Průzkum: Podnikání není pro mladé atraktivní, dávají přednost pohodlí

Asociace malých a středních podniků udělala v červnu průzkum mezi více než šesti stovkami studentů o jejich postoji k podnikání. Výsledky porovnala se stejným průzkumem z léta 2013. A zatímco před čtyřmi lety vnímalo jistotu zaměstnaneckého vztahu 66 procent studentů, dnes je to už 82 procent. Přibývá názorů, že být zaměstnán je pohodlnější než podnikat. A to je podle předsedy asociace Karla Havlíčka špatná zpráva.

„To, že mladí lidé volí cestu většího komfortu v podobě trvalé práce, není překvapení. Je to ale varování, že máme-li zájem zde mít za dvacet let původní české firmy a nechceme-li být závislí na nadnárodních korporacích, musíme pro to začít konečně něco dělat. Jestliže nesnížíme administrativní bariéry, nekonečné regulace a nezačneme urychleně plně elektronizovat vztah mezi firmou a státem, přijdeme o lokální podnikatele a nezávislé zaměstnavatele,“ varuje Karel Havlíček.

Chceme spokojenou rodinu a jistoty, říkají mladí

Lidé mířící do pracovního poměru vidí benefity v tom, že zaměstnavatel za ně bude řešit řadu administrativních povinností. Mnoho dotázaných také oceňuje snazší kariérní růst v zaměstnání, získání zkušeností a kontaktů. Čtvrtině mladých se líbí přesně stanovená pracovní doba, za kterou veškeré úkoly splní tak, aby jim už práce nezasahovala do volného času.

„Skutečnost, že podnikání je pro mladé méně atraktivní bohužel přesně odráží pohodlný přístup k životu, kterým se nastupující generace do značné míry vyznačuje,“ říká Zdeněk Tomíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků, který vede projekt Svou cestou - Young business a pomáhá mladých podnikatelům.

Odkazuje na odpovědi na otázku o nejdůležitějších životních hodnotách. Většina dotázaných uvedla na prvním místě spokojenou rodinu. Na druhém místě pak finanční zajištění. Celých 67 % respondentů chce pečovat o své zdraví a 46 % touží po zajímavé práci. Podobný počet mladých se odmítá zatěžovat věcmi, které je stresují a 28 % lidí chce mít v životě více jistoty než riskování.

„Zájem o podnikání klesá. Ale neklesá počet mladých šikovných lidí s nápady a ambicemi. Proto se musíme pokusit změnit podnikatelské prostředí tak, aby bylo co nejméně svazováno s byrokracií, zvyšovat finanční gramotnost od útlého věku a pokud možno za splnění určitých předem daných rozumných kritérií zavést pro začínají podnikatele různá daňová zvýhodnění. A přilákat je zpět,“ navrhuje Zdeněk Tomíček.

Inspirují pozitivní podnikatelské příběhy

Studenti, kteří se již pustili do podnikání, jsou přesvědčeni, že se v budoucnu lépe finančně zajistí než v trvalém zaměstnání. Pochvalují si také to, že jsou pány volného času a že jsou nezávislí na rozhodování ostatních. Řadu z nich přitom inspirují podnikatelské příběhy v rodině nebo v okolí. Většina z nich ale souhlasí s prohlášením, že současné klima v České republice příliš nepřeje rozjezdu živnosti. Stěžují si především na byrokracii a hrozbu různých sankcí.

Ti, co o podnikání teprve uvažují, řeší nejvíce nedostatek vlastní odvahy pustit se do byznysu, pak nejistotu, zda jejich podnikatelský plán je ten správný a ještě absenci finančních prostředků. A ocenili by lepší informace o tom, jak s podnikáním vůbec začít.

„Informace, jak vyřídit veškerou administrativu, jsou běžně dostupné, i když ne zcela koncentrovaně a na jednom místě. Ale podnikání je přece o schopnosti vyhledávat a získávat informace. Pokud považují mladí lidé za překážku již samotné získávání informací pro start vlastního byznysu, potom mají malou šanci dlouhodobě uspět,“ komentuje Karel Havlíček a dodává: „Vychováváme pohodlnější generaci, má všechno a přesto se jí zdá, že toho má málo. To není úplně dobrá zpráva.“