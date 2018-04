Co možná nevíte o manželských smlouvách

Vyplývá to z letošního průzkumu STEM/MARK. Čtvrtina žen a mužů dokonce tvrdí, že by se s manželskou smlouvou cítili jistěji. „Manželská smlouva může být uzavřena před sňatkem i během manželství. V prvním případě je ale nutné po svatbě předložit příslušnému notáři oddací list,“ vysvětluje podmínky pro naplnění platnosti smlouvy prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Kdy je taková smlouva namístě? Určitě jsou-li ve hře velké majetky, případně podnikání jednoho z manželů, které by nemuselo dopadnout dobře. A když náhodou nedopadne dobře ani to manželství, jak to bývá u 50 procent sňatků, i tehdy přijde manželská smlouva vhod. Díky ní může rozvod proběhnout rychle a relativně bezbolestně.

„Jako dítě jsem zažila rozvod rodičů a na ty hádky o majetek nerada vzpomínám,“ říká novomanželka Darina. Pár hodin po svatbě se i její a manželův majetek rozšířil například o svatební dary. Do společného jmění manželů od této chvíle patří vše, co si jeden z nich či oba dohromady pořídí. Společně budou sdílet své platy, ale také nadělané dluhy.



Naopak do společného jmění nepatří nic z toho, co každý dostane v dědictví nebo co si pořídili před manželstvím. Například snoubence i po případném rozvodu zůstane chalupa na Sázavě, kterou zdědila po babičce. Leda? Ledaže by se snoubenci rozhodli hospodařit jinak, chalupu by si vzali do společného majetku a zahrnuli ji do předmanželské smlouvy. Ošetřit se v ní dají i jiné skutečnosti.



Když například Darinin manžel nadělá dluhy, nemusí se jeho žena obávat, že jim věřitelé vtrhnou domů a budou brát, co se jim zlíbí. Nebo naopak Darina nezůstane s dětmi bez přístřeší a peněz, když požádá o rozvod. Co je dobré vědět, než se do sepisování smlouvy pustíte?

„Na tohle, exekutore, nesahej!“

Důvodem pro uzavření smlouvy tedy nebývají pouze budoucí majetky, nýbrž i možné dluhy, zejména v případě, kdy jeden ze snoubenců podniká. Manželskou smlouvu může snoubencům bez ohledu na jejich bydliště sepsat kterýkoliv notář v zemi a je možné ji nechat zapsat do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

Výhodou je, že třetí strana, například exekutor, je povinen před exekucí ověřit, zda dotyčný, jehož exekuci chce vykonat, v seznamu figuruje. V kladném případě je exekutor povinen se podle smlouvy zachovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů. „Seznam smluvních stran, tedy jmen obou manželů, nikoliv obsah smluv, je dostupný v Notářské komoře. Možnosti umístění do seznamu využila v roce 2016 zhruba polovina dotyčných párů,“ přibližuje prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Počty uzavíraných manželských smluv 2014 2015 2016 Manželské smlouvy 7 531 8 718 9 511 Sňatky v ČR celkem 45 575 48 191 50 768 zdroj: Notářská komora

Co je moje, je i tvoje. Nebo ne?

Spíše než vypočítavost ale žene snoubence k notáři snaha srovnat si před svatbou účty. Mnozí svobodní žijí ve společné domácnosti již řadu let před sňatkem a logicky do ní za tu dobu i investovali.

Pětatřicetiletého manažera Radima tak investice do rekonstrukce bytu dohnala k úvahám o svatbě. Před lety se nastěhoval do bytu k přítelkyni. Brzy přišlo na svět dítě a Radim začal rekonstruovat.

„Přítelkyně je na mateřské a do rekonstrukce jsem už pár statisíců dal. Myslím, že je čas se oženit, když už jsem se takto na bytu finančně zainteresoval,“ uvažuje s lehkou nadsázkou. Své přítelkyni by své myšlenky ale nikdy neprozradil. Přitom stejné úvahy, i když se za ně mnozí stydí, ale vedou právě k notáři.



„V současné době se velmi často stává, že jeden ze snoubenců před uzavřením manželství postaví dům, který je v katastru nemovitostí zapsán do vlastnictví tohoto snoubence. Přitom druhý z páru před uzavřením manželství do domu investoval nemalou částku. K narovnání tohoto stavu mohou snoubenci po sňatku buď uzavřít darovací smlouvu, nebo uzavřít manželskou smlouvu,“ popisuje notářka Zdeňka Horáková. Snoubenci tím uzavřou takzvanou smlouvu o rozšíření společného jmění manželů, ve které se dohodnou, že celý dům nebo jeho část, podle investic snoubence, bude patřit do společného majetku.



Tento případ je také jeden z mála, kdy se odměna notáře odvíjí od hodnoty předmětu. „Vzhledem k tomu, že dům má různou hodnotu v Hodoníně nebo v Praze, je také odměna notáře různá,“ říká notářka. Valná většina předmanželských smluv se ale netýká konkrétní věci, a snoubenci tak vyjdou s částkou do pěti tisíc korun. Bez ohledu, zda byli u notáře v Uherském Hradišti, nebo v Brně.

