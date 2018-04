Češi vybírali ikony minulosti. První místa: trabant, síťovka a plísňáky

Ke vzpomínkám na časy minulé se vrací Zuno banka v průzkumu, který pro ni provedla agentura Perfect Crowd. Přes polovinu respondentů uvedlo, že za typický relikt minulosti považují stání ve frontách a vyplňování dlouhých dokumentů, například v bankách.

Více než 57 procentům lidí chybí doba, kdy lidé nebyli tak zaneprázdnění a měli na sebe více času a čtyři z pěti Čechů by z 80. a 90. let chtělo zpět zejména větší míru solidarity mezi lidmi.

Češi chtějí banky zdarma

Většina Čechů si myslí, že banky by měly svým klientům poskytovat některé služby zcela zadarmo. Celkem 73 procent dotázaných uvedlo, že by neměly vybírat poplatky za všechny nabízené služby, některé by měly být zdarma. Lidé by také od bank uvítali rychlejší vyřizování jejich požadavků, nejlépe on-line. Pro třetinu Čechů je totiž chození do banky "retro".

Největší symboly minulosti: trabant a Vladimír Menšík

Jako zpestření ankety vybírali lidé i ikony retra. S výrazným náskokem toto označení získal trabant. Pro malý automobil pocházející z bývalé NDR hlasovalo 62 procent respondentů. Těsně druhé místo získaly síťovky a na třetím místě se umístily "plísňové kalhoty". Na dalších příčkách se umístily matrjošky, hnědé punčochy, mohérový svetr a Piknik či Pikao.

Průzkum také zjišťoval, kterou z osobností mají Češi spojenou s obdobím minulých dekád. Prvenství získal Vladimír Menšík, kterého volilo 48 procent lidí. Těsně za ním se umístil Pišta Hufnágel, třetí byl Luis de Funès a na čtvrtém místě skončila Včelka Mája, kterou za osobnost 80. let označilo 37 procent lidí. Karel Gott byl až pátý těsně za Belmondem.

Téměř třetina dotázaných uvedla, že jejich nejoblíbenější prázdninovou destinací byla Jugoslávie. Ostatně to Čechům zůstalo. K Jaderskému moři do bývalé Jugoslávie se jezdí nejvíce i dnes. Za Jugoslávií následovaly víkendové chaty nebo chalupy a tuzemské kempy. Doby, kdy Češi a Slováci odjížděli na dovolenou s plným kufrem vlastního jídla, jsou však už pryč. Dnes si na dovolené dopřejí více. Běžně na ni však šetří celý rok, nebo lidé na její nákup využívají kreditní kartu.

Nosili jste "plísňáky"? celkem hlasů: 2777