, zvýšíte své šance na úspěch:

1. Najděte úzká místa

Vývoj vlastních technologií a řešení pro rychle rostoucí trhy obvykle dokáže zajistit dlouhodobé a vysoké zisky. Např. firmy QLogic (zrychlování přenosu dat v rámci network-to-storage) nebo PMC-Sierra (čipy pro urychlení práce sítí) byly ještě před dvěma roky považovány za malé společnosti. Od té doby jejich akcie vzrostly o více než 500%.

2. Klaďte velké cíle

Při vyhodnocování určité společnosti se zeptejte: Jestliže společnost uspěje ve všem plánovaném, zůstane i nadále malou firmou? Jestli ano, zkuste jinou investici. Nick Moore, portfolio manažer investiční firmy Jurika and Voyles, k tomu říká: “V případě malých akcií někdy utrpíte velké ztráty, takže chcete-li celkově vydělat, musí být ve vašem portfoliu alespoň jeden pořádný vítěz.”

3. Pořádně analyzujte

Prozkoumání finančních výkazů (rozvahy a výsledovky) je u malých společností mnohem důležitější než u těch velkých. Nějaký finanční problém může totiž nadělat relativně mnohem více škody společnosti s hodnotou 100 mil. USD než firmě ohodnocené na 10 mld USD. Vyhledávejte akcie s vysokými maržemi, které svědčí o vysoké konkurenční síle. Dávejte pozor na rychle rostoucí náklady a vyhněte se vysoce zadluženým společnostem.

4. Diverzifikujte

Nesnažte se vybrat budoucí Intel a investovat do něj většinu svých úspor. Investování do akcií malých firem je rizikové a rozložení vašich investic do několika různých oborů toto riziko částečně sníží. Red Herring se pečlivě zabýval výběrem akcií malých podniků a identifikoval pět níže popsaných zajímavých společností. Všechny měly tržní kapitalizaci pod 1 mld USD, očekávaný dlouhodobý roční růst zisků nejméně 25% a nízké dluhy. Navíc všechny vybrané společnosti se obchodují na letošním P/E nižším než je předpokládaný růst jejich zisků. V nedávné těžké době také všechny dokázaly zvýšit své tržby. Red Herring upozorňuje, že obzvláště poslední popisovaná společnost je velmi riziková.

Brooks Automation

Tato firma dodávající software a hardware výrobcům polovodičů a čipů se těší vysokým maržím, generuje zisk a je podhodnocená. Dříve se Brooks zaměřovala na prodej robotů výrobcům polovodičových zařízení. Po akvizici společnosti Fastech začala Brooks také nabízet výrobcům čipů software pro automatizaci. Její akcie se v souladu s cyklickým vývojem polovodičového průmyslu výrazně propadly, ale dlouhodobě pozitivní vyhlídky by měly zajistit alespoň 25% roční nárůst zisků.

Po jejím software pro automatizaci se zvyšuje poptávka, protože výrobci čipů se snaží co nejvíce výrobních procesů automatizovat a maximálně vyloučit činnost často chybujícího člověka. Brooks dosahuje 45% hrubé marže a daří se jí zvyšovat tržní podíl. Managementu se také daří držet firmu pod přísnou finanční kontrolou.

Mercury Computer Systems

Mercury vyrábí zařízení, která transformují data obdržená senzory na signály srozumitelné pro člověka či počítače. Stíhacímu pilotu například sdělí, zda signál ze sonaru indentifikoval nepřátelské letadlo nebo znamená pouze vlnu oceánu. Tato zařízení představují téměř 90% tržeb a přinášejí až 70% marže. Zkušenosti a používané technologie se Mercury pokouší využít i v mobilních komunikacích. Mercury je absolutně nejdál ve vývoji technologie, která ruší nežádoucí interference, které způsobují hluk v přenosovém pásmu, což zefektivní přenosy dat.

Letošní zisky nebudou sice nijak závratné vzhledem ke zvýšenému rozpočtu na výzkum a vývoj, ale budoucnost vypadá růžově. Robert Stone, analytik SG Cowen k tomu dodává: „ Jestliže se nově vyvíjená technologie pro mobilní komunikace osvědčí, akcie Mercury poletí do nebe. A jestli ne, pořád firmě zůstane zajímavý, ziskový a rostoucí business.“

Helix Technology

Helix dodává speciální ochlazovací pumpy výrobcům polovodičů, které pomáhají při výrobním procesu odstraňovat nežádoucí nečistoty. Na tomto trhu kontroluje úctyhodný 90% podíl. V polovině loňského roku nedokázal kvůli nedostatku součástek uspokojit poptávku, což mimojiné zapřičinilo výrazný pád akcií. Vývoj stále komplikovanější čipů podle analytiků zajišťuje firmě Helix stabilní poptávku po jejích výrobcích.

Analytici očekávají 47% nárůst zisků v letošním roce a 25% nárůst v roce příštím. Timothy Summers, první vicepresident ve společnosti Paine Webber, je společností Helix nadšen: „Po vyřešení problémů s nedostatkem komponent se klíčoví zákazníci vrátili zpět a Helix nemá s poptávkou problémy. Firma se obchoduje na dvojnásobku tržeb, ale s ohledem na její současné a předpokládané budoucí výkony by se firma měla obchodovat na pětinásobku.“

Audiovox

Audiovox je druhým největším americkým výrobcem mobilních telefonů (po Motorole). Jeho akcie výrazně oslabily po ohlášení horších než očekávaných výsledků Ericssonu a Nokie. Výroba telefonů vloni vzrostla o téměř 60% a zlepšil se také produktový mix, kdy 88% telefonů vyrobených v posledním kvartále loňského roku bylo digitálních, v porovnání s 62% v prvním kvartále roku 2000. Navíc management razantně snížil zásoby a provozní náklady drží lépe pod kontrolou. Audiovox má nízké hrubé marže, které jsou zhruba poloviční oproti Nokie.

To samo o sobě není takovým problémem, protože Audiovox nabízí svým odběratelům množstevní slevy a Nokia je svými vysokými maržemi spíše výjimkou. Horší je, že marže Audiovoxu se snižují: z 10,2% v prvním kvartále na 9,7% ve druhém a 9,1% ve třetím. Audiovox operuje na velmi dynamickém a zajímavém trhu, kde je ovšem konkurence vysoká a konsolidace zřejmě nevyhnutelná.

Media 100

Produkty společnosti Media 100 umožňují webovým producentům editovat a dodávat multimédia přes Internet. Její největší příležitostí je rychle rostoucí trh pro tzv. video streaming, což je speciální technologie umožňující kvalitnější přenos videa přes Internet. Téměř všichni provozovatelé webových stránek nabízejících video streaming používají výrobky Media 100.

Díky akvizici Terran Interactive teď Media 100 dodává výrobek Cleaner, což je softwarový standard pro kódování videa do formy vhodné pro internetový přenos. Díky vyššímu zaměření na software dosahují hrubé marže až 60% a analytici očekávají roční růst zisků ve výši 40% v následujících letech.

Jak postupujete vy při zařazování méně známých firem do vašeho portfolia? Řídíte se spíše doporučeními analytiků nebo si provádíte vlastní analýzu? Těšíme se na vaše názory.