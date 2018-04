Průvodce penzijním připojištěním v deseti snadných krocích

Uzavřít smlouvu o penzijním připojištění není vůbec složité. Jednoduše vyplníte a podepíšete formulář. Nečeká vás žádné zpovídání o zdravotním stavu, lékařské prohlídky ani složitý výpočet pojistné částky. Potřebovat budete jen občanský průkaz. Nejde totiž o pojistku, ačkoli tomu název produktu napovídá, ale o spoření. Když se časem rozhodnete, že chcete podmínky smlouvy změnit, nebývá to žádný problém.

1. Vyberte si penzijní fond

Penzijní připojištění se řídí poměrně jednoznačným zákonem a mezi jednotlivými fondy nejsou výrazné rozdíly. Vybírat nejspíš budete podle toho, jakého dosahují zhodnocení, jak jsou velké či zda vám nabídnou třeba slevu na nějaký typ pojištění či zboží.

2. Sepište smlouvu

Při sepisování smlouvy určete částku, kterou chcete měsíčně spořit. Když budete bez problémů a včas platit, dostanete státní příspěvek. Ten je nejvýše 150 korun, a to v případě, že si měsíčně ukládáte pětistovku. Spořit můžete samozřejmě i vyšší částku, k té už nedostanete příspěvek, ale můžete využít daňového zvýhodnění.

Výše státního příspěvku Vlastní vklad Státní příspěvek 100 korun 50 korun 200 korun 90 korun 300 korun 120 korun 400 korun 140 korun 500 korun 150 korun

3. Uzavřete smlouvu přes počítač

Navštivte příslušné webové stránky, vyplňte formulář a odešlete. Nebo jej vytiskněte, podepište a pošlete poštou. Přes internet můžete také svůj účet kontrolovat, měnit podmínky a podobně. Nevyhnete se poště, smlouva musí být vlastnoručně podepsaná, na pobočku však nemusíte.

4. Určete, jaké budete mít penze

Při sepisování smlouvy určíte, jaké penze vám má fond vyplácet, kdyby to bylo třeba. Zaškrtněte všechny. Neplatíte za to nic navíc, ale když si je nesjednáte, můžete vy nebo vaši příbuzní přijít o část peněz.

výsluhová penze: Umožní vám po patnácti letech spoření požádat o polovinu peněz, které budete mít naspořené. Je určena lidem do 45 let, protože ti po patnácti letech ještě nesplní podmínku, aby peníze mohli vyzvednout – nebude jim 60 let.

invalidní penze: K naspořeným penězům budete moci ve chvíli, když se ocitnete v invalidním důchodu.

pozůstalostní penze: V případě vaší smrti dostanou peníze ze smlouvy pozůstalí. Nejsou to ti podle zákona, ale přednostně ti, které na smlouvu napíšete. Takže třeba přítelkyně, která by "normálně“ nic nedědila. Když kolonku zaškrtnete, dostanou všechny peníze, když ne, pošle jim penzijní fond jen odbytné (přijdou o státní přispěvky).

starobní penze: Ve chvíli, kdy smlouvu sjednáváte, se ještě nerozhodujete, zda budete chtít vyplatit peníze postupně, na to je čas, až budete smlouvu vypovídat.

5. Začněte platit

Většina lidí platí penzijní připojištění měsíčně. Hlídejte si termíny, protože státní příspěvky dostanete jen za měsíce, kdy jste peníze poslali včas. Když jeden měsíc zapomenete, nemá cenu posílat peníze dodatečně – příspěvek už nezískáte.

6. Když je třeba, smlouvu změňte

Když jste fondu nahlásili, že budete platit 2 000 korun měsíčně, ale změní se vaše situace, můžete platbu snížit. Třeba když si vezmete hypotéku a hledáte v rodinném rozpočtu každou rezervu. Napište fondu, že od následujícího měsíce budete posílat třeba jen stokorunu. Kdybyste tak neučinili, přišli byste o státní příspěvky (protože byste nespořili sjednanou částku) a fond by vám mohl dokonce smlouvu vypovědět. Není ale problém částku později zvýšit.

7. Přerušení hlaste fondu

Když máte pocit, že potřebujete opravdu každou korunu, nemusíte fondu posílat nic. Opět je třeba to nahlásit. Přerušení znamená, že nic neplatíte, za přerušené měsíce nedostanete státní příspěvek a hlavně se vám nepočítá do doby spoření – oddálíte si tedy termín, kdy vám vznikne nárok na penzi.

