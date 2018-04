Průvodce investováním do technologických akcií podle časopisu Red Herring (7.část). Evropa

Technologický trh v Evropě po mnoho let připomínal mladšího sourozence USA. Jeho vývoj zaostával za vývojem v Americe především kvůli nižší aktivitě venture kapitálových fondů (téměř 90% venture kapitálu v USA se investovalo do technologií, kdežto v Evropě to bylo pouze 30%) a nízkým výdajům firem na nové technologie (investice do nových technologií představují v Evropě asi 2,5% HDP, což je o polovinu méně než v Americe). Evropský technologický trh by měl ale výrazně posílit v souvislosti se zvyšující se aktivitou venture kapitálových fondů (přicházejících především z USA) a novými internetovými strategiemi většiny tradičních evropských firem. A kde jsou technologické příležitosti pro společnosti, tam jsou příležitosti i pro investory. Ostatní části najdete zde ( 1.část 9.část ).

I když všeobecná nálada je velmi optimistická, pro dosažení vysokých zisků se musí pečlivě vybírat. Nejatraktivnějším sektorem v Evropě jsou zřejmě firmy budující technologickou infrastrukturu především v oblasti mobilních komunikací. Evropa má nejvíce rozvinutý mobilní trh na světě, kde přes 55% lidí používá mobilní telefony (v Americe je to pouhých 30%) a poptávka se nadále prudce zvyšuje.

V sektoru mobilních komunikací vypadají nejslibněji firmy zaměřující se na vývoj technologií pro přístup na Internet z mobilních telefonů, organizérů či jiných mobilních zařízení. Velmi zajímavé jsou dále firmy vyvíjející software pro mobilní telefony, vyrábějící infrastukturu podporující bezdrátový Internet nebo portály pro mobilní telefony. James Elliot, portfolio manažer u Fleming Flagship European Technology Fund spravující aktiva ve výši 1,5 mld. USD, je velmi optimistický: „Podle většiny odhadů bude za pět let více lidí přistupovat k Internetu z mobilních zařízení než z počítačů, a to představuje obrovské příležitosti pro vývoj nových služeb pro tato mobilní zařízení.“

Výhled pro některé jiné technologické sektory v Evropě je naopak velmi špatný, zejména pak pro poskytovatele Internetu. Ohodnocení jejich akcií je velmi vysoké i v porovnání s podobnými americkými akciemi a vyskytují se potíže s generováním tržeb. Navíc omezení ohledně prodeje akcií určitou dobu po IPO se blíží ke konci (lock-up period), a dá se tak očekávat velký přísun nabídky akcií.

Pravděpodobně také dojde k velké konsolidaci. Red Herring očekává, že ze sedmi stávajících silných hráčů zbydou za rok a půl již jen dva či tři. Akciový analytici jsou k sektoru velmi skeptičtí. Derek Brown z firmy Robertson Stephens v Londýně to říká jasně: „Akcionářská hodnota se bude snižovat. Jen hlupák by nyní investoval do poskytovatelů Internetu. Radíme investorům prodat všechny akcie v této oblasti.“

Brokat

Pokud věříte, že stále více lidí bude používat své mobilní telefony či organizéry k placení účtů, rezervování letenek či různým nákupům, měli byste vědět o firmě Brokat. Tato frankfurtská společnost byla jednou z prvních firem, která vyvinula software pro provádění elektronických financí a obchodu přes jakýkoli přístroj připojený k Internetu, ať už je to počítač, mobilní telefon nebo televize.

Je také významným hráčem v technologii bezpečných mobilních digitálních podpisů. Brokat nabídl své akcie veřejnosti před dvěma lety a na podzim kótoval své akcie na Nasdaqu. Derek Brown, analytik u firmy Robertson Stephens v Londýně, poznamenává: „Internetové strategie se stávají pro finanční instituce velmi významné. E-finance se budou také velmi prudce vyvíjet na trhu mobilních komunikací.“

A právě na e-finance se Brokat zaměřuje. Asi 2 000 zákazníků z řad bank a brokerů používá software od Brokatu pro nabídku on-line transakčních služeb, což je více než u jakéhokoli jiného konkurenta. Brokat je zatím ztrátový, ale očekávaný prudký nárůst tržeb by měl toto brzy změnit (v posledních letech byl růst tržeb vždy trojciferný). I když většina stávajících tržeb pochází z domácího trhu, v budoucnu by měly být hlavním zdrojem růstu právě tržby ze zahraničí, především z USA, kde Brokat vloni podnikl dvě úspěšné akvizice – Blaze Software a GemStone Systems. Tyto akvizice nejenže vylepšily stávající portfolio produktů, ale zajistily i slušnou distribuční síť a nové klienty.