Smlouva (ne)unese cokoliv

Jenomže proč mám uzavírat předmanželskou smlouvu, když jsme na tom teď oba zhruba stejně? „Mám zkušenost, že mladí snoubenci ze střední třídy, spíše intelektuálové, kteří mají svá zaměstnání, žijí spolu dlouho a už vědí, co od sebe mohou očekávat, nějaké předmanželské dohody vůbec neřeší,“ říká Nela Maťašeje ze svatební agentury Pusu na to.



Podle notářky Jarmily Šléškové lze ale sotva dohlédnout, jak vztah pokročí za pět deset let. „Záleží na tom, jakým způsobem hodlají manželé do budoucna hospodařit, zda na sebe vezmou riziko v dobrém i zlém – tedy společné jmění. Daří se jednomu, prospěch z toho mají oba, nedaří se – dopad to má taky na oba,“ kontruje notářka.



V předmanželské smlouvě nemusíte řešit jen majetek jako takový, ale můžete se zabezpečit i do budoucna. Například si můžete určit výši měsíčného výživného, ke kterému se oba zavazujete. Nebo kdo v případě rozvodu bude vychovávat děti. Ale pozor! O svěření dětí do péče a výši alimentů musí rozhodnout soud, který však může k vaší verzi přihlédnout.

Co tomu řekne maminka

Pokud něčemu ve smlouvě nerozumíte, raději se třikrát zeptejte, než se podepíšete pod něco, co by vám mohlo v budoucnu ublížit. Ani ten, kdo v právním světě tápe, se nemusí bát, že si špatně uzavřenou smlouvou naběhne.



„V případě, že je předmanželská smlouva pro některého ze snoubenců nevýhodná, notář na tuto skutečnost snoubence upozorní,“ říká notářka Zdeňka Horáková. A cituje případ, kdy musela zasahovat. „Do mé kanceláře se dostavili snoubenci s tím, že chtějí uzavřít předmanželskou smlouvu. Dle požadavků snoubence mělo všechno, tedy i mzda snoubenky, patřit do jeho výlučného vlastnictví. Na můj dotaz, zda k tomuto rozhodnutí mají nějaké důvody, snoubenec odpověděl, že chce mít vše pod kontrolou. Po vysvětlení snoubenka se sepsáním takové smlouvy nesouhlasila,“ popisuje notářka.



V jiném případě asi čtyřicetiletý snoubenec požadoval po notářce další opis notářského zápisu o předmanželské smlouvě. „Tento další stejnopis byl určený pro jeho maminku, která by mu jinak zamýšlený sňatek zakázala,“ popisuje notářka úsměvný případ.

Než zamíříte k notáři, ujasněte si, co od manželství očekáváte. Navzájem se informujete o svém majetku, dluzích, případných exekucích a dalších závazcích. Dohodněte se, jak budete hospodařit s penězi a co je pro vás důležité. A nezapomeňte si vzít s sebou platné občanské průkazy.

Co je dobré vědět o manželské smlouvě:

Je to smlouva, v níž oba snoubenci upravují své majetkové poměry do budoucna. „Podle zákona společné jmění spočívá v rovnosti manželů, tedy majetek a dluhy náleží oběma stejným dílem,“ říká advokátka Michaela Kubíková. Pokud chtějí snoubenci upravit své majetkové poměry jinak, je dobré uzavřít předmanželskou smlouvu. Smlouvou lze zúžit či naopak rozšířit společný majetek, se kterým budete oba hospodařit. Existuje i možnost, že nebudete mít žádné společné jmění. Oba partneři musí dohodu stvrdit podpisem.

Manželská smlouva je veřejnou listinou, kterou sepíšete u notáře. Smlouvu vám může vyhotovit i advokát, ale stejně musí mít notářský zápis. Žádná jiná forma nebude právně uznaná. Tak byste zbytečně platili navíc – advokátovi za vyhotovení a notáři za zápis. Notáři v České republice předmanželské smlouvy běžně vyhotovují.

Požadavky snoubenců na úpravu jejich majetkových poměrů bývají jedinečné, smlouvy se tak liší případ od případu. Proto při sepisování manželské smlouvy není dobré vycházet z veřejně dostupných vzorů a je vždy lepší obrátit se na notáře, kteří mají pro sepsání takové smlouvy dostatečné odborné znalosti.

Cena je dána notářským tarifem a zpravidla se neliší ani podle místa vyhotovení. Běžně vyjde na několik tisícovek, horní hranice za sepsání smlouvy je 5 000 korun. Běžně se pohybuje kolem čtyř tisíc.

Smlouvu je možné změnit i později, pokud se na tom oba dohodnete, ale pozor! Nově uzavřená smlouva neochrání druhého partnera od dluhů, které jste už nasekali.

