Průvodce investováním do technologických akcií podle časopisu Red Herring(8.část). Japonsko

Investoři sledovali japonskou ekonomiku již hodně dlouho s nadějí na obnovený růst. Na konci roku 1999 konečně převládl optimismus, který se přelil do rostoucích cen akcií. Tato euforie však byla jen dočasná díky nízkému tempu životně důležité podnikové restrukturalizace. Japonské technologické akcie to mají těžké. Kromě všeobecných ekonomických problémů se musí potýkat se slabým bankovním sektorem, který není ochoten poskytovat nové půjčky důležité pro financování růstu. Navíc je nejisté, jak svět přijme některé nejnovější technologie vyvinuté v Japonsku. Ostatní části najdete zde ( 1.část 9.část ).

To ale neznamená, že by se japonský trh měl úplně přehlédnout. Velmi nadějný je především sektor mobilních komunikací, ve kterém kraluje NTT DoCoMo. Japonsko má před USA výrazný náskok, a to jak v infrastruktuře, tak především ve využívání různých mobilních služeb. Velké úspěchy slaví především internetový standard I-mode, kterému se vyhly problémy okolo evropského WAPu.

Letos by mělo být Japonsko také první zemí provozující sítě třetí generace, které díky výrazně širšímu přenosovému pásmu umožní zavést další nadstandardní služby především v audio a video oblastech. Vyjma sektoru mobilních komunikací jsou zajímavé také firmy s vedoucí domácí pozicí v růstových oborech jako jsou např. budování technologické infrastruktury, výroba komponent pro optická telekomunikační zařízení nebo konzultantské služby v oblasti Internetu. Z těchto firem jsou méně rizikové především nadnárodní korporace, které jsou díky svým světovým aktivitám méně zasaženy problémy domácí ekonomiky.

Fond manažeři nabádají k velké opatrnosti při výběru akcií, protože na rozdíl od technologického boomu v USA se cena akcií firmy zřejmě prudce nezvýší jen proto, že operuje v právě moderním a horkém sektoru.

NTT DoCoMo

NTT DoCoMo se připisuje lví podíl na prudkém rozvoji sektoru mobilní komunikace v Japonsku, především v souvislosti se spuštěním svého I-mode protokolu, který umožňuje uživatelům mobilních telefonů bezproblémový přístup k Internetu. V říjnu loňského roku se počet uživatelů služby I-mode zvýšil z březnových 3,5 mil. na více než 12 mil. Strategic Group, telekomunikační konzultantská firma, předpokládá, že během dvou let dosáhne počet uživatelů služby I-mode 25 mil. Celkově kontroluje NTT DoCoMo 50% mobilního trhu v Japonsku.

Díky své silné domácí pozici si mohla firma dovolit pustit se do zahraniční expanze především formou akvizic a partnerství. Zářijová aliance s holandskou KPN Mobile má za cíl vybudovat celoevropský portál pro mobilní Internet. V září NTT DoCoMo také koupila 42% v AOL Japan, což jí umožní nabídnout služby AOL (Instant Messenger a mail) svým klientům.

Firma také vlastní menšinové podíly v hong-kongském telekomunikačním konglomerátu Hutchinson Telecom a americkém Voicestream. Díky své obrovské tržní hodnotě je schopna financovat další akvizice. Tržby v loňském roce dosáhly zhruba 12 mld USD a letos by měly vzrůst o 35%.

Furukawa Electric

Starosti společnosti Furukawa Electric jsou příjemné – snažit se uspokojit enormně rostoucí poptávku po svých výrobcích z oblasti optických telekomunikačních zařízení. Furukawa Electric má vedoucí pozici (70% trhu) ve výrobě speciální technologie, která umožňuje multiplikovaně vysílat dlouhovlnné signály optickým kabelem. Firma investuje desítky milionů USD do zvyšování produkčních kapacit. Jelikož Furukawa Electric byla založena již v minulém století, angažuje se také v méně růstovém podnikání. Proto její tržby letos vzrostou pouze o předpokládaných 12%. Finančně je to nicméně velmi zdravá a silná firma.

Sotec

Japonské domácnosti nepřijaly osobní počítače tak vřele jako ty v Americe. Přesto by měl prodej počítačů v Japonsku vzrůst letos o dalších 10%. Sotec má nejlepší předpoklady zvyšovat tržní podíl v tomto sektoru. Společnost vyvinula speciální počítač zabírající mnohem méně prostoru než konkurenční modely a navíc prodává za podprůměrné ceny. Tyto vlastnosti jsou v Japonsku velmi důležité díky obecně malým bytům v Japonsku a vysokým cenám počítačů, které v průměru činí asi 2 000 USD.

Sotec prodává speciální model za méně než 1 000 USD. V roce 1999 se tržní podíl firmy zvýšil z 1,8% na 4,3%. Thomas Rodes, analytik tokijské pobočky Salomon Smith Barney, je nadšený: „Je to jako být prodejcem bot v Africe. Sotec prudce zvyšuje tržní podíl a možná z něho bude japonský Dell.“

I přes nízké ceny dosahuje Sotec 5% hrubé ziskové marže, především díky masové a nízkonákladové výrobě. Její počítače jsou totiž vyráběny v Korei a Taiwanu. Vloni se tržby Sotecu zdvojnásobily a letos by se mohly podle některých odhadů ztrojnásobit.