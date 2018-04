Průvodce investováním do technologických akcií podle časopisu Red Herring (5.část). Biotechnologie

Pokud hledáte akcie s vysokým růstovým potenciálem a nevěříte mnohdy divokým obchodním modelům internetových firem, zkuste biotechnologie! Oba sektory mají něco společného. Investoři v obou sektorech hledají něco nového a unikátního. A i s biotechnologickými akciemi si mnohdy budete připadat jako na houpačce, kdy akcie najednou prudce vyletí, aby brzy na to střemhlav spadly! Ostatní části najdete zde ( 1.část 9.část ).

Zde ale podobnosti končí. Jedním z klíčových rozdílů je mnohem delší obchodní cyklus u biotechnologického sektoru. Doba mezi vynálezem nového léku a jeho uvedením na trhu je totiž velmi dlouhá kvůli zdlouhavým schvalovacím procedurám a četným testům. Richard van den Broek, partner a analytik u Cooper Hill Partners (farmaceutický specialista) k tomu říká: „Investoři by neměli pospíchat s nákupem akcií společnosti, která právě oznámila nový objev. Můžete totiž zaplatit zbytečně mnoho za neosvědčenou technologii.“

Na druhou stranu ale pokud si tipnete správně a objev za několik let dosáhne cílové mety a bude uveden na trh jako schválený lék, budete boháči. Rozhodně byste pak neměli prodávat při dočasném výkyvu v hospodaření (např. špatné kvartální výsledky), protože již schválené a zavedené léky přinášejí vysoké marže a umožňují firmě relativně flexibilně stanovovat ceny. A tržby úspěšných farmaceutických firem zpravidla rostou dlouhodobě. U biotechnologických firem ale na rozdíl od tradičních velkých farmaceutických firem existuje jedno nebezpečí. Zatímco tradiční farmaceutické firmy snižují podnikatelské riziko tím, že mají celé portfolio různých léků, úspěch či zkáza biotechnologické firmy často závisí na jednom produktu. Přesto je ale pro investory lákavá perspektiva, že právě jeden úspěšný výrobek může zvednout tržby z nuly na 100 mil. USD či více během několika málo let. Pro velkou farmaceutickou firmu může být takové zvýšení pouze kapkou v moři, zatímco pro malou biotechnologickou firmu to může znamenat živou vodu.

Samozřejmě, že nadhodnocené mohou být nejen internetové akcie, ale i biotechnologické. Za prvotřídní výrobek se ale platí vysoká prémie prakticky ve všech sektorech, nejenom v Internetu a biotechnologiích. Takže byste se neměli nechat odradit vysokým cenami, na kterých se některé biotechnologické firmy obchodují. I mezi zdánlivě drahými akciemi se vyskytují dobré příležitosti k nákupu.

Neose Technologies

Neose Technologies je výjimečná firma. Podařilo se jí vyvinout univerzální produkt s mnoha možnostmi použití. Technologie společnosti Neose je schopna pomocí enzymů vložit cukrové molekuly do větších molekul, což se dá velmi dobře využít v potravinářském průmyslu při výrobě umělých sladidel. Johnson & Johnson používá tuto technologii při výrobě svého umělého sladidla Splenda, které je 600 krát sladší než normální cukr. Dalším skvělým produktem je GlycoAdvance technologie, která dokáže zlepšit výkonnost hlavních biotechnologických léků či efektivně potlačit jejich vedlejší účinky. Farmaceutické firmy jistě budou mít o takovou technologii zájem a licenční poplatky mají 100% marže!

IDEC Pharmaceuticals

IDEC Pharmaceuticals určitě potěší každého fundamentálního investora zajímajícího se o biotechnologický sektor – prudce rostoucí tržby a slušné portfolio produktů. IDEC prodává lék Rituxan, který léčí lymfom ne-Hodgkinova typu, což je rakovina lymfatického systému (NHL). Kvůli stárnutí populace přibývá případů této nemoci o 6% ročně od začátku osmdesátých let. A prodeje Rituxanu dokonce překonávají očekávání analytiků. Jeho tržby pravděpodobně porostou o 30% ročně, což by mělo zajistit růst zisků o 40% během následujících pěti let. IDEC dále vyrábí léky pro léčení dalších nemocí, jako jsou astma, skleróza a další. V dohledné době by měla IDEC požádat americkou FDA (Food and Drug Administration) o schválení dalšího léku, Zevalinu, který léčí pacienty v pokročilém stádiu nemoci NHL a kteří již nereagují na Rituxan. Podle analytika Erica Endeho z Bankc of America Securities by měl být tento nový lék uveden na trh na podzim letošního roku a měl by společnosti přinést ještě větší zisky než Rituxan.

Celgene

V roce 1998 byl lék Thamolid, vyráběný firmou Celgene, schválen pro léčbu komplikované formy malomocenství. Výzkumníci také zjistili, že tento lék má různé příznivé protizánětlivé účinky, a to i během Crohnovy nemoci, což je chronický zánět střev. Protože Thalomid potlačuje růst krvinek a kostní dřeně (kde jsou krvinky tvořeny), může také v budoucnu posloužit při léčení rakoviny tlustého střeva a nádoru kostní dřeně. Rakovina tlustého střeva je velmi rozšířená a představuje druhou nejvýznamnější příčinu smrti v USA. Celgene také vyvíjí lék Attenade, který zlepší léčbu poruch pozornosti.

Stojí tedy podle Vás biotechnologické akcie za to, aby se do nich investovalo? Nebo je považujete za uměle nafouknutou bublinu, která rychle splaskne? Uvítáme Vaše názory