Průzkum: Češi málo obědvají. Dobré jídlo však zlepšuje pracovní výkony

Jak jíme, tak pracujeme. Nevyvážený oběd, přejídání nebo naopak hladovění snižuje podle výživových poradců produktivitu práce až o dvacet procent. Zaměstnanci musí mít alespoň jednou denně čas poobědvat nebo posvačit, protože lidem, kteří se nenajedli dobře, se častěji stávají pracovní úrazy, říkají.

Češi ale stále na oběd nechodí tak, jak by měli. Podle zjištění průzkumu FOOD, který vznikl z iniciativy Evropské komise a zpracovává ho společnost Edenred, jen 61 procent Čechů pravidelně obědvá. Na Slovensku obědvají pravidelně tři čtvrtiny lidí a v řadě západoevropských zemí je to většina zaměstnanců. Ve Francii například 82 procent, v Portugalsku 79 procent, v Itálii o procento méně. Situace se ale u nás za posledních sedm let pomalu zlepšuje. V roce 2009 chodilo každý den na oběd 56 procent lidí.

Podle odborníků je ideální, pokud na jídlo chodíme do blízkých restaurací, jídelen nebo poobědváme v odpočinkových místnostech. Není ale dobré jíst u pracovního stolu. A Češi na takové rady dají, jak ukazují čísla.

Projekt FOOD podporuje kvalitní a vyvážené stravování, které přispívá ke zlepšování zdravého životního stylu.



Program iniciovala Evropská unie v roce 2009 na základě alarmujících statistických údajů o rostoucí obezitě v Evropě.

V restauraci či jídelně jí v poledne 62 procent tuzemských zaměstnanců. V porovnání se západní Evropou je to výrazně víc. „Zřejmě je to dáno tím, že české restaurace nabízejí polední menu, které jsou naší specialitou. V jiných zemích to nebývá běžné,“ říká Lucie Prášková, která má projekt u nás na starosti. Například ve Francii obědvá v restauračních zařízeních jen 16 procent lidí, na Slovensku 39 procent pracovníků.

Od počítače se s jídlem stěhujeme do odpočinkových místností

U počítače obědvalo před sedmi lety 14 procent Čechů, nyní už jen 10 procent. Roste totiž obliba odpočinkových místností, které v době oběda využívá každý pátý zaměstnanec. V roce 2009 to bylo jen 9 procent dotázaných. Stále je to ale nejmenší číslo ze sledovaných členských zemí EU.

Nejvíce si stravování přímo v odpočinkové místnosti či firemní kuchyňce oblíbili zaměstnanci v Portugalsku a Belgii. „Firmy napříč Evropou výrazně investují do vybavení podnikových kuchyní a odpočinkových místností. Lidé si díky tomu mohou rychle a kvalitně připravit oběd z nakoupených surovin nebo si ohřát jídlo z domova či od donáškové služby,“ říká k výsledkům průzkumu produktový manažer Ticket Restaurant ze společnosti Edenred Jiří Brych.

A podle čeho si oběd vybíráme? Samozřejmě především podle chuti. Při výběru nás ovlivňuje také polední nabídka a rychlost obsluhy. A dobrá zpráva je, že téměř 40 procent zaměstnanců si oběd vybírá podle nutriční hodnoty. Cena jídla zajímá jen každého pátého Čecha. To je pro změnu nejméně ze všech zemí. Například v Belgii si jídlo podle ceny vybírá 40 procent lidí, ve Francii, Španělsku a Portugalsku 35 procent lidí. Na Slovensku 23 procent zaměstnanců.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 40 tisíc lidí ze všech sedmi států, v České republice bylo dotázáno 1100 osob.

