Průvodce úspěšnou kariérou

Diplom z dobré školy vám sice pomůže k zajímavému místu, ale dlouhodobý úspěch nezaručí. Abyste něčeho dosáhli, musíte umět chodit ve vztazích s kolegy a nadřízenými. Také být připraveni změnit pozici či zaměstnavatele.

Začátek: Budu dobrý!

Tak - a teď jim ukážu, jak se pracuje! Řada nováčků se do práce vrhá právě s takovým přesvědčením. Chtějí ve zkušební době vyniknout a místo toho otráví kolegy i sebe. Pokud byste se za tři měsíce zcela vyrovnali kolegům, kteří sbírají praxi léta, nebylo by ve firmě něco v pořádku. Váš nadřízený to ví a měli byste si to uvědomit i vy.

Rada první: Smiřte se s tím, že vám na začátku hned všechno nepůjde

První roky: Rozloučení s ideály

Každá firma má vlastní pravidla, která začínají tam, kde končí texty učebnic. Kariéru udělá ten, kdo je přijme natolik, aby z nich časem mohl zkoušet druhé. Brzy zjistíte, že v praxi platí jiné zásady než v teorii - a profesní etika bývá liberálnější v životě než v učebnici.

Rada druhá: Proti zažité praxi se může vymezovat jen ten, kdo si ji dobře vyzkouší

Pravidla proto posuzujte až po roce od nástupu. Firmu, která zcela odpovídá vašim teoretickým představám, nenajdete, dokud nezaložíte vlastní.

Cesta vzhůru: Změna vztahů

Málokdo si uvědomuje, že k tomu, aby se dostal vzhůru, musí rozbít stávající uspořádání: já - kolegové - šéf. Svého šéfa musíte buď nahradit, nebo obejít. Kolegové si začnou dávat pozor, co před vámi mohou říkat. A položí si otázku: Proč povýšili jeho, a ne mě?

Rada třetí: Změně vztahů nemůžete předejít, ale je dobré s ní počítat

Nevraživými reakcemi okolí se netrapte, jsou zákonité a přirozené. Ke kolegům se chovejte tak, jak to odpovídá vaší nové funkci.

Povýšení: Návrat na začátek

Na první povýšení se řada lidí těší jako na Vánoce. Ve skutečnosti se podobá spíše situaci, kdy vás z pěkného panelákového bytu vystěhují do polorozbořené vily. Ztratíte jistotu, pohodlí a místo starostí s tím, co kde vylepšit, vás čeká obava, že vám spadne na hlavu strop. Usednutí do manažerského křesla v lecčem připomíná příchod do nové práce. V prvních měsících se musíte smířit s tím, že ve své nové roli v podstatě nic neumíte. V situaci, kdy máte za sebou řadu let praxe a povýšení je oceněním vaší práce, je to mnohem těžší, než když začínáte s čerstvým diplomem

Rada čtvrtá: Pokud se vám v prvních dnech po povýšení nebude dařit, nezoufejte si

Situaci hodnoťte až s půlročním odstupem.

Únava: Změna, nebo selhání

Vítejte v nové práci. Tady je váš stůl a na něm trhací kalendář na příštích čtyřicet let. Bonusy k důchodu zajištěny. Na takovou nabídku nechte vzpomínat rodiče. Kdo chce ve své profesi uspět, musí být připraven změnit pozici i firmu.

Rada pátá: Představa, že se nemusíte nikam drát, ale stačí zůstat sedět, je krédem neúspěšných a nezaměstnaných

Konec: Umění včas odejít

Pan ředitel sice spí patnáct hodin denně, ale zato je to odborník na slovo vzatý. Až dojdete na vrchol pyramidy, začněte si pomalu vyhlížet nástupce. Kdo neodejde včas, zkazí své úspěšné kariéře pointu. Úkrok stranou v pravou chvíli na konci kariéry je stejně důležitý, jako bylo dříve povýšení.

Rada šestá: Až vám budou docházet síly, zasaďte se o zřízení nové funkce čestného prezidenta

Rozumné ukončení kariéry ještě neznamená, že začnete doma luštit křížovky. Pozorujte čerstvé absolventy a předávejte jim své zkušenosti.