Studie: český pracovní trh je vyčerpán, potřebuje vzdělané migranty

Po světě je v pohybu více migrantů než kdy dříve, současně stoupá úroveň jejich vzdělání. Jen v Evropské unii žije 29 % vysokoškolsky vzdělaných lidí v jiné zemi, než ve které se narodili. Příchod migrantů v mnoha zemích působí jako protiváha stárnoucí domácí populace. Přesto nedostatek vhodných pracovních sil trvá, jak tvrdí studie společnosti Hays, a mnoho firem tak má nadále potíže s nacházením potřebných odborníků pro specializovaná pracovní zařazení a sektory.

„K oslovování uchazečů ze zahraničí přistupují stále častěji i české firmy. Je to pro ně jediné řešení, jak nenechat svá pracovní místa neobsazená, když se nedaří najít uchazeče z lokálních zdrojů. Jde především o pozice v IT či v centrech sdílených služeb. Zdlouhavý proces získání pracovního povolení či nostrifikaci vzdělání jim ale jejich snahy značně komplikuje,“ říká ředitel Hays v ČR Ladislav Kučera.

Proč bereme méně než Němci? Je to i produktivitou práce, říká ekonomka Hana Lipovská

Podle něj je právě aktivní podporou kvalifikované migrace možné zmírnit to, co nás čeká, a to je úbytek 50 milionů pracovníků v produktivním věku v Evropě v horizontu deseti let. „Před deseti lety byly poklesem populace ohroženy pouze čtyři země - Německo, Portugalsko, Japonsko a Maďarsko. V současnosti se k nim přidalo dalších devět zemí včetně České republiky,“ podotýká Ladislav Kučera.

Letos se ve všech zemích zahrnutých do studie Hays s výjimkou Indie sníží počet osob v produktivním věku v důsledku celkového stárnutí populace téměř o milion. Nicméně množství dostupných zaměstnanců se zvýší o 1,1 milionu, a to díky rostoucí zaměstnanosti v mnoha sledovaných státech a právě stoupajícímu počtu migrantů.

Práce na volné noze na několika projektech najednou

Způsob práce se mění, ovlivňují ji technologie. Ve světě významně roste počet pracovníků, kteří využívajících pružný způsob práce. Například ve Spojených státech se za poslední desetiletí zvýšilo množství práce vykonávané nezávisle, na smlouvu, prostřednictvím dočasného zaměstnání či jednotlivých výkonů o 5 %. Týká se nyní už 15 % všech Američanů.

„U nás takto pracuje ani ne jedno procento. Zde má naše země stále velký prostor ke zlepšení, jsme zhruba dva roky pozadu. Poptávka po těchto příležitostech je vysoká. Firmy tak lépe reagují na požadavky uchazečů a v náborech jsou úspěšnější,“ říká Ladislav Kučera. V Evropě rostl za pět let objem nezávisle vykonávané pracovní činnosti čtyřikrát rychleji než celková zaměstnanost.

„Větší uplatnění moderních technologií a automatizace na pracovištích povedou k lepší komunikaci mezi pracovníky a podpoří také flexibilní úvazky. Současně však budou některá stávající místa zanikat. V Americe se hovoří o vymizení 700 profesí a ohrožení dalších 47 % dnes existujících pozic. Studie OECD je výrazně optimističtější, odhaduje, že je 9 % současných profesí bude ohroženo automatizací. Přikláním se ale spíše k americké studii,“ říká Ladislav Kučera.

Podle něj tak budou muset zaměstnavatelé klást větší důraz na školení a vzdělání tak, aby jejich zaměstnanci dokázali naplňovat pracovní požadavky v měnícím se technologickém prostředí. A byli schopni přijmout pozice, které teprve vzniknou. „Firmy namísto, aby se změn obávaly, musejí moderní technologie přijmout a těžit z jejich přínosů,“ doplňuje ředitel Hays.

Indikátory studie a výsledky za Českou republiku

Studie společnosti Hays hodnotí vývoj na pracovních trzích v mnoha zemích podle sedmi indikátorů, které mají bodovou škálu od 1 do 10. Sleduje:

Flexibilitu vzdělávacího systému - Česká republika získala známku 7,5. Platí, že čím nižší skóre, tím flexibilnější je vzdělávací systém a je schopen se přizpůsobit požadavkům trhu. U nás tedy stále chybí absolventi žádaných oborů.

Účast na pracovním trhu - známka 4,4. Čím nižší skóre, tím více je na trhu lidí aktivních v pracovním procesu. Oproti loňskému roku se hodnocení zvýšilo, neboť je u nás méně dostupných uchazečů na pracovním trhu.

Flexibilita pracovního trhu - známka 3,4. Čím nižší číslo, tím lépe jsou nastaveny vládní normy a nařízení. Ve srovnání s loňským rokem jsme na tom o něco hůře. Stávající neměnné procesy začínají komplikovat flexibilitu trhu, zvláště ve zdlouhavém vyřizování pracovních povolení.

Talentová neshoda - Známka 5,3. Čím nižší číslo tím lépe hledají uchazeči vhodnou pozici. Oproti loňsku se číslo zvýšilo o 2,8 bodu, což je nejvíce ze všech třiatřiceti srovnávaných zemí. Znamená to, že zaměstnavatelé obtížně hledají uchazeče a více pozic zůstává neobsazených. Proto je nutná kvalifikovaná migrace.

Celkový tlak na mzdy - známka 3,6. Nízké skóre znamená, že mzdy nevykazují zrychlený růst. Mzdy u nás tedy aktuálně nerostou rychleji, než životní náklady.

Tlak na mzdy ve vysoce specializovaných odvětvích - známka 4.7. Oproti minulému roku číslo kleslo z 5,1. Nižší číslo znamená, že mzdy ve vysoce specializovaných odvětvích rostou pomaleji než v oborech nevyžadujících specifické znalosti.

Tlak na mzdy ve vysoce specializovaných profesích - známka 6,1 je nižší o 0,2 bodu z předchozího roku. Pokles je způsobený zejména „zmražením“ mezd manažerů v některých oborech. Manažerské mzdy u nás rostou výrazně pomaleji, než mzdy pracovníků s nižší senioritou.

Celkově Česká republika získala známku 5. Toto skóre je považováno za stabilní.