8. Když skončíte dřív, smiřte se s odbytným

V případě, že nejen nemůžete platit, ale nutně potřebujete dosud naspořené peníze, nezbývá než smlouvu předčasně vypovědět. V tom případě dostanete zpět všechny peníze, které jste do fondu vložili, a dokonce i jejich zhodnocení, kterého fond dosáhl.

Přijdete však o všechny státní příspěvky. Na odbytné máte nárok až ve chvíli, kdy jste řádně platícím klientem fondu alespoň 12 měsíců. Kdybyste se rozhodli k ukončení smlouvy po půl roce jejího trvání, nedostali byste nic. V tom případě je dobré snížit platbu na minimum a ještě 6 měsíců vytrvat.

9. Klidně jděte jinam

Máte-li pocit, že váš fond skomírá a vám se zalíbí jiný, můžete si smlouvu převést. Hodí se to třeba v případě, že penzijní připojištění máte u fondu A a zaměstnavatel se rozhodne, že bude přispívat klientům jiného fondu. Protože nemůžete mít víc penzijních připojištění, převedete si smlouvu. Nic to nestojí, ani vám z konta neubudou žádné peníze.

10. Vyberte si způsob výplaty

Až vám bude 60 let (a zároveň po minimálně pěti letech spoření), můžete smlouvu vypovědět. Peníze nedostanete hned – výpovědní lhůta bývá tříměsíční. Výpověď musí mít ověřený podpis, ale nemusíte hned k notáři, stačí, když ji sepíšete u přepážky penzijního fondu. Je to logický požadavek – někam se budou posílat vaše úspory, tak musí fond mít jistotu, že je neposílá třeba na účet bývalé manželky, která našla v šuplíku zapomenutou smlouvu. Při výpovědi si vyberete, zda budete chtít peníze najednou (takzvané jednorázové vyrovnání), nebo postupně, formou penze.

jednorázové vyrovnání: co vám fond připsal jako výnosy ( zhodnocení), budete muset zdanit.

penze: záleží na tom, jakou si vyberete – vaše úspory fond může rozpočítat třeba na 30 let dopředu a posílat vám pravidelně přilepšení k důchodu.

Kolik našetříte ve fondu za 10 let

Požádali jsme penzijní fondy, aby nám vypočítaly, kolik by naspořil 50letý muž, který bude ukládat do fondu 2 000 korun měsíčně po dobu 10 let. A zajímalo nás i to, jak vysoká bude případná měsíční renta, když si v šedesáti letech zvolí doživotní penzi.

Jaký důchod čekat od státu? hrubý příjem důchod 10 000 Kč 7 795 Kč 20 000 Kč 9 820 Kč 30 000 Kč 10 738 Kč 50 000 Kč 12 088 Kč 100 000 Kč 15 463 Kč

Poznámka: je počítáno s hrubým příjmem, výpočet je zjednodušenýZdroj: AWD Česká republika

Překvapilo nás, že fondy, které uvedly stejné zhodnocení, dospěly k jiným částkám. Nelišily se moc, ale přece. "Rozdíly mezi částkou u fondů se stejným zhodnocením mohou být způsobeny v připisování úroků. Záleží na tom, ke kterému datu fondu posíláte peníze a kdy fond připisuje zhodnocení,“ vysvětluje Jan Jelínek, finanční poradce společnosti AWD.

Přehled spoření s penzijními fondy penzijní fond jednorázové vyrovnání měsíční renta zhodnocení* v % Allianz 300 471 Kč neudali 3,00 Axa 299 813 Kč 1 088 Kč 3,00 ČSOB Stabilita, Progres 300 205 Kč 1 632 Kč 3,00 PF Generali 316 429 Kč 1 908 Kč 4,10 ING 292 877 Kč 1 901 Kč 2,50 PF České pojišťovny 322 875 Kč 1 533 Kč 4,40 PF České spořitelny 301 278 Kč 1 551 Kč 3,07 PF Komerční banky 299 580 Kč 1 567 Kč 3,00

Poznámka: * fondy počítaly se zhodnocením, kterého běžně dosahujíZdroj: Penzijní fondy