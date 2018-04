Firmy chtějí kvalitní zaměstnance, ale neumějí je hledat

Většina firem využívá k hledání nových kandidátů na volné pozice jen běžné inzertní servery a do náborové kampaně je ochotna investovat jen pár desítek tisíc korun za rok.

„Přitom výběr vhodného zaměstnance prostřednictvím efektivní nástrojů je jedním ze základních předpokladů úspěchu každé firmy. Správně nastavená marketingová kampaň může výrazně pomoci ve zviditelnění firmy jako dobrého zaměstnavatele. A tím pádem i v konkurenčním boji o získávání kvalitních lidí,“ říká Ivana Folwarczná Martínková ze společnosti Vilímková Dudák & Partners. Podle ní ovšem jen polovina personalistů si s takovou marketingovou strategií dává práci.

„Personální manažeři mají v současnosti problém s obsazováním volných pozic, zejména v oblasti technických profesí. Budování povědomí o firmě je tak více než žádoucí. Navíc tím, že o sobě dáváme vědět, apelujeme již na školáky, studenty a hlavně jejich rodiče, kteří mohou ovlivnit výběr studijních oborů,“ doplňuje Ivana Folwarczná Martínková.

Jenže podle průzkumu většina oslovených personalistů, a bylo jich více než stovka, se efektivnímu hledání nových kandidátů nevěnuje. Přesně 77 procent využívá specializované internetové servery. Na doporučení stávajících zaměstnanců pak dá 75 procent z nich. A více než polovina, přesně 54 procent, se při výběru obrací do vlastních zdrojů (interní recruitment). Na aktivní vyhledávání, například přes sociální sítě, sází 40 procent dotázaných odborníků.

V přibližně jedné třetině případů spolupracují personalisté se školami, využívají agentury specializující se na přímé vyhledávání manažerů a specialistů, tzv. „headhunters“, případně spoléhají na to, že si je kandidáti vyhledají sami.

Pětina HR odborníků, tedy personalistů, inzeruje v médiích a 15 procent využívá k oslovení zaměstnanců pracovní veletrhy. Vůbec nejméně, pouze v jediném procentu, se využívají úřady práce a personální agentury.

Podle Jany Boštíkové, vedoucí oddělení HR&Payroll Services společnosti Mazars, která se na průzkumu podílela, jsou jedním z nejspolehlivějších zdrojů zajímavých tipů na nové pracovníky stávající zaměstnanci firmy. „Společnosti by je měly do přípravy náborové kampaně zapojit. A to tak, že je budou dostatečně a včas o jejím průběhu a výsledku informovat. Ovšem ze zkušenosti víme, že atmosféru ve firmě častokrát narušuje právě špatná komunikace směrem dovnitř,“ tvrdí Jana Boštíková.

Pár tisíc korun měsíčně a dost

Do propagace v oblasti náboru nových kolegů investuje 58 procent společností sumu do 100 tisíc korun ročně, což je jen necelých 8 500 korun za měsíc. Přibližně třetina společností podporuje budování své značky dobrého zaměstnavatele částkou mezi 100 a 250 tisíci ročně a pouhých 13 procent dává do propagace více jak 250 tisíc za rok.

“Tento výsledek je překvapivý vzhledem k faktu, že třetina sledovaných firem jsou velké společnosti s více než pěti stovkami zaměstnanců. Stále je patrný trend, že i velké společnosti nejsou zatím příliš ochotny investovat do HR marketingu vyšší částky odpovídající jejich velikosti. Je to škoda, protože špatně provedený nábor často znamená dodatečné náklady, které mnohdy převýší původní investici do správně nastaveného marketingového mixu,“ uzavírá Jana Boštíková.