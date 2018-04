Čeští šéfové stárnou, v čele firem stojí padesátníci

Zatímco v roce 2000 vedli největší podniky nejčastěji osmačtyřicátníci, dnes jsou to padesátníci i starší.

Stárnutí lidí, kteří hýbou ekonomikou, je celosvětový trend. Takové jsou závěry průzkumu společnosti Deloitte Corporate Governance ČR, který se zabýval věkovým složením lidí ve statutárních orgánech, dozorčích radách a na pozicích prokuristů nejvýznamnějších tuzemských podniků.

Absence jedné generace manažerů

"Český management je ale stále o pár let mladší, než je zahraniční průměr. Důvodem jsou velké porevoluční změny ve vedoucích funkcích firem a absence jedné generace manažerů. Do budoucna se dá očekávat, že budeme svět dohánět a rozdíly se budou snižovat," říká Jan Spáčil z advokátní kanceláře Ambruz & Dark / Deloitte Legal.

Věk lidí ve statutárních orgánech, tedy manažerů, kteří podniky přímo řídí, se za dvanáct let příliš nezměnil. Představenstva firem obsadili především čtyřicátníci a mladší, kterých je celkem 86 procent.

Padesátníků je ve vedení zhruba 43 procent, šedesátníků jen 12 procent. Součet nedává stovku, neboť jeden manažer může působit ve více statutárních orgánech.

Věkové složení českých manažerů - leden 2012 celkově statutární orgán dozorčí rada prokuristé průměrný věk 50 49 51 46 nad 65 let 4,5 % 3,2 % 6,5 % 1 % nad 60 let 18,8 % 12,1 % 16,9 % 8,3 % nad 50 let 44,7 % 43 % 48 % 36,1 % nad 40 let 83,9 % 86,4 % 84,2 % 72,2 % Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR

Dozorčí rady slouží často jako politická trafika

Naopak dozorčí rady, které kontrolují práci představenstev, zestárly. "Oproti roku 2000 přibylo padesátníků o více než pět procent, na téměř polovinu celkového počtu. Ačkoliv historicky v kontrolních funkcích zasedají starší lidé než v těch řídících, u nás může tento trend souviset i s tím, že do dozorčích rad se v řadě firem přesunuli bývalí manažeři z porevoluční doby nebo se tyto funkce staly trafikami pro vysloužilé politiky a úředníky," komentuje Jan Spáčil výsledky průzkumu, který MF DNES získala exkluzivně.

Kniha rekordů 21 let je nejmladšímu českému manažerovi. Je v dozorčí radě společnosti PSG-International, která působí ve stavebnictví.

79 let je nejstaršímu českému manažerovi. Je to jednatel společnosti Hruška, která obchoduje s potravinami a drogistickým zbožím.

Ve vedení firem stoupl i počet starších manažerů, kteří se blíží k hranici pro odchod do penze nebo už ji přesáhli. "Zatímco na začátku tisíciletí zasedalo ve vysokých funkcích devět procent šedesátníků a starších, o dvanáct let později už jich bylo 14 procent. Přibylo i manažerů v nejstarší věkové kategorii 65+, a to ze tří na 4,5 procenta," vypočítává Spáčil.

Nejstaršímu českému manažerovi z elitní stovky největších firem je 79 let, nejmladšímu 21 let. Ti nejstarší podle průzkumu zasedají zpravidla v orgánech tradičních průmyslových podniků a důlních společností, ti nejmladší nejčastěji v IT firmách.

Velké rozdíly ve věku šéfů jsou v bankovním sektoru. "U tradičních firem, jako je Česká spořitelna a Komerční banka, je věkový průměr vysoký 52 a 56 let, privátní banky, jako je třeba J&T Banka nebo PPF Banka, vedou čtyřicátníci, věkový průměr je tam 41 a 47 let," dodává Jan Spáčil.