Bookham Technologies

Hodně společností se snaží prosadit jako dodavatelé pro firmy vyrábějící optická telekomunikační zařízení. Bookham Technologies však prorazila velmi úspěšně a má všechny předpoklady k tomu, aby maximálně vytěžila z tzv. “optického” boomu. Bookham přišla s řešením pro jeden z nejpalčivějších problémů sektoru optických telekomunikačních zařízení: nedostatek optických komponentů, které se používají ke generování a směrování světelných signálů v optických kabelech. Tyto komponenty se obvykle vyrábějí manuálně, velmi draze a neefektivně. Pouze 20% z vyrobených komponentů je vhodných pro použití v telekomunikacích.

Technologie Bookhamu ale umožňuje výrobu těchto komponent automatizovat. Místo tradičního postupu, který spočívá v manuální kombinaci jednotlivých částí jako třeba laser či filtry, integruje Bookham všechny potřebné funkce do jednoho křemíkového čipu. Nejenomže je tento postup rychlejší a levnější, ale úspěšnost se navíc zvyšuje až na 80%.

Hlavní výrobci optických telekomunikačních zařízení, např. Nortel Networks či Lucent Technologies, tuto revoluční technologii od Bookhamu odebírají. Firma je sice stále malá – tržby v první polovině loňského roku činily pouze 10,8 mil. USD – ale za to velmi rychle roste. Již zmíněné tržby první poloviny roku 2000 vzrostly devítinásobně v porovnání se stejným obdobím roku 1999. V roce 2005 analytici odhadují nárůst tržeb na 200 mil. USD.

ARM Holdings

Tato britská firma vyvíjí mikroprocesory pro mobilní telefony a vyvinutou technologii licencuje polovodičovým firmám, které vyrábějí čipy pro mobilní telefony a jiná mobilní zařízení. ARM sama nic nevyrábí, a proto její podnikání vyžaduje minimum kapitálu. V roce 1993 získala svého prvního významného zákazníka – Texas Instruments – a nyní se odhaduje, že až 70% mobilních telefonů používá technologii vyvinutou ARM.

Mikroprocesory vyvinuté ARM se dobře hodí pro malé přístroje, protože nejsou energeticky náročné a obsahují hodně paměti. Kromě klíčového trhu mobilních telefonů proniká firma i do nových oblastí jako je automobilový průmysl, který používá mikroprocesory pro automatické brzdné systémy nebo airbagy, nebo výrobci kamer a tiskáren. Analytici očekávají růst zisků ve výši 36% v roce 2001 a 41% v roce 2002.

Integra

Francouzská Integra nabízí elegantní řešení pro tradiční neinternetové firmy, které jim usnadňuje zavedení vlastních internetových aktivit. Integra prostě nabízí web hosting a konzultační služby. A po těchto službách je nyní v Evropě velká poptávka. Různá partnerství s důležitými softwarovými firmami specializující se na elektronický obchod pomohly firmě Integra získat vedoucí pozici na evropském trhu webhostingových služeb, který by měl dosáhnout v roce 2005 hodnoty 5 mld. USD, oproti současným 200 mil. USD.

Akcie firmy Integra výrazně oslabily spolu s celým internetovým sektorem, ale hospodaření firmy se značně zlepšuje. Růst tržeb i výše marží v posledních kvartálech překonaly očekávání analytiků a zisky by měly v příštím roce vzrůst o 30%.

T-Online

T-Online je jeden z největších evropských poskytovatelů Internetu, ale není mu to co platné. Hned po svém osamostatnění od Deutsche Telekomu v březnu loňského roku se začal zmítat v problémech plynoucí z velké fluktuace top manažerů, ostře rostoucí konkurence a nízké věrnosti zákazníků. Deutsche Telekom stále drží nad společností pevnou ruku a nedovolí stávajícímu managementu samostatně se rozhodovat.

Navíc se snižuje tempo růstu nových klientů i prodané reklamy, což pochopitelně negativně ovlivňuje tržby. Prudce také klesají provozní marže a za krátko se zřejmě dostanou až do záporných hodnot. Není divu, že akcie firmy výrazně ztratily. A hned tak brzo se zřejmě ani nevzpamatují. Výhled do dalších let je přinejlepším neutrální.