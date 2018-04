Průvodce investováním do technologických akcií podle časopisu Red Herring (9.část). Rozvíjející se trhy.

Dříve platilo, že pokud jste chtěli investovat do vysoce růstových společností za nízké ceny, museli jste se smířit s politickou nestabilitou, špatnou infrastrukturou a nedokonalými zákony méně vyvinutých zemí. Zatímco tento vztah většinou stále platí, v technologickém sektoru se vyskystuje řada výjimek. Paul Nestro, manažer fondu GE Emerging Markets, to komentuje: „Není důležité, kde firma sídlí, ale na kterých trzích prodává a jakou technologií disponuje.“ Mnoho investorů skutečně věří, že technologický sektor, ať už zásobuje domácí trh nebo převážně vyváží, si hravě poradí s úředním šimlem. Ostatní části najdete zde ( 1.část 8.část ).

Podnikatelé v rozvíjejících se zemích se navíc snaží otupit regionální riziko silně vnímané americkými investory uváděním svých akcií na americký Nasdaq. Mnoho investorů by rádo investovalo do rozvíjejících se trhů s vidinou dosažení lepší diversifikace. To se jim ale v případě technologických akcií nepodaří. George Greig, manažer William Blair Emerging Markets Growth Fund, to vysvětluje: „Pokud spadnou americké technologické akcie, spolu s nimi spadnou i technologické akcie na rozvíjejících se trzích, nehledě na to, co se děje s jinými sektory.“

„Technologie bez hranic“ ovšem také znamená, že ne vždy na vás čeká na rozvíjejících se trzích výhodná koupě. Některé společnosti se sídlem v Indii, Izraeli nebo Číně prodávají své výrobky dráže než jejich američtí konkurenti. A i když se zdá, že ohodnocení technologických akcií je imunní vůči tradičnímu riziku země, sentiment investorů se může velmi rychle změnit. Jen si vzpomeňte na asijskou nebo ruskou krizi!

Investování na rozvíjejících se trzích není jednoduché. Mnohdy je těžké zjistit aktuální ceny akcií nebo získat přístup k důležitým ekonomickým informacím. Na mnoha trzích třetího světa váš broker dokonce ani neobchoduje.

Pro mnoho investorů je zkrátka nejlepší volbou nákup podílových listů nějakého fondu zaměřujícího se na rozvíjející se trhy. Bohužel ale zatím budete těžko hledat 100% expozici vůči technologickému sektoru. Pokud ale přesto trváte na investici do konkrétních akcií na rozvíjejících se trzích, zvažte tipy Red Herringu. Každopádně do nich alokujte minimální část svého celkového portfolia.

Camtek AOI Systems

Izrael je domovem mnoha osvědčených technologických firem, z nichž se mnoho obchoduje za více než americké ceny. Občas lze ale najít slibně se rozvíjející firmu s rozumným oceněním akcií, jako je např. Camtek. Tato společnost vyrábí automatizované optické inspekční systémy, které se používají k nalezení defektů ve speciálních elektrických obvodech používaných v počítačích, mobilních telefonech, kamerách apod.

Zvyšování výkonnosti těchto zařízení vyžaduje komplikovanější elektrické obvody a dokonalejší zařízení pro jejich kontrolu. Camtek je podstatně levnější než jeho hlavní konkurent Orbotech. Pokud se jeho zisky letos zvýší o předpokládaných 20%, bude se obchodovat na P/E ve výši pouhých 15.

Samsung Electronics

Samsung je klasickým příkladem velkého exportéra, který vyváží více než dvě třetiny své produkce. Tato jihokorejská firma je jedním z největších výrobců paměťových čipů pro počítače a má také velmi silnou pozici ve spotřební elektronice včetně výroby mobilních telefonů, televizí, digitálních kamer, MP3 přehrávačů a mikrovlnných trub.

Akcie Samsungu jsou nejoblíbenější investicí fondů, které se specializují na investice do rozvíjejících se trhů. Brad Aham, manažer SSGA Emerging Market Fund, to shrnuje: „Do akcií Samsungu občas investují dokonce i manažeři specializující se na rozvinuté trhy. Samsung je celosvětově konkurenceschopný a jeho akcie jsou velmi likvidní.“ Loňský rok ale pro akcie Samsungu nebyl příliš dobrý.

Kromě negativního tržního sentimentu se o to zasloužilo i zpomalení dynamiky poptávky po DRAM (dynamic random access memory – nejrozšířenější druh operační paměti pro osobní počítače). Její výroba je totiž největším zdrojem tržeb Samsungu.Akcie Samsungu jsou velmi levné, obchodují se na méně než desetinásobku loňských zisků.

Satyam Computer Services

Dnes už každý ví, kolik velmi schopných technologických firem vzniklo v Indii. Firmy po celém světě si uvědomily, že mohou využít jedny z nejlépe vzdělaných inženýrů Indie za poloviční plat než by tomu bylo u zaměstnanců ve vlastní zemi. Infosys Technologies byla první indickou technologickou společností, která uvedla své akcie na Nasdaqu a vzbudila obrovský zájem investorů.

Její tržní kapitalizace ale již dosáhla 17 mld USD a s P/E ukazatelem přesahujícím 200 se zdá být již velmi drahá. Satyam by mohla být lepší volbou. Má 5 000 zaměstnanců a rychle roste. Během druhého kvartálu loňského roku získala 21 nových klientů včetně firem jako jsou Microsoft, Hewlett-Packard, Lucent Technologies nebo TRW.

Paul Nestro, manažer fondu GE Emerging Markets, dodává: „Jeden z největších klientů Satyamu je General Electric, takže jsme už o této společnosti slyšeli. Je ale příliš brzo, dělat nějaké definitivní závěry ohledně budoucnosti této firmy.“ Akcie Satyamu se obchodují zatím pouze na bombayské burze, což pochopitelně snižuje transparentnost. Tržby rostou o více než 100%, a to už určitě stojí za to.